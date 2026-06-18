Hà Nội yêu cầu rà soát sau sự cố mảng vữa ga tàu điện Cát Linh- Hà Đông rơi thủng kính xe buýt

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc kiểm tra, xử lý sự cố bong tróc vữa tại ga Văn Khê trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt nhanh BRT gây vỡ kính.

Theo Sở Xây dựng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí và báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (HMC), đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời yêu cầu HMC báo cáo chi tiết về nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp khắc phục.

Trước đó, ngày 12/6, Sở đã làm việc trực tiếp với HMC để đánh giá tình trạng công trình và phương án xử lý.

Sự cố xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 9/6, khi một mảng vữa hoàn thiện tại vị trí gắn biển tên ga Văn Khê bất ngờ bong tróc, rơi xuống đường và va vào xe buýt nhanh BRT đang lưu thông phía dưới, khiến kính bên sườn trái của phương tiện bị vỡ.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến hành khách và người tham gia giao thông không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của công trình sau nhiều năm vận hành.

Mảng vữa tại ga Văn Khê thuộc tuyến tàu điện Cát Linh- Hà Đông rơi vào xe buýt BRT làm thủng kính

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực gắn biển tên ga được hoàn thiện bằng lớp vữa dày khoảng 5cm. Sau hơn 4 năm khai thác kể từ tháng 11/2021, khả năng liên kết và bám dính của lớp vữa có dấu hiệu suy giảm. Bên cạnh đó, rung động phát sinh trong quá trình vận hành các đoàn tàu được cho là một trong những nguyên nhân khiến lớp vữa bong bật và rơi xuống khu vực đường bộ bên dưới.

Ngay sau sự cố, HMC đã phối hợp với lái xe buýt BRT lập biên bản hiện trường, đồng thời nhanh chóng phong tỏa, xử lý khu vực để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Để ngăn ngừa các sự cố tương tự, Sở Xây dựng yêu cầu HMC thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm định, đánh giá tổng thể hiện trạng các hạng mục có kết cấu tương tự tại toàn bộ nhà ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, đơn vị vận hành phải xây dựng phương án khắc phục triệt để, bảo đảm an toàn công trình và mỹ quan đô thị. Việc xử lý các hạng mục hư hỏng tại hiện trường phải hoàn thành trong tháng 7/2026.

Đồng thời, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép triển khai ngay việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Sở cũng giao HMC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để bổ sung các nội dung sửa chữa, bảo trì vào danh mục dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị năm 2026 theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát, kiểm định và xử lý kịp thời các hạng mục xuống cấp là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn vận hành hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến người dân và phương tiện lưu thông trong thời gian tới.