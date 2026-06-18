Bãi xe trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục bị xử phạt vì thu quá giá

ANTD.VN - Ghi nhận phản ánh về tình trạng thu phí trông giữ phương tiện vượt mức niêm yết và thu tiền mặt trái quy định tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chiều 18/6, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị quản lý bãi xe này.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Vương, có địa chỉ tại số 15C ngõ 435 Hồng Hà, là đơn vị chủ quản điểm trông giữ phương tiện trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn, bị xử phạt 15 triệu đồng do có hành vi thu phí trông giữ phương tiện giao thông cao hơn mức giá đã niêm yết.

Đáng chú ý, theo phản ánh của nhiều người dân, ngoài việc thu phí vượt quy định, điểm trông giữ phương tiện này vẫn thực hiện thu tiền mặt dù đã được yêu cầu chuyển sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định đối với các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Công an phường Ba Đình xác minh, làm việc với bãi xe ngay sau phản ánh

Không chỉ vậy, một số người dân còn phản ánh bị nhân viên bãi xe có hành vi "tác động" vào phương tiện, khiến lốp xe bị thủng sau khi gửi xe. Đại diện Công an phường Ba Đình cho biết, đối với phản ánh liên quan đến việc nhân viên bãi xe cố ý làm thủng lốp xe của người dân, đơn vị sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Đây không phải lần đầu điểm trông giữ phương tiện này bị xử lý. Trước đó, ngày 3/4, UBND phường Ba Đình cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bãi xe trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn về hành vi thu tiền gửi xe vượt mức giá quy định, với mức phạt 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, tình trạng thu phí sai quy định vẫn tiếp tục tái diễn.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Vương nhận biên bản xử phạt vì thu quá giá so với quy định

Liên quan đến vụ việc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khẳng định khu vực trông giữ phương tiện bên ngoài cổng bệnh viện không thuộc phạm vi quản lý và vận hành của bệnh viện. Mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ tại điểm trông giữ phương tiện này nằm ngoài thẩm quyền kiểm soát của đơn vị.

Việc một điểm trông giữ xe nhiều lần vi phạm quy định về giá dịch vụ, đồng thời xuất hiện phản ánh về hành vi gây hư hỏng tài sản của người dân, đặt ra yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời xây dựng môi trường dịch vụ văn minh, minh bạch trên địa bàn Thủ đô.