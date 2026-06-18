Khảo sát tiền lương làm căn cứ điều chỉnh lương tối thiểu

ANTD.VN - Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội về điều tra lao động và tiền lương trong doanh nghiệp năm 2026, Sở Nội vụ TP. HCM tổ chức khảo sát tình hình lao động và tiền lương trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Kết quả khảo sát sẽ làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu; phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách về lĩnh vực lao động, tiền lương và làm cơ sở cho các bên thương lượng, thỏa thuận về tiền lương.

Theo kế hoạch, nội dung khảo sát sẽ tập trung vào thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động và tiền lương trong doanh nghiệp của năm 2025 và quý 1/2026.

Các doanh nghiệp trên địa bàn được yêu cầu thực hiện 1 phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2026 về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp và 2 phiếu phỏng vấn người lao động của các doanh nghiệp. Ưu tiên phỏng vấn những người lao động đã được phỏng vấn năm 2025 đối với doanh nghiệp đã thực hiện điều tra lao động, tiền lương của năm 2025. Thời gian thực hiện khảo sát trong tháng 6/2026.

Sở Nội vụ TP. HCM đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin trước ngày 30/6/2026. Những thông tin doanh nghiệp cung cấp chỉ dùng vào mục đích nghiên cứu và được bảo mật theo quy định.

Căn cứ Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/1/2026, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng mức lương tối thiểu theo 3 vùng.

Trong đó, mức 5.310.000 đồng/tháng, theo giờ với mức 25.500 đồng/giờ, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn vùng I.

Mức 4.730.000 đồng/tháng, theo giờ với mức 22.700 đồng/giờ, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn vùng II.

Mức 4.140.000 đồng/tháng, theo giờ với mức 20.000 đồng/giờ, áp dụng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động trên địa bàn vùng III.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động TP.HCM, thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu từ đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hiện duy trì mức lương cao hơn so với lương tối thiểu vùng từ 5 - 10%.

Trước đó, để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đã gửi văn bản đến các địa phương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Liên quan đến vấn đề lương tối thiểu, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu cần được cân nhắc một cách toàn diện và thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có những đề xuất phù hợp về mức lương tối thiểu nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đúng với trách nhiệm của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng như sau: 15,2% (năm 2014); 14,2% (năm 2015); 12,4% (năm 2016); 7,3% (năm 2017); 6,5% (năm 2018); 5,3% (năm 2019); 5,5% (từ năm 2020 đến tháng 6/2022); 6% (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2024); 6% (từ tháng 7/2024 đến hết năm 2025); 7,2% (từ ngày 1/1/2026).

Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương này được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

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