Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện

ANTD.VN - Từ đêm nay 14/8, khu vực Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi lên đến 70mm.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 13/8, khu vực Bắc bộ (trừ khu vực Đông Bắc), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Lào Cai 38,3 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,0 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,0 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 38,9 độ C; Huế 38,3 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo, hôm nay 14/8 khu vực đồng bằng Bắc bộ, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ đêm nay, khu vực Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi lên đến 70mm.

Từ chiều tối nay, Bắc bộ xuất hiện mưa giông, nắng nóng suy giảm dần

Từ 15/8, nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm dần nhưng mức nhiệt vẫn duy trì ở mức khá cao, khoảng từ đầu tuần sau thì nắng nóng mới chấm dứt ở Bắc bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 15/8 khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Theo dự báo, nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18/8.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.