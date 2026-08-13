Chảo lửa Bắc bộ nắng nóng gay gắt, Hà Nội nóng nhất khu vực

ANTD.VN -Hôm nay 13/8, khu vực Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 12/8, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 C độ như trạm: Lạc Sơn (Phú Thọ) 38,3 độ C; Láng (Hà Nội) 38,8 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,5 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,3 độ C; Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,8 độ C …; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Hôm nay 13/8, khu vực Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Hôm nay, khu vực Bắc bộ nắng nóng gay gắt, Hà Nội là tâm điểm của đợt nắng nóng này

Ngày 14/8, khu vực Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 13-14/8 khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%

Dự báo, từ ngày 15/8, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc trên khu vực Bắc bộ và thu hẹp trên khu vực Trung bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.