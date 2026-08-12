Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH

Đội CC&CNCH khu vực số 16 hướng dẫn học viên sử dụng bình PCCC hiệu quả, an toàn

Trong hoạt động của ngành điện, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên phải được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng xử lý sự cố. Xuất phát từ yêu cầu đó, chương trình tập huấn được tổ chức theo hướng kết hợp giữa trang bị kiến thức pháp luật với thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH sát với thực tế công việc.

Tại phần lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 16 đã truyền đạt những nội dung cốt lõi về công tác PCCC; đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới, trong đó tập trung vào những điểm mới của Luật PCCC và CNCH số 55; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; Thông tư số 36/2025/TT-BCA và QCVN 10:2025/BCA quy định về trang bị phương tiện PCCC cho nhà và công trình, có hiệu lực từ ngày 31-12-2025.

Thông qua các hình ảnh trực quan về “tháp an toàn cháy nổ”, cán bộ, nhân viên được phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến hỏa hoạn trong môi trường văn phòng và tại các dự án điện lực. Từ đó, lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý khi phát hiện sự cố, kỹ năng thoát nạn và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, giúp học viên chủ động hơn trước các tình huống khẩn cấp.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành ngoài trời. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 16, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội được trực tiếp thao tác với các phương tiện chữa cháy tại chỗ, thực hành dập tắt đám cháy giả định trong khay kim loại bằng bình chữa cháy xách tay.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 16 truyền đạt kiến thức pháp luật về an toàn PCCC và CNCH

Các tình huống thực hành được xây dựng nhằm rèn luyện sự bình tĩnh, thao tác chính xác và khả năng phối hợp giữa các cá nhân khi xảy ra cháy. Qua đó, người lao động không chỉ được củng cố kiến thức đã học mà còn hình thành kỹ năng phản ứng nhanh, đúng phương pháp trong những phút đầu khi sự cố phát sinh.

Đánh giá kết quả tập huấn, đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 16 ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của tập thể Ban Quản lý dự án. Đây là biểu hiện cụ thể của ý thức chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người lao động và cơ sở vật chất, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Kết thúc chương trình, các học viên được củng cố những kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH, tự tin hơn trong xử lý các tình huống cháy, nổ bất ngờ. Quan trọng hơn, từ mỗi cán bộ, nhân viên, ý thức trách nhiệm về an toàn PCCC tiếp tục được lan tỏa tới từng vị trí công tác, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ và giảm thiểu thiệt hại nếu sự cố xảy ra.