Hà Nội rà soát mạng lưới trường, lớp, phân hiệu, điểm trường, giáo viên... trước thềm năm học mới

ANTD.VN - Để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát mạng lưới trường, lớp, phân hiệu, điểm trường, phân tích tình hình đội ngũ giáo viên toàn thành phố...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 4152/UBND-KGVX ngày 13/8/2026 về việc tập trung triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát mạng lưới trường, lớp, phân hiệu, điểm trường và các điều kiện tổ chức năm học; chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu trước khi bắt đầu năm học; hướng dẫn thực hiện giáo dục bắt buộc, duy trì sĩ số, phòng ngừa học sinh bỏ học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục...

Cùng đó, chủ trì tổng hợp, phân tích tình hình đội ngũ toàn thành phố. Đối với các trường THPT công lập và đơn vị thuộc phạm vi quản lý, rà soát cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ và giáo viên thừa, thiếu theo môn học; thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng, bố trí, điều động, thuyên chuyển, biệt phái và sử dụng hiệu quả số biên chế được giao theo thẩm quyền, ưu tiên giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THCS, hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường thực hiện theo thẩm quyền; tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xử lý trường hợp cần điều tiết giữa các địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường bảo đảm đầy đủ yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, không cắt xén nội dung, thời lượng hoặc tổ chức hình thức; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế;

Sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; phát triển giáo dục thể chất, nghệ thuật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hướng nghiệp và các hoạt động phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, đánh giá, thi cử và tuyển sinh; tăng cường phòng, chống gian lận; rà soát, giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết...

UBND TP Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan, UBND các xã/ phường phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện các nội dung về: chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục; bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách của năm học mới; bố trí quỹ đất phục vụ xây dựng, cải tạo, mở rộng trường học; công tác y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học...