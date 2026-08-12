Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nắng xuất hiện từ sớm, trời xanh ngắt, lặng gió

ANTD.VN -Trong hôm nay 12/8, khu vực Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, C có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 11/8, khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,6 độ; Thất Khê (Lạng Sơn) 38,2 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Trong hôm nay 12/8, khu vực Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, C có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng xuất hiện ở Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội từ sáng sớm, trời lặng gió

Ngày 13/8, khu vực Bắc bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 12-13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Từ ngày 14/8, nắng nóng trên khu vực Bắc bộ có xu hướng dịu dần và có khả năng kéo dài ở khu vực Trung bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.