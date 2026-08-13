Tăng cường an toàn PCCC tại các cơ sở nhà trọ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở và người thuê trọ thực hiện nghiêm các quy định an toàn PCCC, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Lực lượng PCCC&CNCH kiểm tra, hướng dẫn hệ thống báo cháy, họng nước và máy bơm chữa cháy

Được phân công quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn 3 phường Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ, Hà Nội, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 xác định các cơ sở nhà ở cho thuê, nhà trọ là một trong những loại hình cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa. Đây là nơi tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, đồng thời có thể gặp nhiều khó khăn trong thoát nạn, cứu người khi xảy ra sự cố.

Trên địa bàn phường Từ Liêm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên phối hợp với chủ các cơ sở nhà trọ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC; đồng thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho chủ cơ sở, người quản lý và người thuê trọ.

Nội dung kiểm tra, hướng dẫn tập trung vào các hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, mặt nạ lọc độc... Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục, bảo đảm các phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có sự cố.

Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền lý thuyết, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở và người thuê trọ thao tác với các phương tiện chữa cháy. Từ cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy xách tay đến kiểm tra hệ thống báo cháy tự động, họng nước chữa cháy và máy bơm chữa cháy, các nội dung đều được hướng dẫn cụ thể, sát với thực tế.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chủ cơ sở kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện PCCC tại chỗ

Việc được trực tiếp thực hành giúp lực lượng tại chỗ nâng cao kỹ năng xử lý sự cố trong những thời điểm đầu tiên, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chủ cơ sở thường xuyên kiểm tra tủ điều khiển, chuông, nút ấn báo cháy, hệ thống họng nước và máy bơm; kịp thời phát hiện, sửa chữa những hư hỏng để bảo đảm hệ thống PCCC luôn hoạt động hiệu quả.

Cùng với việc bảo đảm phương tiện, thiết bị, công tác tuyên truyền kỹ năng cho người thuê trọ cũng được đặc biệt chú trọng. Chủ cơ sở được hướng dẫn phổ biến cho người thuê trọ cách báo động, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, sử dụng bình chữa cháy và thoát nạn khi xảy ra cháy.

Khi phát hiện sự cố, người dân cần bình tĩnh báo động cho mọi người biết, nhanh chóng gọi lực lượng chữa cháy, tổ chức thoát nạn theo lối an toàn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu nếu điều kiện cho phép. Những kỹ năng này, nếu được thực hành thường xuyên, sẽ giúp người dân chủ động hơn, tránh tâm lý hoảng loạn và tận dụng hiệu quả thời gian vàng để xử lý sự cố.

Hướng dẫn cơ sở kiểm tra phương tiện PCCC

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 xác định công tác phòng ngừa phải được triển khai thường xuyên, từ chủ cơ sở đến từng người thuê trọ. Việc kiểm tra đi đôi với tuyên truyền, hướng dẫn thực hành không chỉ nhằm nâng cao ý thức mà còn từng bước xây dựng kỹ năng ứng phó cho lực lượng tại chỗ.

Qua đó, phương châm “4 tại chỗ” gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng các cơ sở nhà trọ trên địa bàn phường Từ Liêm an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.