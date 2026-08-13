Tòa nhà tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (địa chỉ: Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Đỉnh, Hà Nội tổ chức tuyên truyền nghiệp vụ và thực tập phương án, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại tòa nhà tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên cao

Tại buổi tuyên truyền, hơn 200 nhân viên của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã được Đội CC và CNCH khu vực số 14 đã phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; trọng tâm hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Cán bộ tuyên truyền đã hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, cách cúi thấp người khi di chuyển, sử dụng khăn hoặc vải che mũi, miệng để hạn chế ảnh hưởng của khói cháy đến đường hô hấp, đồng thời hướng dẫn xác định lối thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Đội CC&CNCH khu vực số 14 cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến PCCC&CNCH

Về nội dung thực tập phương án chữa cháy và CNCH, tình huống giả định cháy được đặt ra tại khu vực văn phòng làm việc tầng 10 (tòa nhà tổ hợp nghiên cứu và phát triển Samsung Hà Nội có diện tích xây dựng khoảng 4.638 m2, gồm 03 tầng hầm và 16 tầng nổi, chiều cao 95m), nguyên nhân giả định do sự cố hệ thống điện dẫn đến cháy các vật dụng bên trong phòng, đám cháy nhanh chóng phát triển, tỏa nhiều khói khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn theo các lối thoát hiểm đã được quy định, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.



Lực lượng chữa cháy cơ sở tổ chức thoát nạn, di chuyển tài sản khi có cháy xảy ra

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 10 CBCS; Đội CC&CNCH Khu vực số 17 xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 CBCS khẩn trương tới hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong thời gian lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH di chuyển đến hiện trường, Đội PCCC&CNCH cơ sở của tòa nhà đã nhanh chóng hướng dẫn hơn 2.700 nhân viên đang làm việc trong tòa nhà bình tĩnh di chuyển thoát nạn qua các lối thoát hiểm đến khu vực tập kết an toàn theo phương án; đồng thời tổ chức kiểm đếm quân số, bảo đảm không để nhân viên mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, qua trinh sát nắm tình hình đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn người bị mắc kẹt, tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. Sau thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Nhân viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Thông qua buổi tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH cho nhân viên công ty. Đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy ban đầu của lực lượng PCCC cơ sở; kiểm tra hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC được trang bị tại cơ sở để kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, cháy nổ có thể xảy ra.