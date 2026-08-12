Ít nhất 80% trẻ em được sàng lọc khuyết tật, rối loạn phát triển vào năm 2030

ANTD.VN - Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030 trên phạm vi toàn quốc.

Đến năm 2039, ít nhất 80% trẻ em được sàng lọc khuyết tật, rối loạn phát triển

Theo đó, về trợ giúp y tế và chăm sóc sức khỏe, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật.

Khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Chương trình cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tự tạo việc làm, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất.

Đồng thời, hỗ trợ đào tạo nghề cho 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện. Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt đào tạo nghề cho người khuyết tật tại 6 vùng trong cả nước.

Ngoài ra, 90% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục, qua đó tăng cơ hội học tập và hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Về tiếp cận công trình công cộng và giao thông, mục tiêu của chương trình là đến năm 2030, 100% công trình xây dựng mới phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 50% công trình cũ hiện hữu được cải tạo, nâng cấp các hạng mục tiếp cận.

Các công trình được xác định gồm trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công trình văn hóa, thể dục thể thao và nhà chung cư.

Đồng thời, 100% người khuyết tật tham gia giao thông công cộng được miễn, giảm giá vé theo quy định. Riêng các tuyến vận tải đường bộ liên tỉnh, mức miễn, giảm được hỗ trợ tối thiểu 60%.

Với nhóm mục tiêu về đời sống văn hóa, thể thao, ít nhất 70% tỉnh, thành phố có câu lạc bộ thể dục thể thao người khuyết tật, thu hút 15% người khuyết tật tham gia tập luyện. Ít nhất 20% người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật.

Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau và phấn đấu 80% tỉnh, thành phố có tổ chức của người khuyết tật.