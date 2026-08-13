Hà Nội lập tổ theo dõi giám sát, quyết tâm khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026.

Hà Nội phấn đấu khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 12/8/2026 về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026. Ngoài ra còn tập trung đôn đốc tiến độ 30 dự án đầu tư nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng, đang triển khai thi công xây dựng.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc theo dõi đảm bảo thường xuyên thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra (khi cần thiết); không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác quản lý nhà nước theo các lĩnh vực quy định; không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan; không phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Nội dung theo dõi tập trung vào tình hình, kết quả thực hiện đầu tư theo tiến độ Dự án; trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp và xử lý, tham mưu xử lý, giải quyết các vướng mắc đối với Dự án; phát hiện những vấn đề bất cập, các nội dung vi phạm để tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh, chấn chỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Phạm vi theo dõi, kiểm tra gồm toàn bộ 114 Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 30 Dự án đã khởi công và các dự án hình thành tiếp theo (nếu có).

Chủ tịch UBND Thành phố giao Chánh Thanh tra Thành phố thành lập Tổ theo dõi thường xuyên, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện theo nội dung yêu cầu; thực hiện kiểm tra khi cần thiết.