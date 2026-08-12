Mắt Việt - Nga cán mốc phẫu thuật 75.000 ca SMILE & SMILE Pro thành công

ANTD.VN - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga ghi dấu ấn khi cùng lúc được ghi nhận là bệnh viện tiên phong phẫu thuật SMILE Pro AI 4.0, đồng thời chính thức cán mốc 75.000 ca phẫu thuật SMILE & SMILE Pro trên toàn hệ thống.

Mới đây, Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga được Tập đoàn công nghệ nhãn khoa Carl Zeiss (Đức) ghi nhận là “đơn vị thực hiện phẫu thuật SMILE Pro AI 4.0 nhiều nhất Việt Nam”. Song song với đó, Mắt Việt - Nga cũng xác lập cột mốc mới với 75.000 ca phẫu thuật SMILE & SMILE Pro thành công. Giải thưởng này phản ánh sự tin tưởng của đông đảo khách hàng, đồng thời cho thấy năng lực triển khai và làm chủ các công nghệ điều trị tật khúc xạ tiên tiến trên thế giới.

Mắt Việt - Nga được vinh danh là bệnh viện tiên phong phẫu thuật SMILE Pro AI 4.0 tại Việt Nam

Đại diện Carl Zeiss Việt Nam, bà Vũ Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc Carl Zeiss Việt Nam cho biết Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga là đối tác chiến lược của Zeiss. Theo bà, kết quả đạt được phản ánh quá trình đầu tư bài bản về công nghệ, đội ngũ bác sĩ chuyên môn và quy trình điều trị được kiểm soát chặt chẽ. Qua đó góp phần đưa các giải pháp phẫu thuật khúc xạ tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt Nam. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp bệnh viện được vinh danh trong lĩnh vực phẫu thuật nhãn khoa, cho thấy chất lượng điều trị ổn định và uy tín được duy trì trong gần hai thập niên.

Trong số các cơ sở nhãn khoa, Mắt Việt - Nga là một trong những đơn vị sớm triển khai phương pháp xóa cận SMILE và SMILE Pro. So với các phương pháp truyền thống, kỹ thuật này được đánh giá là bước tiến trong phẫu thuật khúc xạ nhờ mức độ xâm lấn thấp, đường rạch siêu nhỏ chỉ 2mm, góp phần bảo tồn cấu trúc giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt và rút ngắn thời gian hồi phục. Khách hàng có thể sinh hoạt gần như bình thường sau 24 giờ.

Bên cạnh đó, công nghệ SMILE Pro AI 4.0 tiếp tục được ứng dụng với hệ thống laser femtosecond kết hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ lập kế hoạch điều trị với độ chính xác cao. Thời gian chiếu laser rút ngắn còn khoảng 8 giây mỗi mắt, góp phần tối ưu quy trình phẫu thuật và cải thiện chất lượng thị giác sau can thiệp.

Đội ngũ bác sĩ chuyên gia đến từ Liên Bang Nga giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn

BS.CKII Bùi Thị Kim Oanh - Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga cho biết: “Giải thưởng này không chỉ phản ánh số lượng ca phẫu thuật mà còn cho thấy quá trình tích lũy kinh nghiệm lâm sàng và chuẩn hóa quy trình điều trị trong nhiều năm. Với nền tảng hợp tác chuyên môn sâu rộng cùng MNTK Fyodorov, kết hợp công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm, chúng tôi kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, mang đến sự an tâm và hiệu quả điều trị cho khách hàng”.

Theo các chuyên gia nhãn khoa, tỷ lệ cận thị tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên và người trong độ tuổi lao động. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp điều trị mang đến chất lượng thị giác ổn định và thời gian hồi phục nhanh. Các phương pháp xóa cận hiện đại như SMILE Pro AI 4.0 và SMILE Pro ngày càng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách hàng từ 18 – 40 tuổi.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga cho biết sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng các nền tảng công nghệ mới, đồng thời đẩy mạnh đầu tư chuyên môn và hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc mắt toàn diện. Định hướng này nhằm nâng cao trải nghiệm xóa cận, rút ngắn thời gian hồi phục và duy trì chất lượng thị giác ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong cuộc sống hiện đại.