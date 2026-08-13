Công ty Thủy lợi Sông Đáy: Chủ động nguồn nước, bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi

ANTD.VN - Với hệ thống công trình thủy lợi quy mô lớn, trải rộng trên địa bàn Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy (Công ty) đã chủ động triển khai các phương án vận hành, điều tiết nguồn nước, duy tu, sửa chữa công trình và phòng, chống thiên tai.

Sáu tháng đầu năm 2026, Công ty bảo đảm tối đa nguồn nước phục vụ sản xuất, không để diện tích canh tác phải bỏ do thiếu nước, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình.

Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất

Thực hiện hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh xã hội năm 2026 trên địa bàn khu vực 3, thành phố Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì vận hành hệ thống công trình theo đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 9/1/2026, Công ty hiện được giao quản lý 4 hồ chứa nước với tổng dung tích 29,8 triệu m3; 175 trạm bơm với 723 máy bơm các loại; 585 tuyến kênh với tổng chiều dài khoảng 950 km cùng 6.781 công trình trên kênh.

Đây là hệ thống hạ tầng có vai trò quan trọng trong cấp nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập và bảo đảm đời sống dân sinh trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý, duy trì và vận hành hệ thống được thực hiện thường xuyên. Kết quả thực hiện được kiểm tra, nghiệm thu hằng tháng, hằng vụ, bảo đảm theo Quy trình kỹ thuật được UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 38 ngày 27/10/2022.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, vụ Xuân năm 2026, nguồn nước tưới được bảo đảm tối đa, không có diện tích sản xuất phải bỏ do thiếu nước. Đây là kết quả có ý nghĩa trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và dân sinh ngày càng cao.

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy cho biết: “Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Vì vậy, ngay từ đầu vụ, chúng tôi chủ động xây dựng phương án, kiểm kê nguồn nước, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan để điều tiết, vận hành công trình hợp lý, bảo đảm cao nhất nhu cầu nước tưới cho sản xuất”.

Ông Trần Đình Cường, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy

Cùng với nhiệm vụ vận hành, công tác bảo vệ công trình cũng được tăng cường. Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống, phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và ngăn chặn các vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hạn chế những tác động bất lợi đến năng lực tưới, tiêu và an toàn công trình.

Duy tu, sửa chữa để nâng cao năng lực công trình

Một trong những vấn đề đặt ra đối với Công ty hiện nay là nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Qua thời gian dài khai thác, một số công trình xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng, bồi lắng, sạt lở, ảnh hưởng đến năng lực dẫn nước và tiêu thoát nước.

Trong đó, nhiều công trình được đưa vào vận hành từ những năm 1980, đến nay đã khai thác hơn 40 năm nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa lớn. Một số trạm bơm, hồ chứa, cống, kênh mương và công trình trên kênh đã lão hóa, cần được đầu tư nâng cấp để đáp ứng yêu cầu mới.

Trạm bơm Cống Ngòi do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy vận hành

Trước thực tế đó, Công ty xác định bảo trì, sửa chữa thường xuyên là giải pháp quan trọng để hạn chế xuống cấp và kéo dài tuổi thọ công trình. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thiện thủ tục và tổ chức sửa chữa 30 hạng mục công trình, tập trung khắc phục hư hỏng công trình, máy móc, thiết bị, bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, nguồn lực dành cho cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Đây là một trong những khó khăn lớn trong quá trình quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi hiện nay.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh, sự hình thành các khu đô thị, điểm và cụm công nghiệp cũng tác động đến hệ thống thủy lợi. Hạ tầng phát triển tại một số khu vực làm chia cắt hệ thống, khiến công trình thủy lợi không còn liền mạch, gây khó khăn cho việc phục vụ sản xuất.

Biến đổi khí hậu, mưa lớn cực đoan cũng làm gia tăng yêu cầu đối với năng lực tiêu úng. Một số trạm bơm tiêu hiện chưa đáp ứng đầy đủ hệ số tiêu theo quy hoạch. Trong khi hệ số tiêu đối với đất nông nghiệp trung bình khoảng 9 l/s.ha, năng lực thực tế của một số công trình chỉ đạt khoảng 33-81%.

Địa hình đồi gò, đan xen phức tạp cũng khiến nhiều khu vực phải vận hành qua nhiều cấp bơm mới đưa được nước đến mặt ruộng, làm tăng áp lực trong công tác điều hành và chi phí vận hành.

Chủ động ứng phó mùa mưa lũ

Bước vào 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là tiếp tục bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Mùa, đồng thời chủ động phòng, chống úng ngập và bảo đảm an toàn hệ thống công trình trong mùa mưa lũ.

Theo ông Trần Đình Cường, Công ty sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường bơm nước phục vụ cấy và tưới dưỡng vụ Mùa năm 2026, bảo đảm không để tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến cây trồng, nhất là trong điều kiện thời tiết có thể diễn biến bất thường.

Công tác phòng, chống úng, ngập tiếp tục được rà soát, điều chỉnh phù hợp với địa bàn các xã, phường mới sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Các phương án ứng phó thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp đối với hồ chứa nước cũng được cập nhật, bảo đảm tính chủ động trong mọi tình huống.

Kênh tưới tiêu ở xã Hòa Phú - TP Hà Nội do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy quản lý

“Chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, nguyên nhiên liệu và phương tiện cần thiết để ứng phó với các tình huống thiên tai. Mục tiêu là bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình trọng điểm và hạn chế thấp nhất thiệt hại do úng ngập, mưa lũ gây ra”, ông Trần Đình Cường nhấn mạnh.

Công ty cũng sẽ tổ chức thi công các công trình sửa chữa thường xuyên phục vụ phòng, chống úng, ngập vụ Mùa; tăng cường kiểm tra các công trình trọng điểm, kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn để có biện pháp xử lý.

Song song với đó, Công ty tiếp tục giám sát, đôn đốc các ban quản lý dự án của xã, phường, các sở, ngành và thành phố trong quá trình triển khai những dự án liên quan đến hệ thống thủy lợi, bảo đảm tiến độ, chất lượng và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phục vụ sản xuất, đặc biệt là công tác tiêu úng vụ Mùa.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy đang tập trung nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ bảo đảm nguồn nước, duy tu sửa chữa công trình đến phòng, chống thiên tai và bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là việc bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ Xuân, không để xảy ra diện tích phải bỏ sản xuất do thiếu nước, là nền tảng để Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.