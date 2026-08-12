Đưa kỹ năng PCCC đến từng cư dân chung cư CT1 Kim Chung

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã đưa kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến trực tiếp từng cư dân Chung cư CT1 Kim Chung, xã Thiên Lộc, Hà Nội qua đó góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy mini

Tối 11-8, khoảng 180 cư dân Chung cư CT1 Kim Chung đã tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tổ chức.

Hoạt động được triển khai thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó chú trọng cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm trực tiếp, sát với đời sống và nhu cầu của người dân.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tuyên truyền trải nghiệm an toàn PCCC cho cư dân

Trên địa bàn xã Thiên Lộc hiện có 3 tòa chung cư cao tầng. Riêng Chung cư CT1 Kim Chung là khu nhà ở dành cho công nhân, gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cao 15 tầng, với tổng số 112 căn hộ và khoảng 448 cư dân sinh sống. Đặc thù nhà cao tầng, tập trung đông người đặt ra yêu cầu cao trong công tác phòng ngừa cháy, nổ và tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 đã truyền đạt những kiến thức thiết thực về nhận diện nguy cơ cháy, cách xử lý khi phát hiện cháy, báo động, gọi số 114, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng thoát nạn trong nhà cao tầng.

Hàng trăm người dân tham gia trải nghiệm an toàn PCCC&CNCH

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết, người dân được trực tiếp trải nghiệm sử dụng vòi phun nước, thực hành với bình chữa cháy và quan sát lực lượng chức năng xử lý các tình huống cháy giả định. Những hình ảnh trực quan, thao tác thực hành giúp kiến thức PCCC trở nên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay trong thực tế.

Đáng chú ý, chương trình thu hút sự tham gia của nhiều trẻ em, thanh thiếu niên. Qua các nội dung hướng dẫn cụ thể, người dân được trang bị kỹ năng ứng phó cần thiết, đồng thời hình thành ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay trong mỗi gia đình.

Lực lượng tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc “thoát nạn an toàn là ưu tiên hàng đầu”. Khi xảy ra cháy, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng xác định và lựa chọn lối thoát nạn phù hợp; biết cách di chuyển trong môi trường có khói và tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy.

Cùng với hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 lưu ý cư dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn nhiệt trong căn hộ; sử dụng các thiết bị đúng quy định, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Các hộ gia đình cũng cần thường xuyên rà soát, không để đồ đạc, hàng hóa, phương tiện cản trở hành lang, cầu thang và lối thoát nạn. Mỗi cư dân cần chủ động tìm hiểu, ghi nhớ vị trí cầu thang bộ, lối thoát hiểm và các phương tiện PCCC được trang bị tại tòa nhà để có thể xử lý nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Từ một buổi tuyên truyền, trải nghiệm, những kiến thức PCCC đã được chuyển hóa thành các kỹ năng cụ thể, thiết thực đối với từng hộ gia đình và mỗi cư dân. Đây cũng là cách lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa công tác phòng ngừa cháy, nổ đến gần hơn với người dân, tạo sự chủ động ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tiếp tục chú trọng các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm tại khu dân cư, nhất là các chung cư cao tầng, nơi tập trung đông người. Mục tiêu đặt ra là mỗi gia đình trở thành một “điểm an toàn”, mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên, chủ động tham gia công tác PCCC và CNCH, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.