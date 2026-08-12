Nhiều dịch vụ y tế hút khách ngoại, Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu tỷ USD vào năm 2030

ANTD.VN - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch y tế, doanh thu trực tiếp từ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe đạt khoảng một tỷ USD.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế có sức cạnh tranh tại Đông Nam Á.

Thời gian vừa qua, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện Việt Nam. Họ ấn tượng với quy trình nhanh gọn, thái độ tận tình của y bác sĩ và chi phí rất thấp. Điều này mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế tại Việt Nam.

Theo báo cáo và thống kê của ngành Y tế và ngành Du lịch, lượng khách quốc tế sử dụng dịch vụ y tế tại Việt Nam ước đạt khoảng 300.000 lượt mỗi năm.

Tổng chi tiêu của nhóm khách này ước tính từ 1 đến 2 tỷ USD mỗi năm. Trong đó gồm chi phí dịch vụ y tế và các chi phí lưu trú, đi lại, ăn uống kèm theo; chưa có thống kê tách riêng doanh thu dịch vụ y tế.

Số liệu này gồm cả người nước ngoài cư trú tại Việt Nam sử dụng dịch vụ y tế thường xuyên và khách quốc tế chuyên đến Việt Nam điều trị.

Hoạt động du lịch y tế tập trung tại một số địa bàn trọng điểm, trong đó TPHCM dẫn đầu cả nước và chiếm khoảng 40% lượng khách quốc tế nhờ hệ thống y tế chuyên sâu phát triển mạnh và sự năng động trong xúc tiến du lịch; Hà Nội đứng thứ hai.

Các địa phương như Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa đang dần hình thành các sản phẩm du lịch y tế dựa trên thế mạnh về nghỉ dưỡng và y học cổ truyền.

Về cơ cấu thị trường nguồn, khách du lịch y tế đến Việt Nam chủ yếu là kiều bào, khách đến từ Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và một số nước châu Âu.

Các dịch vụ y tế sử dụng tập trung tại các chuyên khoa nha khoa thẩm mỹ, hỗ trợ sinh sản, thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát và một số chuyên khoa kỹ thuật cao.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hoạt động du lịch y tế còn nhiều hạn chế. Việt Nam hiện chưa có khung pháp lý riêng, đồng bộ điều chỉnh hoạt động du lịch y tế. Gói dịch vụ chuẩn hóa mới hình thành ở mức ban đầu nên giá và chất lượng khó so sánh, đối chiếu.

Cơ chế tài chính hiện hành chưa cho phép tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ đối với người nước ngoài tại cơ sở y tế công lập và việc thanh toán trực tiếp với các hãng bảo hiểm y tế quốc tế mới có tại một số cơ sở tư nhân.

Dự thảo đề án hướng tới thiết lập khuôn khổ chính sách thống nhất ở tầm quốc gia, hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm dịch vụ và thương hiệu quốc gia, từng bước đưa du lịch y tế trở thành lĩnh vực dịch vụ liên ngành có giá trị gia tăng cao và định vị Việt Nam là điểm đến du lịch y tế có uy tín trong khu vực.

Mục tiêu đến năm 2030 là đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch y tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á, từng bước vươn lên nhóm dẫn đầu châu Á.

Đồng thời xây dựng và định vị thương hiệu quốc gia về du lịch y tế Việt Nam trên trường quốc tế; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân, hạn chế tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Theo dự thảo, đề án được triển khai theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ năm 2026 đến năm 2028, tập trung từng bước hoàn thiện thể chế và triển khai thí điểm mô hình du lịch y tế tích hợp tại từ 5 đến 7 địa bàn trọng điểm.

Giai đoạn 2, từ năm 2029 đến năm 2030, triển khai trên phạm vi toàn quốc; sơ kết giữa kỳ vào cuối năm 2029 và tổng kết vào năm 2030.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trong đó có ít nhất 5 bệnh viện công lập.

Đề án cũng đặt mục tiêu đưa vào vận hành tối thiểu 30 gói sản phẩm du lịch y tế được chuẩn hóa; vận hành Cổng thông tin du lịch y tế quốc gia đa ngôn ngữ và Cơ sở dữ liệu du lịch y tế quốc gia từ năm 2028.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 750.000 lượt khách du lịch y tế quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được đặt mục tiêu đạt khoảng 1 tỷ USD; tổng chi tiêu của khách và người đi cùng khoảng 2,5 tỷ USD.