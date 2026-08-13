Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, thoát nạn cho cư dân phường Bạch Mai

ANTD.VN -Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm PCCC tại Tổ dân phố 18-22.

Nhằm nâng cao kỹ năng, chủ động phòng ngừa cháy nổ, cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ cho người dân, Công an phường Bạch Mai phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 9 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, trải nghiệm PCCC cho hàng trăm cư dân tại tổ dân phố 18-22 trên địa bàn phường.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 đã giới thiệu các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng; phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn những biện pháp bảo đảm an toàn PCCC phù hợp với người dân.

Phần trải nghiệm thực hành diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, người dân được thực hành trải nghiệm chữa cháy với bình gas, cách thoát nạn trong phòng nhiều khói độc.

Người dân được thực hành cách thoát nạn trong phòng nhiều khói độc.

Hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm bổ ích, giúp người dân nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng bảo vệ bản thân ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.

Trong thời gian tới, Công a phường Bạch Mai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố cháy, nổ theo phương châm “4 tại chỗ”, giúp hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.