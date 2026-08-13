Nghĩa cử cao đẹp của người chiến sỹ Công an xã Sơn Đồng

ANTD.VN - Sự nhiệt tình của từng cán bộ Công an xã Sơn Đồng, Hà Nội đã đưa bà Trần Thị Tình, 64 tuổi, trú xóm Tam Tiến, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An về với gia đình...

Chiều muộn ngày 12-8-2026, người phụ nữ tuổi ngoài lục tuần mang dáng vẻ mệt mỏi, lo âu bước vào trụ sở Công an xã Sơn Đồng. Bà cho biết mình đến từ Nghệ An và đang đi tìm người thân ở khu vực Hà Nội.

Tuy nhiên, khi được hỏi sâu hơn, người phụ nữ có biểu hiện trí nhớ không minh mẫn, không nhớ rõ địa chỉ hay số điện thoại của người nhà, chỉ mang theo một chứng minh thư nhân dân 9 số cũ kỹ.

Hình ảnh CBSC Công an xã Sơn Đồng đưa bà Trần Thị Tình đến Bến xe Mỹ Đình để về Nghệ An

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà - Cán bộ trực ban hôm đó - đã ân cần thăm hỏi, trấn an bà cụ. Sự dịu dàng, chu đáo của nữ cán bộ Công an xã Sơn Đồng đã giúp bà cụ bình tĩnh lại và hợp tác cung cấp những thông tin ít ỏi còn nhớ được.

Nắm được những thông tin quý giá ấy, Đại úy Nguyễn Đăng Chung - CSKV Công an xã Sơn Đồng đã nhanh chóng vào cuộc. Anh cùng đồng đội phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Từng manh mối nhỏ nhất đều được nâng niu, kiểm tra kỹ lưỡng.

Không quản ngại khó khăn, vất vả, sự nỗ lực của CBCS Công an xã Sơn Đồng đã được đền đáp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhân thân của người phụ nữ đã được xác định. Bà là Trần Thị Tình, 64 tuổi, trú xóm Tam Tiến, xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp cũ), tỉnh Nghệ An.

Lực lượng công an xã ngay lập tức liên hệ với gia đình bà Tình ở Nghệ An. Qua điện thoại, tiếng người nhà vỡ òa vì vui sướng khi biết tin bà vẫn an toàn. Họ chia sẻ, bà Tình thỉnh thoảng bị lẫn, hay đi lạc khỏi gia đình, đã ra bến xe Nghệ An bắt xe đi các tỉnh và lần này là ra Hà Nội. Cả nhà đang vô cùng lo lắng, đi tìm khắp nơi mà không thấy.

Niềm vui tìm thấy người thân chưa trọn vẹn thì nỗi lo lại ập đến khi gia đình cho biết họ ở xa, điều kiện khó khăn, không thể ra ngay Hà Nội để đón người thân về. Trong tình huống ấy, gia đình đã khẩn thiết nhờ lực lượng công an xã giúp đỡ để đưa bà Trần Thị Tình ra bến xe quen thuộc và kết nối đưa bà cụ về quê hương.

Không một chút do dự, chỉ huy ca trực Công an xã Sơn Đồng đã chỉ đạo các CBCS khẩn trương phân công, hỗ trợ. Đại úy Nguyễn Đăng Chung đã không ngần ngại quyết định sử dụng xe cá nhân trực tiếp chở bà cụ đến bến xe Mỹ Đình. Đồng thời, Trung úy Trần Bảo Lân cùng các đồng chí khác đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp chặt chẽ với nhà xe uy tín đưa bà Tình về Nghệ An.

Đại úy Nguyễn Đăng Chung đã ân cần hướng dẫn bà cụ lên xe, gửi gắm nhà xe chăm sóc bà suốt dọc đường và thông báo, kết nối liên tục với gia đình để họ yên tâm đón bà cụ về đến bến xe Nghệ An an toàn.

Vượt qua quãng đường dài, chuyến xe nghĩa tình đưa bà cụ về đến Nghệ An trong vòng tay chào đón, mừng vui khôn xiết của người thân. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mệt mỏi của bà cụ khi gặp lại con cháu, những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình là phần thưởng vô giá nhất đối với các CBCS Công an xã Sơn Đồng.

Hình ảnh Đại úy Nguyễn Đăng Chung ân cần dắt tay bà cụ, Trung úy Trần Bảo Lân chu đáo sắp xếp hành lý, sự lo lắng, tận tụy của Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà khi tiếp nhận thông tin... tất cả đã dệt nên một câu chuyện đẹp, ấm áp tình quân dân.

Việc làm nhân văn của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Đồng không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ mà còn xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm cao cả, "lấy dân làm gốc". Họ chính là những "lá chắn" vững chắc giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, thầm lặng thực hiện những việc làm ý nghĩa, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.