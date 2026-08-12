Nâng cao kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội

ANTD.VN - Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp là mục tiêu được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội chú trọng trong công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn PCCC và CNCH tại Công ty Cổ phần nhựa Hà Nội.

Báo cáo viên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội. Hoạt động không chỉ giúp người lao động nâng cao nhận thức về nguy cơ cháy, nổ mà còn trực tiếp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, góp phần hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tập trung truyền đạt những kiến thức thiết thực, gắn với đặc điểm hoạt động sản xuất của cơ sở. Trong đó, người lao động được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; những nguyên tắc cơ bản trong phòng ngừa cháy; kỹ năng xử lý ban đầu khi phát hiện sự cố và phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người trong điều kiện khẩn cấp.

Học viên tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn PCCC

Điểm đáng chú ý trong công tác huấn luyện là việc kết hợp giữa tuyên truyền kiến thức với thực hành, diễn tập tình huống. Thông qua các nội dung thực hành, cán bộ, công nhân viên được trực tiếp rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, cách tiếp cận và xử lý đám cháy ở giai đoạn ban đầu, đồng thời thực hành các phương án cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình huống giả định.

Đối với một cơ sở sản xuất, việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa đặc biệt trong nâng cao khả năng ứng phó. Bởi khi xảy ra cháy, những phút đầu tiên có vai trò quyết định trong việc khống chế sự cố, tổ chức thoát nạn và hạn chế thiệt hại. Nếu lực lượng tại chỗ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có sự phân công rõ ràng, việc xử lý ban đầu sẽ chủ động, nhanh chóng và hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chuyên nghiệp triển khai các phương án tiếp theo.

Thông qua các tình huống thực hành, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội được nâng cao kỹ năng chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời từng bước hình thành phản xạ xử lý khi có sự cố. Đây cũng là dịp để kiểm tra khả năng tổ chức, chỉ huy và phối hợp của lực lượng PCCC cơ sở, từ việc phát hiện, báo động, huy động lực lượng, sử dụng phương tiện chữa cháy đến tổ chức hướng dẫn người lao động thoát nạn và hỗ trợ cứu người.

Đặc biệt, công tác tập huấn của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức mà hướng tới xây dựng kỹ năng thực tế cho từng cán bộ, công nhân viên. Mỗi người lao động, khi hiểu rõ trách nhiệm của mình, sẽ trở thành một “mắt xích” quan trọng trong hệ thống PCCC tại cơ sở, góp phần chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 18 phối hợp Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội diễn tập xử lý tình huống cháy giả định

Cùng với đó, việc tổ chức diễn tập còn giúp lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp có điều kiện phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong quá trình xử lý tình huống. Đây là cơ sở để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm khi có sự cố thực tế, các lực lượng có thể phối hợp nhịp nhàng, thống nhất, hạn chế tối đa tình trạng bị động, lúng túng.

Thực tiễn cho thấy, công tác PCCC hiệu quả phải bắt đầu từ ý thức phòng ngừa và khả năng ứng phó của chính mỗi cơ sở, mỗi người lao động. Vì vậy, tuyên truyền, tập huấn thường xuyên không chỉ giúp nâng cao nhận thức mà còn góp phần xây dựng văn hóa an toàn PCCC trong doanh nghiệp.

Với việc chú trọng huấn luyện kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức diễn tập các tình huống cụ thể, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hướng dẫn cơ sở chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với sự cố. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng PCCC tại chỗ, tăng cường sự phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.