ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã phối hợp với Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tổ chức chuyên đề “An toàn giao thông – Trách nhiệm tuổi trẻ”. Hoạt động góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa tai nạn, vi phạm giao thông từ sớm, từ xa.

Cán bộ Công an xã Nội Bài trao đổi, tuyên truyền văn hóa giao thông trong học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Nội Bài đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng quy định. Những tình huống thực tế thường gặp trên đường cũng được phân tích cụ thể, qua đó giúp các em nhận diện những nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng tránh.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, nhất là việc thiếu kỹ năng xử lý tình huống, chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện hoặc không sử dụng phương tiện bảo hộ đúng quy định.

Công an xã Nội Bài tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh

Thông qua chuyên đề, Công an xã Nội Bài hướng tới việc chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong đoàn viên, thanh niên. Mỗi học sinh không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm tới bạn bè, gia đình và cộng đồng.



Công an xã Nội Bài đề nghị mỗi học sinh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Từ những hành động nhỏ, thiết thực và thường xuyên, mỗi em học sinh sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hạn chế tai nạn và vi phạm pháp luật, vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và cộng đồng.