Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nóng bỏng rát với mức nhiệt 38,8 độ C

ANTD.VN -Trong hôm nay 11/8 và ngày mai, khu vực Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Ngày 10/8, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38,0 độ C; Lào Cai (Lào Cai) 38,8 độ C; Thất Khê (Lạng Sơn) 38,1 độ C; Láng (Hà Nội) 38,8 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 38,7 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Trong hôm nay 11/8 và ngày mai, khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Bắc bộ trời nắng nóng bỏng rát, mức nhiệt nhiều nơi xấp xỉ 39 độ C

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng duy trì ở khu vực Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng) đến hết ngày 14/8; ở khu vực Trung bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.