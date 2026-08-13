Van Gogh Timeless chính thức mở cửa: Khi nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc cùng giao hòa

ANTD.VN -Khi nghệ thuật không còn dừng lại sau những khung tranh, người xem cũng không còn đứng ngoài tác phẩm. Đó cũng là tinh thần của Van Gogh Timeless - triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan bản quyền quy mô hàng đầu châu Á, chính thức khai mạc ngày 12/8 tại Hà Nội.

Được tổ chức bởi Công ty TNHH MTV Emerart (Emerart) cùng sự đồng hành của Nhà tài trợ độc quyền ABBank (Ngân hàng TMCP An Bình), triển lãm đánh dấu sự xuất hiện của một không gian nghệ thuật quy mô và độc đáo, nơi công chúng có thể cảm nhận những kiệt tác bản quyền của Vincent Van Gogh bằng mọi giác quan.

Triển lãm “Van Gogh Timeless” chính thức khai mạc ngày 12/8 với sự tham dự, chứng kiến của các Đại biểu, quan khách và đông đảo công chúng

Tọa độ mới trên bản đồ triển lãm đa giác quan của châu lục

Tối 12/8, Van Gogh Timeless – Van Gogh Xuyên không chính thức khai mạc tại Hà Nội, mở đầu cho một hành trình nghệ thuật của công chúng cùng những kiệt tác bất hủ của Vincent Van Gogh. Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội có triển lãm bản quyền Van Gogh từ Pháp, với 165 kiệt tác được tái hiện bằng các công nghệ hiện đại nhất, mang đến một cách thưởng thức nghệ thuật mới, nơi người xem thực sự giao hòa cùng kiệt tác.

Triển lãm Van Gogh Timeless vinh dự có sự tham dự và chúc mừng của ngài Rick Slettenhaar - Đại biện lâm thời Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, quê hương của danh họa Van Gogh

Trong nhiều thế kỷ, hội họa vẫn được cảm nhận qua khoảng cách giữa người xem và khung tranh. Van Gogh Timeless lựa chọn xóa nhòa khoảng cách này. Công chúng được mời bước vào thế giới nghệ thuật đa giác quan, với hình ảnh trình chiếu, ánh sáng, âm thanh và màu sắc cùng không gian sắp đặt vừa tôn vinh tác phẩm, vừa kiến tạo trải nghiệm hiện đại, đậm chất công nghệ.

Triển lãm ứng dụng đồng thời các công nghệ hiện đại nhất hiện nay như 3D Mapping Projection, VR - AR, Lidars, Surround Sound,... kết hợp nghiên cứu về tần số âm thanh tác động đến cảm xúc.

Đặc biệt, triển lãm sử dụng hệ thống công nghệ tiên tiến nhất từ Vioso – tên tuổi nắm giữ những dự án mapping đình đám toàn thế giới. Toàn dự án triển lãm sử dụng khoảng 74 máy chiếu tối tân, tương đương 613.785.600 điểm ảnh trên cùng thời điểm, một con số khổng lồ cho dự án triển lãm đa giác quan ở Việt Nam, đảm bảo mang đến trải nghiệm đa giác quan choáng ngợp nhất.

Đó cũng là sự khác biệt của Van Gogh Timeless. Tại đây vẻ đẹp của hội họa kinh điển được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

Cùng phương thức thưởng lãm đa giác quan, diện tích gần 4000m2 của triển lãm gây ấn tượng. Đây là quy mô thuộc hàng đầu châu Á, thiết kế số không gian trải nghiệm gấp đôi chuẩn mực thông thường. Van Gogh Timeless vì thế còn là điểm đến nghệ thuật quốc tế, một tọa độ thưởng lãm mới trên bản đồ nghệ thuật đa giác quan của châu lục với lượng công chúng rộng mở.

Bước vào thế giới của Van Gogh bằng concept độc quyền

Tại sự kiện khai mạc, Van Gogh Timeless giới thiệu tới khách mời concept độc quyền “Van Gogh và Ánh sáng qua các nền văn minh”. Từ cảm hứng về ánh sáng trong tâm tưởng và các kiệt tác của Vincent Van Gogh đến sự chuyển mình của những nền văn minh nhân loại, mỗi không gian trải nghiệm sẽ mở ra một góc nhìn mới về cái đẹp, nghệ thuật và sức sáng tạo vượt thời gian.

Ý tưởng này được hiện thực hóa bằng 13 khu trải nghiệm đưa người xem lần lượt bước qua những chương khác nhau trong hành trình “xuyên không” cùng Van Gogh.

Từ những cánh đồng lúa mì vàng óng, bầu trời đầy sao, những đóa hướng dương rực rỡ cho đến những gam màu và nét cọ đặc trưng trong hội họa của Van Gogh, mỗi không gian đều được xây dựng như một lớp cảm xúc nối tiếp nhau. Ánh sáng cùng công nghệ trở thành phương tiện để kể lại câu chuyện về cuộc đời, khát vọng sáng tạo và di sản nghệ thuật của Vincent Van Gogh theo cách gần gũi hơn với công chúng đương đại.

Đó cũng là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Van Gogh Timeless, đưa triển lãm trở thành một điểm hẹn văn hóa mới của Hà Nội trong năm 2026, nơi công chúng có cơ hội tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới thông qua một trải nghiệm giàu tính tương tác, cảm xúc và truyền cảm hứng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Thu Quỳnh – Nhà đồng sáng lập Emerart chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra triển lãm Van Gogh Timeless để những kiệt tác không còn bị giới hạn trong khung tranh, nằm sâu trong lớp kính của bảo tàng mà có thể hiện diện sống động trước mắt công chúng. Với sự chắp cánh của công nghệ, chúng tôi kiến tạo một không gian, một hành trình để những người thưởng lãm không chỉ đứng trước tác phẩm, mà có thể bước vào, cảm nhận và đắm chìm trong những giá trị đầy cảm hứng ấy”.

Kiến tạo những trải nghiệm hạnh phúc độc bản

Đằng sau Van Gogh Timeless là sự đồng điệu tầm nhìn của Đơn vị tổ chức Emerart và Nhà tài trợ độc quyền ABBank trong việc đưa những giá trị nghệ thuật vượt thời gian đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Van Gogh Timeless được thiết kế để mở rộng cơ hội tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới và góp thêm một điểm đến văn hóa - nghệ thuật mới cho đời sống của người dân Thủ đô.

Trong ngày khai mạc, triển lãm đón tiếp nhiều Quan khách, các nghệ sỹ và người nổi tiếng tới tham dự và trải nghiệm sớm

Với ABBank, đây cũng là lời khẳng định rằng định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” đang được tiếp nối bằng những giá trị nằm ngoài khuôn khổ của dịch vụ tài chính. Tiếp cận địa hạt nghệ thuật, mang thêm những đặc quyền cho khách hàng thưởng lãm, ABBank mong muốn mỗi điểm chạm đều trở thành một phần của hành trình “kiến tạo trải nghiệm hạnh phúc độc bản”.

“Tại ABBank, chúng tôi tin rằng hạnh phúc được bồi đắp từ những trải nghiệm giàu giá trị và cảm xúc. Đồng hành cùng Van Gogh Timeless là cơ hội kết nối với nghệ thuật, với những giá trị tươi đẹp và bền vững trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đây cũng là đóng góp nhỏ từ ABBank và Emerart vào việc thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo “lấy con người làm trung tâm” theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.” – Đại diện ABBank chia sẻ.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, những dự án được đầu tư bài bản, có bản quyền quốc tế và ứng dụng công nghệ sáng tạo như Van Gogh Timeless sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô.

Khi công nghệ trở thành cầu nối của cảm xúc và nghệ thuật được tiếp cận bằng những hình thức sáng tạo hơn, những kiệt tác thế giới sẽ tiếp tục lan tỏa sức sống của mình tới nhiều thế hệ người yêu nghệ thuật Việt Nam.

Triển lãm sẽ chính thức mở cửa từ ngày 21/8/2026 tại Tầng 1, UDIC Westlake Building (Phú Thượng, Hà Nội).

Công chúng cũng có thể sở hữu những món quà tặng xinh xắn và độc bản lấy cảm hứng từ các kiệt tác của Van Gogh