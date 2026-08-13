Công ty Thủy lợi Hà Nội: Thi đua tạo động lực nâng cao hiệu quả quản lý thủy lợi

ANTD.VN - Từ bảo đảm nguồn nước tưới, tiêu, phòng chống thiên tai đến tiết kiệm điện, bảo vệ công trình và đẩy mạnh chuyển đổi số, phong trào thi đua tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội (Công ty) đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực.

Thi đua gắn với từng nhiệm vụ cụ thể

Ngay từ đầu năm, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lượng mưa phân bố không đều, nguồn nước trên các hệ thống sông có thời điểm xuống thấp, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã chủ động triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2026”.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Thi đua phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với từng công trình, từng vị trí việc làm và từng kết quả cụ thể. Khi mỗi cán bộ, công nhân viên nhận thức được trách nhiệm của mình, chủ động tìm cách làm hiệu quả hơn thì phong trào thi đua sẽ trở thành động lực nâng cao chất lượng công việc”.

Công nhân của Công ty hăng say thi đua lao động

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, Công ty thành lập Ban Chỉ đạo chống hạn vụ Xuân năm 2026, xây dựng phương án điều hành phù hợp với thực tế. Tại các trạm bơm trọng điểm, lực lượng cán bộ kỹ thuật được bố trí trực 24/24 giờ trong những đợt lấy nước; đồng thời thường xuyên kiểm tra hiện trường, nạo vét, khơi thông dòng chảy, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Khi các hồ thủy điện xả nước, Công ty chủ động huy động nhân lực, phương tiện, vận hành các trạm bơm đủ điều kiện để tận dụng tối đa nguồn nước, vừa phục vụ làm đất, gieo cấy vụ Xuân, vừa tích trữ nước cho các giai đoạn tiếp theo.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tổng diện tích tưới, tiêu nông nghiệp thực hiện đạt 39.529,79 ha, bằng 99,6% kế hoạch; diện tích tiêu phi canh tác đạt 33.937,04 ha, bằng 100,3% kế hoạch. Tổng diện tích tưới, tiêu nghiệm thu đạt 73.466,83 ha, bằng 99,88% kế hoạch.

Tiết kiệm điện, chuyển đổi số nâng hiệu quả vận hành

Không chỉ thể hiện ở việc bảo đảm nguồn nước, phong trào thi đua còn được cụ thể hóa bằng các giải pháp tiết kiệm điện, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số giờ bơm của Công ty đạt 76.905 giờ, giảm 21.979 giờ, tương đương 22,23% so với cùng kỳ năm 2025. Điện năng tiêu thụ đạt 4.573.949 kWh, giảm 20,65%; chi phí tiền điện còn 10.642 triệu đồng, giảm 2.226 triệu đồng, tương đương 17,3%.

Kết quả này đến từ việc Công ty bám sát lịch xả nước của các hồ thủy điện, điều tiết nguồn nước hợp lý, tối ưu phương án vận hành các trạm bơm và tăng cường vận hành vào giờ thấp điểm. Cùng với các giải pháp kỹ thuật, ý thức thực hành tiết kiệm của người lao động cũng được nâng lên, góp phần giảm chi phí sản xuất.

Chi nhánh Xí nghiệp Thủy lợi Sóc Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội) đã tập trung thực hiện đo vẽ, định vị và số hóa đồng bộ toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn

Một điểm nhấn khác là chuyển đổi số đang ngày càng đi sâu vào công tác quản lý thủy lợi. Công ty từng bước đưa hệ thống camera giám sát, thiết bị quan trắc tự động, SCADA, cơ sở dữ liệu số và bản đồ số Google Earth vào quản lý, vận hành.

Đến nay, 100% hệ thống công trình được giao quản lý đã được số hóa, gồm 94 trạm bơm với 392 máy bơm, 506 tuyến kênh có tổng chiều dài hơn 737km, 2.309 cống các loại và 8 hồ chứa thủy lợi.

Trên nền tảng bản đồ số, thông tin về công trình, hiện trạng kỹ thuật, vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập úng và phương án ứng phó thiên tai được cập nhật, qua đó hỗ trợ lãnh đạo và các đơn vị cơ sở nắm bắt tình hình, xử lý công việc nhanh hơn.

“Chuyển đổi số giúp chúng tôi thay đổi phương thức quản lý từ phản ứng sang chủ động. Khi dữ liệu công trình, hình ảnh hiện trường, thông số kỹ thuật và tình hình nguồn nước được cập nhật kịp thời, lãnh đạo có thể nắm bắt tình hình, chỉ đạo và xử lý công việc nhanh hơn. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm chi phí và từng bước xây dựng mô hình thủy lợi thông minh”, ông Nguyễn Văn Minh cho biết.

Cùng với số hóa hệ thống công trình, Công ty sử dụng mã QR Code để tra cứu văn bản, quy trình, quy chế và thông số kỹ thuật; ứng dụng phần mềm BASE trong quản lý, điều hành; tổ chức họp trực tuyến, hội nghị không giấy tờ và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.

Bảo vệ công trình, chăm lo người lao động

Cùng với nâng cao hiệu quả vận hành, Công ty xác định bảo vệ an toàn hệ thống công trình và chủ động phòng chống thiên tai là nhiệm vụ xuyên suốt.

Trong 6 tháng đầu năm, các công trình đầu mối như trạm bơm, hồ chứa, cống ngăn sông lớn được bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ. Công tác kiểm tra, quan trắc được thực hiện định kỳ; các hư hỏng, sự cố kỹ thuật được phát hiện và xử lý kịp thời. Công ty cũng rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất thường.

Công nhân của Công ty tích cực sửa chữa để công trình được đảm bảo vận hành tốt nhất

Công tác quản lý, bảo vệ công trình tiếp tục được tăng cường. Tính đến ngày 30/6/2026, Công ty quản lý 931 vụ vi phạm công trình thủy lợi và 1.516 điểm xả thải. Trong kỳ phát sinh 7 vụ vi phạm mới; Công ty đã phối hợp giải tỏa 35 vụ, gồm 3 vụ phát sinh trong năm và 32 vụ tồn đọng từ những năm trước. Dữ liệu về vi phạm, điểm xả thải và hiện trạng công trình cũng được cập nhật trên bản đồ số, phục vụ kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý.

Thi đua còn được thể hiện qua việc chăm lo đời sống người lao động. Công ty bảo đảm việc làm cho 582 người, thu nhập bình quân tạm ứng đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm và chính sách đối với người lao động. 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ, được trang cấp bảo hộ lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ hoặc sự cố mất an toàn.

Khen thưởng kịp thời, tạo động lực mới

Một trong những yếu tố giúp phong trào thi đua lan tỏa là công tác khen thưởng được Công ty thực hiện theo hướng kịp thời, công khai, đúng đối tượng, chú trọng thành tích thực chất.

Năm 2025, một phòng chuyên môn của Công ty được tặng Cờ thi đua của UBND thành phố; 4 đơn vị trực thuộc được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Tại Hội nghị Người lao động năm 2026, Công ty tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 26 cá nhân, Giấy khen cho 21 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2026, 14 tập thể và 44 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Công ty cũng chú trọng phát hiện và bồi dưỡng các sáng kiến từ thực tiễn. Nhiều giải pháp về chuyển đổi số, quản trị, điều hành và quản lý, vận hành công trình thủy lợi đang được hoàn thiện để nhân rộng và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng.

Bước vào những tháng cuối năm, Công ty tiếp tục phát động các phong trào thi đua nước rút, tập trung hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt vụ Mùa và chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2026-2027; đồng thời đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp”,…

“Chúng tôi sẽ lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai và công bằng; chú trọng những người lao động trực tiếp, những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn và mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó tạo động lực để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty”, ông Nguyễn Văn Minh khẳng định.

Từ những ca trực trong mùa lấy nước, giờ vận hành trạm bơm, giải pháp tiết kiệm điện đến việc số hóa từng công trình, phong trào thi đua đang được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể. Khi thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn và quyền lợi người lao động, mỗi kết quả đạt được không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà còn tạo nền tảng để Công ty nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng hệ thống thủy lợi an toàn, hiệu quả và từng bước hiện đại.