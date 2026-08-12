Ăn thịt chó để bồi bổ sức khỏe sau xạ trị, bệnh nhân ung thư bị rối loạn đông máu nghiêm trọng

ANTD.VN - Trong thời gian nghỉ giữa các đợt điều trị, gia đình mua thịt chó để bồi bổ sức khỏe vì cho rằng đây là thực phẩm giàu đạm. Sau một ngày, ông N.N.Q. (55 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) xuất hiện chảy máu ở mắt không cầm, sau đó đi ngoài ra máu đỏ sẫm.

Người bệnh hồi phục sau 5 ngày điều trị tích cực

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết vừa điều trị đặc hiệu và giúp bệnh nhân ung thư bị rối loạn đông máu vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Đáng nói, nguyên nhân không xuất phát từ bệnh ung thư hay tác dụng phụ của xạ trị mà đến từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong bữa ăn vài ngày trước. Nhờ khai thác bệnh sử tỉ mỉ, kết hợp đánh giá lâm sàng và xét nghiệm chuyên sâu.

Cụ thể, người bệnh là ông N.N.Q. (55 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội), được chẩn đoán ung thư đại trực tràng và đang điều trị xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ tháng 2/2026.

Trong thời gian nghỉ giữa các đợt điều trị, gia đình mua thịt chó để bồi bổ sức khỏe vì cho rằng đây là thực phẩm giàu đạm. Chỉ một ngày sau, ông Q. xuất hiện chảy máu ở mắt không cầm, sau đó đi ngoài ra máu đỏ sẫm.

Người bệnh được điều trị tại bệnh viện địa phương trong ba ngày nhưng tình trạng không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trong tình trạng mất máu nhiều, rối loạn đông máu nghiêm trọng, cần được xử trí khẩn cấp.

Điều khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý là tình trạng xuất huyết của người bệnh không hoàn toàn phù hợp với diễn biến thường gặp ở người bệnh đang xạ trị.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, ê-kíp điều trị tiếp tục trao đổi kỹ với người bệnh và gia đình về những yếu tố liên quan trước khi xuất hiện triệu chứng. Từ cuộc trò chuyện này, các bác sĩ phát hiện số thịt chó người bệnh sử dụng có khả năng đã nhiễm bả chuột.

Kết hợp với biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm đông máu, các bác sĩ nhanh chóng xác định người bệnh bị ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm kháng vitamin K, gây rối loạn quá trình đông máu và dẫn tới tình trạng xuất huyết kéo dài.

BS Lê Thị Tuyến (Đơn nguyên Hồi sức tích cực) cho biết: "Điều quan trọng nhất trong ca bệnh này không chỉ là cầm máu mà phải xác định đúng nguyên nhân gây rối loạn đông máu. Nếu chỉ truyền máu hoặc sử dụng thuốc cầm máu thông thường mà không điều trị đặc hiệu, người bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục xuất huyết, đe dọa tính mạng."

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân, người bệnh được điều trị bằng vitamin K liều cao kết hợp truyền hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh và các chế phẩm máu nhằm phục hồi khả năng đông máu, bù lượng máu đã mất và ổn định huyết động.

Nhờ điều trị đúng hướng, tình trạng xuất huyết dần được kiểm soát, các chỉ số đông máu cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh hồi phục ổn định và được chuyển trở lại Khoa Xạ trị để tiếp tục điều trị ung thư theo kế hoạch.

Theo các bác sĩ, người bệnh ung thư thường có sức đề kháng suy giảm và phải trải qua nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm không chỉ cần bảo đảm giá trị dinh dưỡng mà còn phải tuyệt đối an toàn.

Thực phẩm có nguồn gốc không rõ ràng hoặc bị nhiễm hóa chất, độc chất có thể gây những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở những người đang điều trị ung thư.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh và gia đình nên: Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi hỏng hoặc nghi ngờ nhiễm độc;

Không tự ý ăn các thực phẩm được truyền miệng là có tác dụng "bồi bổ" nếu chưa được tư vấn bởi nhân viên y tế; Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chảy máu kéo dài, xuất huyết dưới da, chảy máu mắt, đi ngoài ra máu hoặc các biểu hiện khác sau ăn, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.