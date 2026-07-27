Thu hồi toàn quốc lô gel tắm gội toàn thân Oatrum không đạt chất lượng

ANTD.VN - Cục Quản lý dược vừa có thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm gel tắm gội toàn thân Oatrum (tuýp 150 ml) do Công ty TNHH dược phẩm Dakori sản xuất.

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với sản phẩm gel tắm gội toàn thân Oatrum (tuýp 150 ml).

Theo đó, Cục Quản lý dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm gel tắm gội toàn thân Oatrum. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 563/25/CBMP-TN, Số lô: 10122025, NSX: 10/12/2025, HSD: 09/12/2028.

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược Nhân Hưng (Địa chỉ: 65 đường Lê Trung Nghĩa, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH dược phẩm Dakori (Địa chỉ: VFI 10-3, lô B133-B134-B135 đường số 8, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi, mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum (tuýp 150 ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Đối với Công ty TNHH dược Nhân Hưng, Công ty TNHH dược phẩm Dakori phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum (tuýp 150 ml) nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế TP. HCM, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh giám sát Công ty TNHH dược Nhân Hưng, Công ty TNHH dược phẩm Dakori thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel tắm gội toàn thân Oatrum – Tuýp 150 ml không đáp ứng quy định;

Kiểm tra Công ty TNHH dược Nhân Hưng, Công ty TNHH dược phẩm Dakori trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.