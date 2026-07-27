Họp hội đồng kỷ luật để kiểm điểm nghiêm khắc hai sinh viên Y dọa "tiêm thuốc độc"

ANTD.VN - Hai sinh viên y khoa thực tập tại Bệnh viện Đức Giang gây phản cảm với hành vi không đúng mực đang chờ quyết định xử lý kỷ luật từ trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hình ảnh hai sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang phải kiểm điểm chờ quyết định xử lý kỷ luật

Trước phản ứng mạnh của dư luận về đoạn video được phát trực tiếp trên nền tảng TikTok hình ảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy đón tiếp của bệnh viện Đa khoa Đức Giang chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc"..., trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã xác nhận đây đều là sinh viên năm thứ tư ngành y khoa của trường này, đang trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đại diện này cho biết, nhà trường đang tiến hành họp hội đồng kỷ luật để kiểm điểm nghiêm khắc hành vi của hai sinh viên trên. Đại diện nhà trường thông tin rõ: “Kết quả hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ thông báo khi có quyết định”.

Tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã khẳng định, hai cá nhân xuất hiện trong đoạn clip hoàn toàn không phải là cán bộ hay nhân viên của bệnh viện, mà là hai sinh viên ngành Y đang trong quá trình thực tập.

Ngay khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã làm việc trực tiếp với cơ sở đào tạo, kiên quyết chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai nữ sinh viên này. Đồng thời, các cá nhân vi phạm cũng đã được bàn giao về nhà trường để tiếp tục xử lý theo đúng quy định.

Phía Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhấn mạnh, sự việc trên chỉ là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh tác phong và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại đây.

Bệnh viện luôn thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời đề nghị các cơ sở đào tạo cần tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức cho sinh viên. Cơ sở y tế này cũng khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực làm ảnh hưởng đến uy tín chung.