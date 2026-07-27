Cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy giả định tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long

ANTD.VN - Đội CC và CNCH khu vực số 30 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ, công nhân viên.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, Trung tá Dương Văn Thắng - Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 30 đã quán triệt, phổ biến những quy định pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy; các mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây ra cháy tại cơ sở và các nguyên tắc, biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Các học viên được hướng dẫn những giải pháp bảo đảm an toàn như: phòng ngừa cháy nổ, bố trí lối thoát nạn, ngăn cháy lan, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ…

Trung tá Dương Văn Thắng - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 30 quán triệt, phổ biến một số nội dung tập huấn

Đồng thời, các học viên tham gia được hướng dẫn và thực hành một số động tác cứu nạn cứu hộ cứu người bị nạn, sử dụng các phương tiện PCCC và CNCH được trang bị tại cơ sở.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở thực hành một số động tác cứu nạn cứu hộ cơ bản

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở thực hành sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ

Để tăng cường khả năng thường trực chiến đấu, xử lý các tình huống cháy ban đầu có hiệu quả cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, giúp hạn chế khả năng cháy lớn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long đã phối hợp với Đội CC và CNCH khu vực số 30 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại phân xưởng sợi, nguyên nhân do đường dây điện bị lão hoá, chập điện gây cháy, sau đó nhanh chóng cháy lan vào hàng hoá, bao bì và các chất dễ cháy đặt bên trong nhà xưởng, đám cháy phát triển nhanh, toả nhiệt lớn kèm theo khói khí độc làm 3 người bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài được.

Sau khi có sự cố xảy ra, nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng cắt điện toàn bộ phân xưởng và các khu vực lân cận; đồng thời hô hoán cho mọi người biết, gõ kẻng và báo ngay cho lãnh đạo cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số máy 114 và các đơn vị có liên quan sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên do khối lượng chất cháy lớn nên không kiểm soát được đám cháy. Lực lượng PCCC cơ sở gọi điện thoại báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã tập hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận tổ chức thực hiện công tác thoát nạn, hướng dẫn thoát nạn; sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khoanh vùng dập tắt đám cháy; di chuyển tài sản ngăn cháy lan;…

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở thực hiện công tác CC và CNCH giai đoạn đầu

Lực lượng y tế cơ sở thực hiện công tác sơ cấp cứu ban đầu người bị nạn

Sau khi nhận được tin báo cháy từ cơ sở, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ chiến sĩ Đội CC và CNCH khu vực số 30 và 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ chiến sĩ Đội CC và CNCH khu vực số 29 đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình cứu người bị nạn

Buổi tập huấn nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long kết thúc đạt kết quả với tính chuyên môn cao; cán bộ công nhân viên, lực lượng PCCC tại chỗ đã nâng cao nhận thức về công tác PCCC và CNCH, nắm vững quy trình, thao tác sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy; qua buổi diễn tập giúp các đơn vị kiểm tra, đánh giá chất lượng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thường trực đảm bảo, hoạt động một cách hiệu quả, mặt khác giúp cho các lực lượng chữa cháy tạo sự thống nhất trong công tác phối hợp khi có sự cố xảy ra.