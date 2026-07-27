Sôi nổi giải kéo co hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN - Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoài Đức vừa tổ chức Giải kéo co chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với sự tham gia của gần 400 vận động viên.

Thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hoài Đức vừa tổ chức Giải kéo co chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Giải đấu có sự tham gia của 29 đội thi với gần 400 VĐV

Thông qua giải đấu góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Giải kéo co có sự tham gia của 29 đội thi với gần 400 vận động viên đến từ các thôn, tổ dân phố, Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã, khối cán bộ, công chức, viên chức xã, khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã trên địa bàn.

Các trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần "Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng", thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã đến cổ vũ.

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, gắn kết mà còn góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Đội thôn Vực giành giải Nhất Hội thi

Kết quả chung cuộc, Đội thôn Vực đã giành giải Nhất; Đội thôn Đại Tự đạt giải Nhì và Đội Công đoàn xã và Đội thôn Lưu Xá đồng Giải Ba

Giải đấu khép lại trong không khí đoàn kết, phấn khởi, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Một số hình ảnh tại Hội thi kéo co: