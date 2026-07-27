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Sôi nổi hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

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Trung Vượng

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội phối hợp Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.

Tham gia hội thao có 8 đội thi, 170 vận động viên đại diện cho các phòng ban, phân xưởng của Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long. Các đội thi đã trải qua thi 2 đội hình: Đội hình phá cửa, chữa cháy và phun nước tiêu điểm; đội hình vượt chướng ngại vật, chữa cháy và cứu người bị nạn. Thành tích được tính dựa trên thời gian hoàn thành phần thi của các đội thi.

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Các đội thi tập hợp bốc thăm thứ tự tham gia thi đấu

Đội hình phá cửa, chữa cháy và phun nước tiêu điểm, các đội thi cử 5 vận động viên tham gia, thực hiện các nhiệm vụ ấn chuông báo cháy, dùng kìm cộng lực cắt khóa, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, rải vòi, lắp lăng, khởi động máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

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Phần thi đội hình phá cửa, chữa cháy và phun nước tiêu điểm
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Thực hiện phần thi cắt khóa, phá cửa
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Thực hiện chữa cháy và triển khai đường vòi
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Thực hiện phun nước tiêu điểm

Đội hình vượt chướng ngại vật, chữa cháy và cứu người bị nạn: Các đội thi cử 6 vận động viên tham gia, thực hiện các nhiệm vụ vượt 3 rào cao 50cm, ấn chuông báo cháy, dùng kìm cộng lực cắt khóa, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, cứu người bị nạn bằng cáng cứu thương, cứu tài sản.

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Thi chữa cháy khay xăng
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Cứu người bị nạn bằng cáng cứu thương
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Tham gia hướng dẫn và giám sát hội thao, Đội CC&CNCH khu vực số 30 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã hướng dẫn các đội thi thực hiện các kỹ, chiến thuật cá nhân đối với từng phần thi như: kỹ thuật sử dụng kìm cộng lực cắt khóa, kỹ thuật sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ thuật rải vòi, lắp lăng, phun nước tiêu điểm, kỹ thuật chạy vượt rào, kỹ thuật cứu người bị nạn bằng cáng cứu thương,…

Với tinh thần thi đấu sôi nổi, đoàn kết, quyết tâm, hội thao chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thăng Long diễn ra thành công, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Phát biểu nhận xét hội thao, đồng chí Trung tá Nghiêm Minh Đức - Phó Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 30 đánh giá cao về tính chuyên môn và kỹ thuật cá nhân của các vận động viên tham gia hội thao, bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra một số lỗi các vận động viên thường mắc phải và cách khắc phục để các đội thi hoàn thiện và đạt kết quả cao hơn vào các năm tiếp theo; đồng thời yêu cầu lực lượng PCCC và CNCH cơ sở của Công ty thường xuyên luyện tập, nâng cao cảnh giác để chủ động xử lý khi xảy ra các tình huống sự cố cháy, nổ, tai nạn.

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Trung tá Nghiêm Minh Đức - Phó Đội trưởng Đội CC và CNCH khu vực số 30 nhận xét kết quả hội thao

Kết quả, giải nhất Đội hình phá cửa, chữa cháy và phun nước tiêu điểm thuộc về khối Văn phòng Công ty; giải nhất Đội hình vượt chướng ngại vật, chữa cháy và cứu người bị nạn thuộc về phân xưởng Sợi.

Thông qua hội thao, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, đồng thời đánh giá khả năng xử lý tình huống và biện pháp tổ chức ứng phó khi có cháy lớn xảy ra; đẩy mạnh các hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở.

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Từ khóa:

#PCCC

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