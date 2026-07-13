Năm dự án cao tốc Bắc - Nam không kịp tiến độ thu phí từ 15-7

ANTD.VN - Theo cơ quan quản lý về đường bộ, hiện 5 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng tiến độ thu phí từ ngày 15/7.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang được các Ban QLDA khẩn trương hoàn thiện để bàn giao, đưa vào vận hành theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2026.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, trong các ngày 24 và 25/6, Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra hiện trường việc triển khai hệ thống thu phí tại các dự án đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ; đồng thời yêu cầu các Ban QLDA hoàn thành công tác bàn giao tài sản trước ngày 1/7 để có đủ thời gian vận hành thử hệ thống.

Qua rà soát, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ có khả năng tổ chức thu phí từ ngày 15/7/2026 theo kế hoạch. Tuy nhiên, 5 dự án đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng tiến độ thu phí từ ngày 15/7, trong khi 2 dự án Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau dự kiến có thể triển khai thu phí trong tháng 8/2026.

Cao tốc Cần Thơ- Hậu Giang có thể thu phí từ 1/8

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ vẫn chưa được đưa vào vận hành theo quy định do chưa hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống Back-End. Trong khi đó, công trình kiểm soát tải trọng xe chưa thể vận hành vì chưa hoàn tất việc kết nối dữ liệu với Cục Đăng kiểm Việt Nam và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đối với hệ thống Back-End thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vẫn còn một số tồn tại quan trọng như dữ liệu giao dịch chưa đầy đủ hình ảnh phương tiện, chức năng đối soát và chuyển tiền chưa hoàn thiện, nhiều khâu vẫn phải thực hiện thủ công, đồng thời còn xảy ra chênh lệch dữ liệu giữa các hệ thống. Trách nhiệm khắc phục được giao cho Ban QLDA 7 cùng các nhà thầu phát triển phần mềm.

Ở trạm thu phí, quá trình vận hành vẫn ghi nhận một số bất cập về nhận diện biển số, ghép ảnh giao dịch, dữ liệu hậu kiểm và hạ tầng kỹ thuật. Một số trạm chưa có thiết bị dự phòng, hệ thống cáp điện, cáp quang tại nhiều vị trí chưa được bảo vệ đúng thiết kế, trong khi phần mềm hậu kiểm và đối soát doanh thu vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các Ban QLDA cần tiếp tục khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại, hoàn thành đưa hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và công trình kiểm soát tải trọng xe vào vận hành trước ngày 15/7/2026, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Ban QLDA rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai thu phí tại 5 dự án cao tốc giai đoạn 2017-2020, đặc biệt trong việc hoàn thiện thiết kế hệ thống, tổ chức vận hành thử tối thiểu 15 ngày để rà soát, hiệu chỉnh kỹ thuật và xử lý các tình huống phát sinh trước khi thu phí chính thức.

Trước đó theo kế hoạch Cục Đường bộ báo cáo với Bộ Xây dựng, dự kiến từ 15/7 sẽ chính thức thu phí nhiều dự án trong số 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 đầu tư bằng vốn ngân sách, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.