Bản sắc riêng An ninh Thủ đô: Tính Đảng, tính nhân dân và đặc trưng văn hóa Hà Nội

ANTD.VN - Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, với cương vị nguyên lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, tôi vô cùng tự hào về sự trưởng thành và lớn mạnh của Báo An ninh Thủ đô.

Thiếu tướng, PGS.TS Bạch Thành Định (Nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội)

Báo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Công an thành phố, truyền tải kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô. Đồng thời phản ánh chân thực, kịp thời cuộc đấu tranh bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự ở Thủ đô.

Tờ báo là cầu nối giữa Công an thành phố Hà Nội với nhân dân Thủ đô, được bạn đọc tin tưởng xem như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ, phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô, góp phần tạo nên bản sắc riêng tiêu biểu của tờ báo: Tính Đảng, tính nhân dân và đặc trưng văn hóa Thủ đô.

Nói về tính Đảng, tờ báo luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; thông tin kịp thời chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Công an và các quyết sách của Công an thành phố. Tờ báo luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; giữ vững, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tờ báo đã giành được nhiều giải thưởng cao quý trong các cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đây chính là điều kiện tiên quyết để tờ báo chiếm được niềm tin của bạn đọc.

Về tính nhân dân, Báo An ninh Thủ đô đã xây dựng thành công hình ảnh một tờ báo “của dân, do dân, vì dân”. Tờ báo không chỉ phản ánh những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Thủ đô, mà còn là diễn đàn tin cậy để nhân dân Thủ đô bày bỏ tâm tư nguyện vọng, tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng Thủ đô văn minh trật tự, điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước. Chính sự gắn bó máu thịt với nhân dân đã tạo ra sức sống mãnh liệt cho tờ báo.

Một nét đặc trưng khác, tạo ra bản sắc riêng của An ninh Thủ đô so với các tờ báo khác trong lực lượng Công an nhân dân là “đặc trưng văn hóa Hà Nội”, với các bài viết về nếp sống Tràng An, cách đối đãi của người Hà Nội, tôn vinh những giá trị văn hóa hồn cốt của Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.

Đặc biệt là bài viết các chiến công của lực lượng Công an Thủ đô gắn liền với các sự kiện diễn ra trong Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa sau này.

Các bài viết này đã khắc họa hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô tận tụy vì nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của Thủ đô. Đáng chú ý là tờ báo đã thu hút được nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn nổi tiếng cộng tác trong các chuyên mục về văn hóa, đời sống, lịch sử... góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát triển chiều sâu văn hóa Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Ngày 7-4-1985, Báo An ninh Thủ đô phát hành công khai với tư cách là cơ quan tuyên truyền hướng dẫn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của các lực lượng bảo vệ An ninh Thủ đô

Ngoài ra, Báo An ninh Thủ đô còn lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội thông qua những hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” thông qua hoạt động của Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, đồng hành cùng đồng bào các vùng sâu, vùng xa, khắc phục thiên tai, giúp đỡ những gia đình chính sách và người có công. Tờ báo cũng là đơn vị sớm nhận ra vai trò của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hàng năm, báo duy trì đều đặn các Giải bóng đá học sinh THPT thu hút hàng nghìn vận động viên trẻ tham gia, tạo ra sự gắn kết bền chặt giữa lực lượng Công an với thế hệ trẻ và nhân dân Thủ đô. Có thể nói, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự với lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp của người Hà Nội đã tạo nên tờ báo vừa mạnh mẽ, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa tinh tế, hào hoa mang đậm chất Hà Nội.

Sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên của báo, những người nhiều năm kiên trì bền bỉ phấn đấu, hết lớp này đến lớp khác xây dựng nên bản sắc và truyền thống của An ninh Thủ đô. Họ vốn là những cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, từ những ngày đầu với nhiệt tình cách mạng, đã vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên từng bước trưởng thành.

Họ sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ ở những tuyến đầu nóng bỏng của trận tuyến an ninh hay phòng chống tội phạm, phát hiện ra cái mới, cái đẹp tôn vinh ca ngợi người tốt - việc tốt; kịp thời động viên cổ vũ cán bộ và nhân dân Thủ đô trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho mỗi người dân; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin cùng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI và truyền thông đa phương tiện, đặt ra những thách thức chưa từng có với báo chí truyền thống, An ninh Thủ đô đã thể hiện sự nhạy bén, chủ động thích ứng với hoàn cảnh mới, kịp thời tổ chức thực hiện “chuyển đổi số” toàn diện. Từ một tờ báo in truyền thống nay đã phát triển thành một hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, gồm báo in, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội với lượng truy cập hàng trăm nghìn lượt mỗi ngày.

Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô đã đồng hành cùng đồng bào vùng sâu, vùng xa, khắc phục thiên tai, giúp đỡ những gia đình chính sách và người có công

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua của Báo An ninh Thủ đô, chúng ta có thể thấy dù phát triển trên nền tảng nào, cốt lõi của tờ báo vẫn phải là tính chân thực, khách quan và nhân văn. Chính điều này làm nên sự tin cậy của bạn đọc, là tài sản quý giá nhất mà Báo An ninh Thủ đô dày công xây dựng trong 50 năm qua.

Bước vào kỷ nguyên mới, Thủ đô cùng cả nước đang phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam là một nước công nghiệp phát triển văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành một thành phố “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”. Trong dòng chảy chung ấy, Báo An ninh Thủ đô cần tiếp tục đổi mới tư duy “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; luôn bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời tiếp tục kiên trì sứ mệnh bồi đắp các giá trị văn hóa, nhân văn góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và bình yên.

Tôi tin tưởng rằng, thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Bản sắc của Báo An ninh Thủ đô không phải là một giá trị tĩnh tại, mà là một quá trình vận động phát triển không ngừng. Giữ vững bản sắc của tờ báo chính là giữ vững niềm tin của Đảng, của ngành và của nhân dân. Tôi tin rằng với những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục vươn lên khẳng định vị thế là một trong những tờ báo hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội.