ANTD.VN - Trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón hàng chục nghìn khán giả trong đêm hội âm nhạc, ánh sáng và văn hóa Việt Nam.

Sáng 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), không khí chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra khẩn trương. Các lực lượng phục vụ sự kiện đã có mặt từ sớm, triển khai nhiệm vụ tại từng khu vực, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và kỹ thuật, sẵn sàng cho đêm diễn dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

An ninh được siết chặt trước giờ diễn

Ngay từ sáng sớm, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình đã được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội bố trí quân số, tổ chức kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực được phân công. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu cùng chó nghiệp vụ được huy động, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trước khi chương trình đón lượng lớn khán giả.

Đại úy Hà Thanh Đức - Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, công tác kiểm tra được triển khai kỹ lưỡng, các phương án kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Công tác an ninh, an toàn được triển khai chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho chương trình “Muôn sắc Việt Nam”

Cùng với đó, các phương án bảo vệ tại khu vực cổng ra vào và bên trong sân vận động cũng được triển khai chặt chẽ. Theo thông tin từ Ban tổ chức, công ty Bảo An bố trí nhân viên túc trực tại các vị trí, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức. Anh Đào Việt Anh, nhân viên công ty cho biết trong buổi sáng, lực lượng tập trung tại các cổng để kiểm soát vé, đến chiều và tối sẽ được tăng cường lên hơn 100 người nhằm đáp ứng lượng khán giả lớn dự kiến đổ về sân vận động. Việc kiểm soát được duy trì xuyên suốt, vừa ngăn người không có vé vào khu vực sự kiện, vừa chủ động phát hiện, xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Với lượng khán giả dự kiến lên tới 50.000 người, việc kiểm soát chặt chẽ các lối ra vào, bảo đảm trật tự bên trong sân vận động là yêu cầu quan trọng.

Ở quy mô toàn thành phố, Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông quanh khu vực Mỹ Đình. Trong ngày 24/11, một số tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Mễ Trì và các tuyến lân cận được áp dụng phương án hạn chế, tạm cấm phương tiện theo khung giờ cụ thể nhằm giảm áp lực giao thông, tạo điều kiện cho đại biểu và người dân đến tham dự chương trình. Các phương án phòng cháy, chữa cháy, kiểm soát khu vực tổ chức và bảo đảm an toàn cho hoạt động trình diễn pháo hoa cũng được triển khai đồng bộ.

Công tác vệ sinh môi trường được triển khai khẩn trương, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, sẵn sàng đón khán giả đến tham dự chương trình

Bên cạnh công tác an ninh, vệ sinh môi trường là một trong những phần việc được các đơn vị tập trung hoàn thiện trước giờ đón khách. Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) số 7 bố trí 8 người, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động. Các công nhân làm việc liên tục từ 6h đến 22h, bảo đảm vệ sinh trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự Công ty Cổ phần Quản lý dịch vụ Marvin khẩn trương hoàn tất các công đoạn vệ sinh. Phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được làm sạch trước đó, tuy nhiên, trận mưa lớn tối qua 23/11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Ngay từ sáng sớm, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại các khu vực phụ trợ. Đội ngũ được chia thành 3 ca linh hoạt. Riêng ngày 24/11, thời gian làm việc kéo dài đến 24h để phục vụ cả công tác dọn dẹp sau chương trình. Những phần việc hậu cần này góp phần bảo đảm điều kiện đón lượng lớn khán giả đến sân vận động, đồng thời giúp các khu vực phục vụ công chúng được duy trì sạch sẽ trong suốt sự kiện.

Sân khấu 3.000m² và trận địa pháo hoa sẵn sàng

Trận địa pháo hoa được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho màn trình diễn kết hợp âm nhạc và ánh sáng

Cùng với công tác an ninh, hậu cần, các hạng mục kỹ thuật và trình diễn cũng đang được hoàn thiện. Một trong những điểm nhấn được chờ đợi là màn pháo hoa kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Theo ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, màn pháo hoa trong chương trình chính thức có quy mô lớn, gồm pháo hoa tầm cao, tầm thấp, các giàn phun và ống pháo hoa, được xây dựng kịch bản gắn với chương trình nghệ thuật. Thời lượng trình diễn dự kiến khoảng 17 phút, tạo điểm nhấn cho đêm hội tại Mỹ Đình.

“Muôn sắc Việt Nam” mang chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Chương trình dự kiến kéo dài 120 phút, huy động gần 3.000 nhân sự, trong đó khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên trực tiếp tham gia biểu diễn.

Đáng chú ý, sân khấu có diện tích khoảng 3.000m², được thiết kế với hình tượng trống đồng ở vị trí trung tâm, kết hợp hệ thống màn hình Led và các cấu trúc chuyển động. Nội dung nghệ thuật được chia thành ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”, tái hiện hành trình văn hóa Việt Nam qua các giá trị truyền thống, di sản và tinh thần sáng tạo đương đại.

Sau buổi tổng duyệt tối 22/11, các khâu kỹ thuật, biểu diễn và hiệu ứng sân khấu tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Với sự phối hợp của các lực lượng chức năng và đơn vị phục vụ, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang sẵn sàng cho đêm nghệ thuật quy mô lớn, đón hàng chục nghìn khán giả cùng hội tụ trong không gian tôn vinh bản sắc và sức sống văn hóa Việt Nam.