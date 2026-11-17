ANTD.VN - Bộ phim "Trại giam hạnh phúc" đã có buổi ra mắt thành công tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia sự kiện có đoàn làm phim gồm đạo diễn Trung Lùn, dàn diễn viên Tuấn Trần, Tiến Luật, Lương Thế Thành, La Thành, Hoàng Phi, Gi A Nguyễn, "Chị Phiến" Khuyến Dương, NSƯT Việt Anh, NSƯT Ngân Quỳnh, Sally Hồng Anh...

Đạo diễn Trung Lùn cho biết, anh muốn làm một bộ phim đầy tình người ngay chính nơi mà mọi người thường cho rằng không tình người nhất. Tuấn Trần đặc biệt yêu thích vai diễn thầy giáo Phúc, trong khi đó, Lương Thế Thành chia sẻ anh đã khai phá tiềm năng diễn xuất từ chính vai diễn khiến anh ám ảnh trong "Trại giam hạnh phúc".

Đạo diễn Trung Lùn cho biết, anh muốn làm một bộ phim đầy tình người ngay chính nơi mà mọi người thường cho rằng không tình người nhất

Sau khi thưởng thức, các nghệ sĩ đã dành lời khen ngợi bộ phim trong cách khai thác đề tài độc đáo, góc nhìn khác biệt về các phạm nhân sau song sắt. Tác phẩm thuộc thể loại hài, gia đình để lại ấn tượng cho người xem ở kịch bản lớp lang, hấp dẫn, những “miếng hài” đúng chỗ cùng những căng thẳng được xây dựng một cách hợp lý đã mang đến nhiều cảm xúc vỡ òa.

Lát cắt đầy đủ bi hài, mang đến nụ cười và nước mắt khán giả

"Trại giam hạnh phúc" theo chân thầy giáo Phúc (Tuấn Trần đóng), người phải vào tù với bản án sát hại người trong trạng thái tâm lý kích động. Anh được phân vào buồng giam số 9, nơi có những tù nhân máu mặt nhất nhì trại giam như anh Chính (Tiến Luật đóng), Thuận (La Thành đóng), Điền (Hoàng Phi đóng), Minh Hữu (Gi A Nguyễn), Bách Khoa (Khuyến Dương đóng). Đời sống ngục tù của Phúc vốn đầy khó khăn càng trở nên nguy hiểm hơn khi anh bị Long Đầu Bò (Lương Thế Thành đóng), phạm nhân máu mặt nhất trong trại giam, để mắt tới.

Tuấn Trần ấn tượng với vai thầy giáo Phúc trong "Trại giam hạnh phúc"

Ngay từ khâu kịch bản, bộ phim đã được đầu tư một cách kỹ lưỡng. Đạo diễn và biên kịch phim đã tìm kiếm chất liệu từ nhiều nguồn, bao gồm những chiến sĩ công an và những người chuyên về nghiệp vụ trong trại giam. Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ: “Mỗi người lại mang đến ê-kíp những câu chuyện và lời tư vấn khác nhau. Sau cùng, đạo diễn phim đã đưa ra quyết định đầy táo bạo: kể câu chuyện một cách tình người nhất”.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Trung Lùn nói: “Khi đưa bộ phim đến với khán giả, mỗi người hẳn sẽ có một góc nhìn riêng. Tôi đã cố gắng kể những gì tích cực nhất cho khán giả. Nếu kể một cách tế nhị hơn, tôi e rằng khán giả sẽ không chấp nhận, cho rằng phim không đời, đạo diễn không quan sát và tìm hiểu thực tế”.

NSƯT Việt Anh chia sẻ về vai diễn trong phim

Khi xem "Trại giam hạnh phúc", khán giả thấy được sự kỳ công và chỉn chu của bối cảnh. Việc dựng bối cảnh nhà tù đầy tỉ, đầy khó khăn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Để có những thước phim chân thật nhất đến từ lựa chọn và yêu cầu khắt khe của đạo diễn Trung Lùn. Trước đó, ê-kíp có ý định sử dụng trại giam thật để quay bộ phim. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố khác nhau, ê-kíp đã quyết định xây dựng bối cảnh để phục vụ quá trình quay phim.

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ thêm: “Phim có 3 bối cảnh chính, gồm phòng giam được quay tại khu nhà kho ở Quận 9, dựng lên với 3 dãy hành lang trong tù. Chúng tôi may mắn khi kiếm được bối cảnh tại Bình Dương để có thể dựng phim trường. Trong khi đó, bối cảnh sân chung chơi thể thao tại Vũng Tàu là khu vực bỏ hoang, ê-kíp đã phải cải tạo rất nhiều để có thể đưa vào những khuôn hình đẹp nhất, nhưng cũng chân thực nhất”.

Tăng Thanh Hà và Trâm Anh đến ủng hộ Ma Ran Đô và ekip phim "Trại giam hạnh phúc"

Dàn diễn viên “ăn vai”: Đầu tư cho nhân vật, ám ảnh với vai diễn

Điều khiến cho "Trại giam hạnh phúc" trở nên ấn tượng hơn nữa còn đến từ dàn diễn viên cực “ăn vai” và biến hóa. Dù phần lớn dàn diễn viên đều là diễn viên hài, nhưng đây là một sự lựa chọn có chủ đích của đạo diễn. Họ là những người có thể đẩy cảm xúc lên cao nhưng đồng thời, một khi đã diễn cảnh bi, lại có thể khiến người xem phải lụy. “Đỉnh cao của hài là bi kịch nên tôi đã khai thác theo hướng này”, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ.

Khán giả ra rạp thưởng thức phim sẽ hiểu được điều mà đạo diễn Trung Lùn chia sẻ phía trên. Sự xuất hiện của Tuấn Trần, Lương Thế Thành, Tiến Luật, Ma Ran Đô, Gi A Nguyễn… trong phim tạo nên dàn “nam thần phạm nhân” có thể cùng lúc lấy nước mắt và mang đến tiếng cười cho khán giả.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan

Dàn diễn viên chính của "Trại giam hạnh phúc" chia sẻ rằng họ cảm thấy tâm đắc với kịch bản phim và dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm về nhân vật và câu chuyện phim. Mỗi diễn viên đều tự đào sâu vào vai diễn của mình, bên cạnh đó là sự hướng dẫn và chia sẻ của đạo diễn về từng nhân vật.

Cách diễn của Tuấn Trần trong vai thầy giáo Phúc trở nên biến hóa, vừa thể hiện được nét lơ ngơ, hiền lành nhưng cũng đầy cương quyết với những nỗi đau ẩn giấu bên trong. Dù bận rộn với nhiều dự án điện ảnh, Tuấn Trần vẫn dành nhiều thời gian cho kịch bản, bộ phim và nhân vật của mình.

Ca sĩ Cẩm Vân và con gái cùng đến chúc mừng đoàn phim

Trong khi đó, Lương Thế Thành có một “vai diễn để đời” với Long Đầu Bò trong "Trại giam hạnh phúc". Nam diễn viên chia sẻ tại buổi ra mắt phim: “Chưa bao giờ có ai dám giao vai diễn biến thái, gai góc như vậy cho Thành. Anh Trung là người đầu tiên khai sáng, cho tôi biết rằng mình có thể làm được. Sau vai diễn này, tôi tự tin hơn với những vai diễn gai góc hơn trong tương lai”.

Lương Thế Thành cống hiến cho vai diễn đến mức ám ảnh: “Tôi bị dị ứng, chân tôi rất ngứa và giờ đã để lại sẹo do vẽ henna. Lúc xăm henna về nhà, ba mẹ và vợ con không còn ai đón nhận. Thậm chí, vợ không cho ngủ chung, bắt ra sofa, tại mình vừa đầu trọc vừa có hình xăm nên vợ bị giật mình”.

Anh Tú Atus đi một mình đến sự kiện

Bên cạnh Tuấn Trần, Lương Thế Thành, các diễn viên khác cũng đã cống hiến rất nhiều cho phim. Hoàng Phi cũng đưa ra những gợi ý về tạo hình nhân vật sau khi nghiền ngẫm kịch bản; Gi A Nguyễn quyết định tham gia "Trại giam hạnh phúc" dù từng có ý định không nhận đóng vai đồng tính trên màn ảnh.

Các suất chiếu sớm của "Trại giam hạnh phúc" được mở từ 18h ngày 18/11 và cả ngày 19/11, chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 20/11. Khán giả có thể đặt vé xem phim từ bây giờ để khám phá “đời sống ngục tù”, câu chuyện tình người cảm động và hài hước, mang đến cả nước mắt lẫn tiếng cười cho người xem.