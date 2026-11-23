ANTD.VN - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa tổ chức Lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán xuyên biên giới qua mã QR (VietQRGlobal) trong lĩnh vực du lịch.

NAPAS và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội ký kết biên bản hợp tác

Theo thống kê của ngành du lịch, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, vượt mức kỷ lục của năm 2019. Việt Nam cũng được UN Tourism xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 19,5 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định vị thế và sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế không chỉ tạo động lực cho ngành du lịch mà còn đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ, trong đó có hạ tầng thanh toán số.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường kết nối thanh toán khu vực, NAPAS đã tích cực triển khai kết nối hạ tầng thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal) với 6 thị trường gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời đang triển khai kết nối với Đài Loan, Ấn Độ và tiếp tục mở rộng với các thị trường tiềm năng khác.

Thông qua các kết nối này, du khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng quen thuộc tại quốc gia mình để quét mã VietQRGlobal và thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và điểm du lịch... trên toàn quốc.

Song song đó, NAPAS cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước nhằm gia tăng độ phủ của mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRGlobal, góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới rộng khắp. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai dịch vụ VietQRGlobal trong lĩnh vực du lịch.

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội là một trong những tổ chức nghề nghiệp có mạng lưới kết nối rộng lớn với hơn 1.200 hội viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái du lịch gồm doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, spa...

Theo đó, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội sẽ giới thiệu, khuyến khích các hội viên tìm hiểu, đăng ký và triển khai chấp nhận thanh toán VietQRGlobal; đồng thời phối hợp cùng NAPAS đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá lợi ích của thanh toán xuyên biên giới qua mã VietQRGlobal tới cộng đồng doanh nghiệp du lịch…

NAPAS đã ký kết hợp tác với Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cũng tại sự kiện, NAPAS đã ký kết hợp tác với Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám về việc sử dụng dịch vụ thanh toán VietQRPay cho các giao dịch trong nước và VietQRGlobal cho các giao dịch xuyên biên giới. Đây cũng là hai đơn vị tiên phong trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội triển khai chấp nhận thanh toán VietQRPay và VietQRGlobal trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS cho biết, thông qua hợp tác với Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và hai đơn vị, NAPAS mong muốn đưa VietQRGlobal đến gần hơn với du khách quốc tế, đồng thời giúp các đơn vị du lịch có thêm phương thức thanh toán để phục vụ khách, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán kết nối, tiện lợi và an toàn, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, ý nghĩa của Lễ ký kết không chỉ dừng lại ở việc thống nhất hợp tác giữa các đơn vị mà quan trọng hơn là khả năng đưa các giải pháp công nghệ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, mức độ thuận tiện, hài lòng của khách du lịch khi sử dụng dịch vụ.

“Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với NAPAS và các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, thông tin, tuyên truyền và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp cận, ứng dụng các giải pháp thanh toán số phù hợp” – ông nói.