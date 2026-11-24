ANTD.VN - Sáng 24/11, trận địa hơn 3.300 quả pháo hoa nổ cùng hàng trăm giàn phun, ống hỏa thuật tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất lắp đặt. Toàn bộ hệ thống kích nổ kỹ thuật số được lập trình đồng bộ theo âm nhạc, sẵn sàng khai hỏa trong đêm nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" tối nay.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ 20h tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến kéo dài 120 phút với khoảng 50.000 khán giả. Màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 17 phút được vận hành theo đúng kịch bản nghệ thuật của đêm diễn, do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp cùng lực lượng kỹ thuật Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) triển khai.
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, quy mô trận địa tối nay gồm 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại (từ 100 đến 300 ống mỗi giàn) cùng 1.400 ống pháo hoa DBG. Hai khu vực bắn được bố trí tách biệt. Pháo tầm thấp và các cụm ống hỏa thuật lắp cố định trên mái vòm cùng hai cánh gà khán đài B, phía sau sân khấu. Trận địa pháo tầm cao trải dài từ khu vực cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước.
Chia sẻ tại hiện trường sáng 24/11, ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 cho biết đơn vị sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa. Trước đó, tối 22/11, lực lượng chức năng đã bắn thử nghiệm khoảng 50 quả pháo tầm cao, 12 giàn phun cùng 400 ống hỏa thuật trong 1 phút 20 giây để hiệu chỉnh thông số trước đêm diễn chính thức.