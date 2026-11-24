Từ thương cảng sầm uất đến Hội quán Quảng Đông
Lịch sử công trình bắt đầu từ năm 1803 dưới thời nhà Nguyễn. Khi đó, phố Hàng Buồm là tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất Kinh kỳ nhờ lợi thế kế cận bến sông Hồng và dòng sông Tô Lịch.
Công trình được xây dựng vào khoảng năm 1803, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, thờ cúng Quan Công và Thiên Hậu Thánh Mẫu, mà còn giữ vai trò như trung tâm kết nối cộng đồng, xử lý các vấn đề thương mại và hỗ trợ đồng hương tại khu vực phố cổ.
Đặc biệt, năm 1904, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn từng dừng chân và lưu trú tại đây trong chuyến ghé thăm Hà Nội để vận động cách mạng, ghi lại một dấu mốc lịch sử quan trọng trong dòng chảy kết nối của di tích.
Nốt trầm chuyển đổi và tiếng chuông bảo tồn
Sau những biến động lịch sử vào nửa cuối thế kỷ 20, từ năm 1978, công trình ngừng chức năng hội quán và được chuyển đổi thành Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ.
Trong hơn bốn thập kỷ làm cơ sở giáo dục, cấu trúc không gian bên trong bị cơi nới, chỉnh sửa nhiều phần để phục vụ việc chăm sóc trẻ nhỏ. Tuy vậy, nơi đây vẫn lưu giữ lớp ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ cư dân phố cổ.
Nhận thấy giá trị độc đáo về lịch sử và nghệ thuật, năm 2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng công trình là Di tích Lịch sử – Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đặt nền móng cho các chiến lược bảo tồn căn cơ sau này.
Trả lại nguyên bản, đánh thức di sản
Cuối năm 2018, dự án tu bổ và phục dựng quy mô lớn do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ trì chính thức được khởi công. Sau gần 3 năm triển khai thận trọng với sự cố vấn của các chuyên gia bảo tồn, dự án hoàn thành vào cuối năm 2021.
Quá trình trùng tu tập trung giải phóng các kết cấu cơi nới, khôi phục nguyên trạng bố cục hình chữ "Khẩu" (口) đặc trưng với các dãy nhà bao quanh khoảng giếng trời lấy sáng tự nhiên.
Các chi tiết nghệ thuật gốm sứ tráng men trên mái ngói âm dương, hệ cột gỗ lim lớn, cùng các họa tiết chạm khắc Tứ linh được phục chế tỉ mỉ.
Đáng chú ý, những dấu ấn kiến trúc phương Tây như gạch lát nền và vòm cửa sắt uốn du nhập đầu thế kỷ 20 cũng được giữ gìn hài hòa.
Sức sống mới của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm
Chính thức vận hành với tên gọi Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm từ cuối năm 2021, di sản này đã thoát khỏi mô hình "bảo tàng đóng" để trở thành điểm hẹn sáng tạo bậc nhất khu Phố Cổ.
Nơi đây liên tục diễn ra các sự kiện quy mô như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, các triển lãm mỹ thuật đương đại, không gian trình diễn âm nhạc truyền thống lẫn thử nghiệm và các tọa đàm chuyên đề. Việc đưa nghệ thuật mới vào không gian di sản 200 tuổi không chỉ thu hút đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế, mà còn cho thấy một mô hình bảo tồn chủ động: biến di sản thành không gian sống, thở và đồng hành cùng nhịp đập đương đại.