ANTD.VN - Quy tụ dàn diễn viên thực lực từ Nam ra Bắc cùng những gương mặt nữ tân binh của điện ảnh Việt, "Trên con đường mới" gây chú ý với sự giao thoa giữa kinh nghiệm diễn xuất và những màu sắc mới mẻ. Đằng sau mỗi nhân vật là câu chuyện riêng cùng hành trình hóa thân nhiều thử thách, được các diễn viên hé lộ qua những chia sẻ về quá trình làm việc và trải nghiệm trên phim trường.

Những gương mặt nữ lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng

Bên cạnh dàn diễn viên giàu kinh nghiệm, "Trên con đường mới" còn quy tụ những gương mặt nữ mới của điện ảnh Việt, mang đến các màu sắc nhân vật đa dạng. Trong lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh, Trần Bảo Sơn không ngại trao cơ hội cho Lâm Bích Tuyền và Paris Bảo Nhi thử sức với hai tuyến nhân vật quan trọng.

Quỳnh Laze có những phân đoạn hành động cường độ cao

Ngoài hai gương mặt mới, ở tuyến tình thân, Juliet Bảo Ngọc đảm nhận vai Mai, em gái của Trung. Nữ diễn viên cho biết sự kết nối với Trần Bảo Sơn diễn ra tự nhiên ngay từ lần đầu diễn xuất ở buổi casting, giúp quá trình xây dựng tương tác giữa hai anh em trở nên thuận lợi. Những điểm tương đồng giữa cô và nhân vật về chuyên môn nghề nghiệp cũng là một trong những yếu tố giúp cô tiếp cận vai diễn. Sự ăn ý giữa hai diễn viên góp phần khắc họa mối quan hệ anh em gần gũi, tạo điểm tựa cảm xúc giữa những biến động của câu chuyện.

Bên cạnh đó, Quỳnh Laze mang đến hình tượng người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và không dễ khuất phục. Nữ diễn viên cho biết đây là dạng nhân vật cô luôn mong muốn thử sức. Vai diễn còn đòi hỏi khả năng thích ứng với những phân đoạn hành động có cường độ cao, qua đó cho thấy sự chủ động của cô khi bước vào một dự án mang màu sắc hành động.

Juliet Bảo Ngọc và Trần Bảo Sơn kết hợp ăn ý tạo mối quan hệ anh em gần gũi đầy tình thân

Với những xuất phát điểm và hướng tiếp cận khác nhau, các diễn viên nữ góp phần tạo nên bức tranh nhân vật đa sắc thái cho "Trên con đường mới". Từ thử thách của vai chính đầu tay, hành trình khám phá chiều sâu tâm lý đến những màn tương tác giàu cảm xúc và phân đoạn hành động, mỗi vai diễn đều mở ra cơ hội để các gương mặt nữ thể hiện khả năng biến hóa và từng bước khẳng định dấu ấn trên màn ảnh rộng.

Khi mỗi diễn viên đều phải vượt qua những giới hạn

Không chỉ trao cơ hội cho những gương mặt mới, "Trên con đường mới" còn đặt dàn diễn viên giàu kinh nghiệm trước những thử thách riêng trong quá trình xây dựng nhân vật. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Trần Bảo Sơn, thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến không đơn thuần là phông nền cho những màn đối đầu và các phân đoạn hành động, mà còn tạo ra những tình huống buộc nhân vật bộc lộ cá tính, lập trường và những lựa chọn khó khăn. Trong bối cảnh đó, mỗi diễn viên phải tìm ra cách thể hiện phù hợp với màu sắc riêng của vai diễn, từ phong thái bên ngoài đến chiều sâu tâm lý.

Doãn Quốc Đam cho biết yếu tố hành động chính là lý do thu hút anh tham gia dự án này

Vốn được biết đến với khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật, Doãn Quốc Đam đến với dự án bằng sự hào hứng dành cho thể loại hành động. Chia sẻ ngắn gọn về lý do nhận lời tham gia phim, nam diễn viên cho biết: “Chỉ cần có hành động là tôi thích rồi”. Sự yêu thích này cũng mở ra cơ hội để anh tiếp tục khám phá một màu sắc khác trong hành trình diễn xuất, đồng thời góp thêm một sắc thái riêng cho thế giới nhân vật của "Trên con đường mới".

Với Quang Sự, thử thách nằm ở việc hóa thân vào Quốc - một hình tượng khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn của anh trước đây. Quá trình phát triển vai diễn được xây dựng thông qua những trao đổi trực tiếp giữa nam diễn viên và đạo diễn Trần Bảo Sơn, trong đó các đề xuất từ phía diễn viên được lắng nghe và cân nhắc. Quang Sự chia sẻ: “Anh ấy sẵn sàng ngồi lại lắng nghe những góp ý của tôi cho nhân vật và đến sau cùng nhân vật Quốc khác đến 80-90% so với hình tượng ban đầu”.

Anthony Hoàng có một vai diễn phản diện ấn tượng

Không chỉ các diễn viên kỳ cựu, những gương mặt mới như Sỹ Hậu và Anthony Hoàng cũng có cơ hội thử sức với thể loại hành động và những dạng vai nằm ngoài vùng quen thuộc.

Với Sỹ Hậu, bộ phim mở ra cơ hội tiếp cận thể loại mà anh đã mong muốn thử sức từ lâu. Trong khi đó, Anthony Hoàng được Trần Bảo Sơn tin tưởng giao một vai diễn mang màu sắc phản diện, đòi hỏi anh chủ động tìm kiếm cách thể hiện khác với tính cách ngoài đời. Nam diễn viên chia sẻ: “Đây là một vai diễn có tính cách khác biệt hoàn toàn so với tôi ngoài đời, vì vậy tôi cũng gặp không ít khó khăn để vào vai”.

Bên cạnh NSƯT Hoàng Hải, sự góp mặt của Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam và Quang Sự tạo nên nền tảng diễn xuất giàu kinh nghiệm cho "Trên con đường mới". Khi đặt cạnh những gương mặt mới đang từng bước khẳng định khả năng, mỗi diễn viên mang đến một cách tiếp cận riêng, góp phần mở rộng sắc thái cho hệ thống nhân vật.

Một trong những điểm đặc biệt của "Trên con đường mới" là việc Trần Bảo Sơn cùng ê-kíp kỳ công tái hiện không gian New York ngay tại Việt Nam. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, thiết kế mỹ thuật và kỹ xảo điện ảnh, bộ phim mang đến một New York sống động và chân thực trên màn ảnh rộng.

“Trên con đường mới” chính thức khởi chiếu ngày 1/1/2027.