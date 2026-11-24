ANTD.VN -Từ gìn giữ những giá trị của quá khứ, phụ nữ còn cần được trao quyền sáng tạo và hưởng lợi từ những đóng góp của mình. Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam – Những người giữ hồn di sản” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, đã mở ra cuộc đối thoại giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng. Các đại biểu cùng nhìn nhận những cơ hội và thách thức khi phụ nữ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của văn hóa đối với sự tồn vong và phát triển của một dân tộc, một đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi các nền văn hóa giao thoa trên nhiều nền tảng, theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Phụ nữ giữ vị trí trung tâm trong quá trình ấy.

Từ bao đời nay, trong mỗi gia đình Việt, bà và mẹ là những người đầu tiên truyền dạy ngôn ngữ và các giá trị văn hóa cho con cháu, qua những lời hát ru, những câu chuyện cổ tích.

Qua bàn tay người phụ nữ, nhiều nghề truyền thống được gìn giữ để mạch truyền nghề tiếp tục qua các thế hệ. Những làn điệu dân gian được nâng niu để khỏi mai một. Những tín ngưỡng thiêng liêng như thờ Mẫu cũng được gìn giữ, trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng. Bằng việc thực hành và trao truyền, phụ nữ giúp các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hằng ngày.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên hoặc thương mại hóa. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị ấy vì thế càng trở nên cấp thiết. Bà Nguyễn Thị Minh Hương tin rằng khi văn hóa truyền thống mang hơi thở hiện đại, những sản phẩm văn hóa được tạo ra sẽ có sức sống mới, chạm tới trái tim công chúng trẻ và mang lại cả giá trị tinh thần lẫn giá trị kinh tế.

Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam – Những người giữ hồn di sản” diễn ra nhân sự kiện Ngày di sản văn hóa Việt Nam và Ngày văn hóa Việt Nam

Để phụ nữ có quyền quyết định trong chuỗi giá trị di sản

Khi di sản văn hóa được xác định là một trong những yếu tố cấu thành chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, phụ nữ có những cơ hội nào để tham gia thực chất vào chuỗi giá trị này? Từ góc độ chuyên môn, Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương, Trung tâm Phát triển Công nghiệp văn hóa và Nghệ thuật đương đại thuộc Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nhìn nhận phụ nữ đang nắm giữ một nguồn tri thức phong phú. Đó có thể là hiểu biết về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực, trang phục, phong tục, tập quán, cùng những kinh nghiệm và kỹ thuật được trao truyền từ các thế hệ đi trước. Đây là nguồn tri thức để phụ nữ phát triển các sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp, vai trò của phụ nữ vẫn giới hạn ở khâu biểu diễn hoặc giới thiệu sản phẩm. Quyền quyết định về giá trị sản phẩm, cách phân phối và quảng bá ra thị trường vẫn nằm ngoài phạm vi tham gia của họ.

Để bảo tồn di sản hiệu quả khi đưa di sản vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, phụ nữ cần có cơ hội tham gia ở mọi khâu, từ sáng tạo, sản xuất, phát triển sản phẩm đến tổ chức, quản lý và quảng bá. Điều được Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương đặc biệt nhấn mạnh là phụ nữ phải được hưởng lợi từ chính hoạt động sáng tạo của mình.

Các đại biểu khách mời tại tọa đàm

Vậy làm thế nào để phụ nữ được thụ hưởng những giá trị do chính họ góp phần gìn giữ và sáng tạo? Một trong những vấn đề Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương đặt ra là cách thức trao truyền di sản. Cơ chế linh hoạt, cởi mở hơn sẽ tạo sức hấp dẫn đối với phụ nữ ở nhiều thế hệ khi tham gia bảo tồn văn hóa. Bên cạnh các lớp truyền dạy và chương trình biểu diễn tại lễ hội, di sản có thể được trao truyền qua các hoạt động trong trường học, trong những môi trường giáo dục khác và qua các chương trình trải nghiệm du lịch văn hóa.

Cùng với việc trao truyền, phụ nữ trẻ cần có môi trường để sáng tạo trên nền tảng di sản. Sự sáng tạo ấy phải dựa trên hiểu biết và sự tôn trọng các giá trị văn hóa gốc, đồng thời giữ được những giá trị cốt lõi của di sản. Các cơ chế, chính sách cần bao quát cả việc bảo tồn di sản và việc bảo đảm quyền lợi cho những phụ nữ trực tiếp tham gia sáng tạo văn hóa.

Từ mong muốn bảo tồn đến nguồn lực cho người giữ nghề

Từ câu chuyện trao truyền di sản, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch, người đã dành cả cuộc đời gắn bó với việc quảng bá, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát xẩm, nhắc lại cách gọi quen thuộc ngày trước. Người ta thường gọi là “ông xẩm”, hiếm khi gọi là “bà xẩm”, bởi số phụ nữ trực tiếp hát xẩm rất ít. Dù ít xuất hiện với tư cách người hát, những người vợ trong các gia đình hát xẩm vẫn góp sức duy trì hoạt động nghệ thuật, chẳng hạn bằng việc đưa chồng đi hát.

Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương, Trung tâm Phát triển Công nghiệp văn hóa và Nghệ thuật đương đại thuộc Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nói về vai trò của phụ nữ trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa

Nhắc đến hát xẩm ở Việt Nam, công chúng thường nhớ tới nghệ nhân Hà Thị Cầu. Sau bà, nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ nữ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm. Từ câu chuyện của hát xẩm, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch nói rộng hơn về vai trò của các nghệ sĩ nữ, những người góp phần gìn giữ nhiều loại hình nghệ thuật khác.

Ở Bắc Ninh, quê hương của những làn điệu quan họ đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, kể về cách người dân địa phương gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể này. Với bà, văn hóa quan họ là hồn cốt của người Bắc Ninh và phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn di sản ấy. Bà nhắc đến cố nghệ nhân Ngô Thị Nhi, một gương mặt tiêu biểu từng được ví như “báu vật sống” của quan họ Bắc Ninh. Hiện nay, ở Bắc Ninh vẫn còn một cụ bà 105 tuổi tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị di sản này.

Cả liền anh và liền chị đều thường xuyên thể hiện các làn điệu dân ca quan họ cổ. Nhưng trong việc gây dựng phong trào ở địa phương và phát triển các câu lạc bộ, các cụ bà và các liền chị lại là những người tích cực, dành nhiều sự quan tâm cho di sản. Từ thực tế ấy, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài đề cao việc truyền dạy kinh nghiệm, lan tỏa tình yêu quan họ trong các chị em phụ nữ để tiếp tục bảo tồn và phát triển di sản.

Để phụ nữ vừa gìn giữ di sản, vừa góp phần định hình diện mạo văn hóa mới và được hưởng lợi từ chính những đóng góp của mình, các nghệ nhân và chuyên gia cùng đề cập đến vai trò của các cơ sở, ban, ngành và chính quyền địa phương. Sự quan tâm và hỗ trợ kinh phí từ các đơn vị này là điều kiện quan trọng để người thực hành di sản duy trì hoạt động.

Nói về kinh phí duy trì các câu lạc bộ hát xẩm, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch nhắc đến một thực tế, “không thực thì không vững đạo”. Hiện nay có nhiều câu lạc bộ hát xẩm, song đều tự xoay xở để duy trì hoạt động. Cứ phải trông vào việc xin một khoản hỗ trợ từ doanh nghiệp để giữ nghề, các nghệ sĩ cũng thấy áy náy.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài chia sẻ về vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn di sản quan họ Bắc Ninh

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài cũng lưu ý đến sự đón nhận và cổ vũ của cộng đồng. Bà cũng mong các chi hội phụ nữ ở địa phương thể hiện sự quan tâm bằng những việc cụ thể như tổ chức các cuộc thi và hoạt động giao lưu. Qua đó, phụ nữ có cơ hội phát huy tài năng và có thêm thu nhập.

Trở lại câu chuyện bảo tồn, Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương nhìn nhận việc đưa di sản vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa là một cách để gìn giữ di sản hiệu quả. Khi di sản tạo ra giá trị kinh tế và cộng đồng được hưởng lợi, thì giá trị đó sẽ là động lực để người dân tự nguyện tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy di sản.