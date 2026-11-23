Đây là sản phẩm nghệ thuật đặc biệt lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức tuyệt đẹp về tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2025 và 2026.

Ra mắt sách nghệ thuật tương tác “Tổ quốc trong tim”

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt sách

Đến dự buổi lễ ra mắt sách, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), ông Nguyễn Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội cùng đông đảo các đại biểu, khách mời, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam xúc động nhắc lại đêm nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8, khi cơn mưa lớn ập đến gây khó khăn cho những người thực hiện chương trình, các nghệ sĩ, chiến sĩ, ê-kíp, khán giả..., nhưng không một ai rời đi. Hay đêm diễn đầu tiên ở sân vận động Mỹ Đình năm 2025, khi 50 nghìn khán giả cùng hòa nhịp hát chung cả hai lời của bài "Tiến quân ca"... Đó là những ký ức rất đẹp, để lại thật nhiều cảm xúc cho bất cứ ai có mặt tại "Tổ quốc trong tim".

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, không muốn cảm xúc ấy dừng lại ở một đêm diễn, Báo Nhân Dân đã chọn một cách làm sáng tạo: đưa concert thành một bộ phim chiếu rạp, và từ đó đi unitour, qua nhiều trường đại học trong cả nước, đưa lên nền tảng trực tuyến.

Cuốn sách dày 180 trang, được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, kết hợp nhiếp ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác để tái hiện những khoảnh khắc, câu chuyện và cảm xúc từ hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”.

Năm nay, Báo Nhân Dân quyết định đi một con đường khác: làm một cuốn sách. Nhưng phải là một cuốn sách độc đáo, tích hợp công nghệ, để độc giả có một trải nghiệm chưa từng thấy. Tất cả những cảm xúc, khoảnh khắc của hai đêm nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" đều nằm gọn trong cuốn sách, đưa người đọc trở về với nguyên vẹn những cảm nhận đó.

Cuốn sách dày 180 trang, được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, kết hợp nhiếp ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác để tái hiện những khoảnh khắc, câu chuyện và cảm xúc từ hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”.

Thông qua mã QR, người đọc có thể trải nghiệm, sống lại không khí hào hùng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và khu đô thị Vạn Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh), cho phép truy cập video tiết mục tương ứng, được biên tập và hậu kỳ riêng về hình ảnh, âm thanh. Từ một bức ảnh tĩnh, độc giả có thể mở ra không gian biểu diễn sống động, tiếp tục khám phá âm nhạc, nghệ thuật sân khấu và những khoảnh khắc đã được ghi lại.

Sự giao thoa giữa nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế xuất bản và công nghệ số tạo nên một hình thức trải nghiệm đa phương tiện, trong đó trang sách vừa lưu giữ giá trị tư liệu, vừa trở thành điểm kết nối với các nội dung nghệ thuật trên nền tảng số.

Với nội dung song ngữ Việt – Anh, cuốn sách hướng tới độc giả người Việt trong và ngoài nước, đồng thời góp phần giới thiệu những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Được đầu tư về thiết kế, chất lượng hình ảnh và có giá trị sưu tầm, ấn phẩm không chỉ dành cho những khán giả từng tham dự chương trình, mà còn dành cho những người chưa có dịp có mặt tại các đêm diễn và các thế hệ độc giả sau này.