Khán giả ấn tượng với phần phục trang được đầu tư công phu của “Chị chị Em em 3”

ANTD.VN - Sau ngày khởi chiếu với các hoạt động cinetour giao lưu cùng khán giả, “Chị chị Em em 3” tiếp tục nhận được sự quan tâm với thành tích doanh thu ấn tượng. Bên cạnh câu chuyện nhiều drama, phần phục trang mang đậm màu sắc dân gian cũng trở thành một trong những điểm được người xem chú ý.

Sau khi chính thức ra mắt khán giả cả nước từ ngày 30.10, “Chị chị Em em 3” đến nay đã chạm mốc doanh thu gần 90 tỷ đồng, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng Box Office. Doanh thu liên tục đạt những thành tích mới sau những ngày đầu công chiếu và việc duy trì vị trí đầu bảng cho thấy phim đang từng bước chinh phục khán giả bằng câu chuyện giàu kịch tính và màu sắc hình ảnh khác biệt. Đặc biệt, việc lựa chọn bối cảnh Bắc Bộ xưa với phần phục trang được đầu tư công phu cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm giữa thị trường phim chiếu rạp.

Văn Cường (Steven Nguyễn) thường vận đồ Tây lịch lãm, nhưng thực chất lại là để không bị người khác coi thường

Qua các hoạt động cinetour, ê-kíp và dàn diễn viên có dịp trực tiếp gặp gỡ và giao lưu cùng người xem. Các khách mời tương tác rất vui vẻ cùng dàn diễn viên chính, “cô giáo” Đào Lan Phương còn diễn lại câu thoại của mình trong phim theo yêu cầu của khán giả. Một fan hâm mộ Quốc Anh chia sẻ đã xem “Chị chị Em em 3” tới 5 lần, mỗi lần đều trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Bên cạnh những nhận xét về diễn biến kịch tính và các mối quan hệ phức tạp giữa nhân vật, phần hình ảnh, đặc biệt là trang phục cũng nhận được nhiều lời khen. Nhiều khán giả nhận xét các bộ trang phục trong phim rất đẹp và được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần tạo nên không khí riêng cho câu chuyện.

Chi Pu cho biết đây là bộ phim cô thấy mình được mặc đẹp nhất

Một khán giả đã xem phim nhiều lần cho biết: “Trang phục trong phim đẹp thật sự, mỗi nhân vật lại có một phong cách riêng. Mình thích nhất là những bộ áo dài và đồ cưới, nhìn rất cầu kỳ và chỉn chu. Có thể thấy ê-kíp đã đầu tư rất nhiều cho phần này.” Một khán giả khác nhận xét: “Cảm giác như có thể đoán được tính cách nhân vật thông qua trang phục vậy. Ví dụ như những bộ áo dài ngũ thân của chị Duyên thể hiện rất rõ sự kiêu kỳ của cô tiểu thư nhà giàu, còn trang phục chị Ngọc lại toát lên vẻ yếu đuối, dịu dàng của cô Liễu. Chị Chi Pu lại có những bộ đồ rất lộng lẫy đúng chất một liền chị nổi tiếng và thích sự chú ý. Tạo hình của ai cũng rất đẹp và hợp vai”.

Từ những phản hồi này có thể nhìn lại quá trình đầu tư phục trang của ê-kíp thông qua clip BTS 5 vừa được ê-kíp công bố. Trong BTS, Chi Pu nhận xét đây là vai diễn có tạo hình đẹp nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp diễn xuất của cô, Lan Ngọc thì chia sẻ bản thân cảm thấy tự tin hơn rất nhiều với diện mạo trong phim, còn Kỳ Duyên cũng dành lời khen cho các thiết kế trang phục, đặc biệt là cách đội ngũ stylist giữ được tinh thần cổ phục.

Chia sẻ về định hướng, stylist Trần Đạt của phim cho biết: “Chúng tôi không kể lại một câu chuyện lịch sử, mà góp nhặt những mảnh ghép về dân gian để ướm lên những tạo hình nhân vật. Gần như tất cả các phụ kiện từ giày dép đến quạt đều được thực hiện mới hết”. Trong khi đó, đội ngũ make-up đặt tiêu chí tôn trọng bối cảnh thời đại lên hàng đầu, tránh để tạo hình trở nên quá hiện đại hoặc chạy theo xu hướng làm đẹp đương thời.

Mỗi nhân vật trong phim cũng được xây dựng với một phong cách riêng. Thị Nương (Chi Pu) mang vẻ đẹp đậm chất con gái quan họ Bắc Ninh, nổi bật với những bộ trang phục cầu kỳ, hào nhoáng. Thị Liễu (Lan Ngọc) lại có tinh thần Âu hóa, trẻ trung và phóng khoáng hơn, với những thiết kế áo dài cách tân phương Nam cùng trang phục phương Tây. Hình ảnh Thị Mầu (Kỳ Duyên) lại được gắn với những mẫu áo ngũ thân giữ nguyên tinh thần cổ phục.

Trong khi đó, trang phục của Văn Tài (Quốc Anh) có sự kết hợp giữa đồ truyền thống như áo dài, áo the, quần lĩnh trắng với giày Tây và những bộ đồ Tây may đo cẩn thận, thể hiện một phần phong cách sống của con nhà quyền quý thời bấy giờ; còn Văn Cường (Steven Nguyễn) là người từ miền Nam ra, thường vận đồ Tây lịch lãm, nhưng thực chất lại là để không bị người khác coi thường.

Thị Liễu (Lan Ngọc) lại có tinh thần Âu hóa, trẻ trung và phóng khoáng hơn

Phục trang trong “Chị chị Em em 3” không chỉ tạo nên vẻ đẹp thị giác mà còn góp phần kể câu chuyện về cá tính và thân phận của năm nhân vật chính. Sự đón nhận của khán giả dành cho phần hình ảnh cũng là một trong những tín hiệu tích cực đối với nỗ lực sáng tạo của ê-kíp, khi bộ phim tiếp tục hành trình chinh phục người xem tại rạp.

Thông qua những thành tích được ghi nhận tại phòng vé và clip BTS, “Chị chị Em em 3” cho thấy sự đầu tư của ê-kíp không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ mà còn là cách xây dựng nhân vật và kể câu chuyện thông qua trang phục. Điều này phần nào giải thích được sự quan tâm và đón nhận mà khán giả đang dành cho tác phẩm, đồng thời tiếp thêm động lực để ê-kíp tiếp tục hành trình đưa “Chị chị Em em 3” đến gần hơn với công chúng.

Phim “Chị chị Em em 3” đang được công chiếu trên toàn quốc.