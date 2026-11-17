ANTD.VN - Sân khấu rộng 3.000m², khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 50.000 khán giả dự kiến hội tụ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô dàn dựng, chương trình còn đưa 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh lên sân khấu, kết nối những giá trị truyền thống với sức sáng tạo đương đại.

20h ngày 24/11/2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nhân "Ngày Văn hóa Việt Nam" và kỷ niệm 80 năm "Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất" (24/11/1946 – 24/11/2026). Chương trình do Trung ương chỉ đạo; Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chủ trì thực hiện với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT&DL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Với thời lượng 120 phút, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt về nguồn cội, lịch sử, di sản và khát vọng vươn xa của văn hóa Việt Nam.

Từ huyền tích nguồn cội đến 17 di sản UNESCO

“Muôn sắc Việt Nam” gồm phần khai từ “Đất nước muôn đời" cùng ba chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”. Mỗi phần có một sắc thái riêng nhưng cùng hướng đến câu chuyện về vai trò của văn hóa trong việc hình thành bản sắc, hun đúc sức mạnh cộng đồng và tiếp nối những giá trị dân tộc qua các thế hệ.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ về ý nghĩa của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, báo chí không chỉ dừng lại ở việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa mà cần chủ động tham gia sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị. Việc được Thành phố tin tưởng giao tổ chức chương trình “Muôn sắc Việt Nam” là cơ hội để Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội khẳng định năng lực sáng tạo, sản xuất và kết nối các nguồn lực văn hóa, nghệ thuật, công nghệ, truyền thông, góp phần kiến tạo những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát huy vai trò của cơ quan báo chí chủ lực Thủ đô.

Theo đó, mở đầu chương trình là huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển. Tại đây, những hình tượng quen thuộc trong tâm thức người Việt được tái hiện bằng âm nhạc, chuyển động đội hình, ánh sáng và công nghệ trình diễn. Hình ảnh trống đồng khổng lồ cùng tiếng trống vang lên tạo nên đại cảnh sử thi về sự hội tụ, trong khi cánh chim Lạc gợi khát vọng vươn xa. Tất cả cùng hướng đến ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “đồng bào”.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết anh cùng êkíp hướng tới một không gian nghệ thuật kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, điều khiến êkíp sản xuất trăn trở khi xây dựng chương trình là làm sao để khán giả cảm nhận được văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, cốt cách và sức mạnh dân tộc như thế nào, đồng thời nhận ra những giá trị ấy vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay. Vì vậy, câu chuyện không dừng lại ở huyền tích hay những dấu mốc lịch sử mà tiếp tục được mở rộng đến các di sản đang được gìn giữ, trao truyền và những sáng tạo mới.

Ở chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, hành trình dựng nước, giữ nước được tái hiện qua những hình ảnh gần gũi như lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến và niềm vui ngày thống nhất, qua đó khắc họa sức mạnh văn hóa trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết.

Tâm điểm chương “Muôn sắc di sản” là tiết mục “Bức tranh di sản”, quy tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, đưa khán giả đi qua những không gian văn hóa đặc trưng từ Bắc vào Nam. Từ ca trù, Quan họ, Xòe Thái, ví giặm đến nhã nhạc, cồng chiêng Tây Nguyên và Đờn ca tài tử Nam Bộ, các loại hình di sản được thể hiện với sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân và cộng đồng thực hành, những chủ thể đang gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Cũng theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, êkíp sẽ dành những khoảng không gian để thanh âm nguyên bản của di sản được cất lên trước khi mở rộng bằng dàn nhạc và ngôn ngữ sân khấu đương đại. Theo anh, điều quý giá nhất của di sản phi vật thể nằm ở những con người đang gìn giữ và trao truyền nó. Bởi vậy, sự hoành tráng của sân khấu không được phép làm lu mờ vẻ đẹp tinh tế của từng loại hình. Đôi khi, giữa một sân vận động rộng lớn, chỉ một tiếng phách hay một câu hát mộc mạc cũng có thể tạo nên sự lắng đọng đặc biệt.

Những cuộc gặp gỡ đa thế hệ trên sân khấu lớn

Ca sĩ Tùng Dương và diễn viên phim "Mưa đỏ" Phương Nam



Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của “Muôn sắc Việt Nam” là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các nghệ sĩ đương đại như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi... Bên cạnh đó còn có nhiều ca sĩ, nhóm nhạc và các gương mặt thiếu nhi, tạo nên sự phong phú về màu sắc biểu diễn.

Điểm đáng chờ đợi không chỉ nằm ở số lượng nghệ sĩ mà còn ở những màn kết hợp được xây dựng theo chủ đề. Liên khúc “Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui” kết nối NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Tiết mục “Made in Việt Nam” là cuộc gặp gỡ giữa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. Trong khi đó, “Tiếng ru cội nguồn” quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, kết nối lời ru, chất liệu dân gian với phong cách biểu diễn đương đại.

Sự giao thoa còn thể hiện ở việc đặt các ca khúc đi cùng năm tháng bên cạnh những sáng tác mới, kết nối dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển với các ca khúc cách mạng, trữ tình và đương đại. Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, điều êkíp hướng tới không đơn thuần là kết hợp những tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, mà là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại. Việc lựa chọn tác phẩm, xây dựng màn trình diễn phải phù hợp với chất giọng, cá tính nghệ thuật của từng người, để mỗi nghệ sĩ được là chính mình và cùng góp phần làm giàu cho tác phẩm.

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Ở chương “Bản sắc vươn xa”, những chất liệu văn hóa truyền thống tiếp tục được khai thác bằng tư duy sáng tạo mới qua các tiết mục “Lý cò style – Rock hạt gạo”, “Máu đỏ da vàng”. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi, hướng đến tôn vinh sự phong phú của văn hóa 54 dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và ý thức chung nguồn cội.

Từ ca khúc này, vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do biên đạo Quang Đăng thực hiện, với sự phối hợp của TikTok Việt Nam nhằm lan tỏa trên các nền tảng số. Trong phần kết chương trình, nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình sẽ cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu, tạo nên đại cảnh nghệ thuật cộng đồng.

Sân khấu 3.000m² kết nối 50.000 khán giả

Ca sĩ Cheng tại sự kiện công bố chương trình

Để chuyển tải câu chuyện văn hóa trên không gian rộng lớn của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, êkíp đã quyết định xây dựng sân khấu theo cấu trúc đa điểm, lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa Đông Sơn. Tổng diện tích sân khấu khoảng 3.000m² với hệ thống LED tròn khổng lồ tượng trưng cho Mặt Trời, sàn diễn trung tâm mang hình tượng mặt trống đồng và hai cánh sân khấu gợi hình ảnh cánh chim Lạc. Hệ thống 16 bàn nâng cùng cơ khí chuyển động hiện đại cho phép không gian trình diễn biến đổi linh hoạt theo từng lớp diễn.

Năm khu vực khán giả mang tên: Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập được bố trí bao quanh sân khấu, tạo hình tượng bông hoa đại đoàn kết. Mỗi khu vực mang một sắc thái riêng nhưng cùng gợi tinh thần “Muôn sắc văn hóa – Một nghĩa đồng bào”, thể hiện vẻ đẹp thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Với khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia và sức chứa dự kiến 50.000 khán giả, bài toán đặt ra cho êkíp không chỉ là tổ chức những đại cảnh quy mô lớn mà còn phải bảo đảm khả năng kết nối cảm xúc với người xem ở mọi vị trí trên khán đài. Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, bên cạnh những trường đoạn huy động hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, chương trình cũng chủ động thu hẹp điểm nhìn để tập trung vào một giọng hát, một nghệ nhân hay một chi tiết văn hóa bình dị. Mỗi chuyển động, thay đổi về ánh sáng và hình ảnh đều phải có lý do nghệ thuật, góp phần dẫn dắt cảm xúc thay vì chỉ tạo hiệu ứng thị giác.

Đặc biệt, khán giả không chỉ được xác định là người thưởng thức mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia vào tác phẩm. Những khoảnh khắc tương tác bằng âm nhạc, ánh sáng và vũ điệu được thiết kế để hàng vạn người có thể cùng hòa nhịp một cách tự nhiên. Ban tổ chức cũng khuyến khích công chúng mặc Việt phục, trang phục truyền thống của các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, góp phần tạo nên “biển sắc Việt” trên khán đài Mỹ Đình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Vé tham dự hoàn toàn miễn phí, người dân đăng ký trực tuyến qua các kênh chính thức của Ban tổ chức.

Với “Muôn sắc Việt Nam”, quy mô sân khấu và số lượng người tham gia là điều kiện để mở rộng không gian trình diễn, nhưng đích đến vẫn là câu chuyện về những giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống. Như kỳ vọng của Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, thành công của chương trình không chỉ nằm ở những tràng pháo tay trong đêm diễn mà còn ở những gì tiếp tục đọng lại sau khi ánh đèn sân khấu tắt: tình yêu, sự trân trọng đối với di sản và niềm tự hào về một nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu sức sống.