ANTD.VN - Tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 23/11, đoàn làm phim “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” đã có dịp gặp gỡ khán giả, giới thiệu dự án và chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim.

Xuất hiện tại không gian Ngày hội, đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất kiêm diễn viên Đinh Ngọc Diệp (Hai Mẫn) cùng dàn diễn viên gồm Quốc Huy (Thám tử Kiên), Vĩnh Đam (Thám tử Quyết), Rima Thanh Vy (Đào), Lynhci (Liễu), Phương Trà My (Xoan) và Trầm Minh Hoàng (Văn Tài) đã mang không khí của bộ phim đến gần hơn với công chúng. Tại đây, các thành viên trong ê-kíp lần lượt giới thiệu về nhân vật mình đảm nhận, đồng thời chia sẻ những câu chuyện xoay quanh quá trình thực hiện dự án và cùng khán giả xem Teaser trailer của bộ phim.

Những câu chuyện hậu trường thú vị được chia sẻ tại buổi gặp gỡ

Tại sân khấu chính, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ xuất hiện và mở màn chương trình bằng ca khúc “Lời hẹn” - OST của bộ phim. Chia sẻ về cảm hứng và chất liệu làm nên bài hát, anh cho hay: “Vì bộ phim tiếp tục khai thác văn hóa Bắc Bộ nên Quỳnh đã đưa nhiều giai điệu dân ca vào ca khúc. Lần này, Quỳnh xây dựng bài hát từ góc nhìn của một cô gái, lấy cảm hứng từ nhân vật Liễu và những giằng xé nội tâm của cô ấy nên sẽ có những đoạn mang lại cảm giác ma mị”. Ca khúc còn có sự tham gia của các nghệ nhân chơi đàn nhị, đàn đáy và sáo để tạo nên màu sắc âm nhạc phù hợp với bối cảnh phim.

Với bối cảnh Việt Nam thế kỷ XIX, bộ phim tiếp tục khai thác những nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chia sẻ về lựa chọn này, đạo diễn Victor Vũ cho biết: “Đối với Victor, vùng miền nào cũng có những nét đặc trưng văn hóa. Trong những bộ phim gần đây, đa số Victor chọn bối cảnh miền Bắc vì các tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết lấy bối cảnh ở đây, nên Victor muốn giữ vững tinh thần và nét đặc sắc văn hóa trong phim. Càng tìm hiểu, Victor càng thấy văn hóa Bắc Bộ có nhiều điều thú vị về lối sống và con người. Victor mong rằng qua bộ phim, khán giả sẽ có thêm cơ hội khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam”.

Đạo diễn Victor Vũ và ekip "Thám tử Kiên 2" hào hứng tại Ngày hội Văn hoá Việt Nam

Ở góc độ sản xuất, NSX Đinh Ngọc Diệp cũng chia sẻ về những chi tiết văn hóa mà ê-kíp đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và đưa vào phim. Hai Mẫn bày tỏ: “Văn hóa Việt Nam mình quá sâu, quá rộng và vô cùng đẹp. Vì vậy, ê-kíp chỉ mong có thể đóng góp một phần nhỏ tâm huyết của mình để tái hiện những góc phố, nếp sống và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với khán giả hôm nay”.

Không chỉ chia sẻ quá trình sản xuất, NSX Đinh Ngọc Diệp cũng hé lộ thêm về vai trò của Hai Mẫn trong phần phim mới, lần này cô sẽ trực tiếp liên quan đến diễn biến chính của câu chuyện. Nữ diễn viên bật mí: “Trong phần 2 này, Hai Mẫn sẽ không phải là người đứng bên lề câu chuyện nữa mà sẽ liên quan đến diễn biến chính. Đồng thời, cô và Thám tử Kiên cũng sẽ có những chuyển biến mới trong mối quan hệ”.

Trở lại với vai diễn Thám tử Kiên, Quốc Huy chia sẻ về những thử thách trong quá trình ghi hình phần phim mới. Thời tiết nắng nóng tại Quảng Bình, cùng nhiều cảnh quay ngoại cảnh và bối cảnh đông diễn viên, đã đặt ra không ít khó khăn cho ê-kíp. Anh chia sẻ: “Có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, mọi người vẫn phải hoạt động ở ngoại cảnh rất nhiều. Tuy vất vả, nhưng Huy nghĩ phần 2 sẽ rất hấp dẫn với vô số bộ cổ phục thuộc nhiều tầng lớp khác nhau cùng loạt chi tiết thú vị khác. Huy hy vọng các bạn trẻ khi xem phim sẽ có thêm hứng thú tìm hiểu về văn hóa Việt Nam”.

Không chỉ những diễn viên đã đồng hành cùng dự án từ phần phim trước, “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” còn chào đón những gương mặt mới trong thế giới trinh thám của đạo diễn Victor Vũ. Để chuẩn bị tốt nhất cho vai trò “trợ lý” của Thám tử Kiên, Thám tử Quyết - Vĩnh Đam đã nỗ lực trên nhiều phương diện. “Tuy có nhiều áp lực ở thời gian đầu nhưng Phim “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” là cơ hội lớn để Vĩnh Đam trau dồi về kỹ năng diễn xuất, thể lực và vốn kiến thức về văn hóa của bản thân. Không chỉ riêng Đam mà cả ê-kíp đã cùng cố gắng để mang đến cho khán giả một sản phẩm chỉn chu nhất”.

Với Phương Trà My, đây là lần đầu tiên cô tham gia vũ trụ “Thám tử Kiên” với một vai diễn có tạo hình và đặc điểm thú vị. Nữ diễn viên úp mở: “Em tin đây là một vai diễn mà khán giả sẽ ít có dịp thấy trên màn ảnh. Ngay từ khi đọc kịch bản, em đã nhận ra có những thử thách rất lớn trong vai diễn này. Nhờ sự phân tích của anh Victor Vũ và quá trình luyện tập cùng các anh chị, em hiểu hơn về tâm lý, thần thái nhân vật và cách thể hiện những phân cảnh đòi hỏi nhiều cảm xúc”.

Trong khi đó, Rima Thanh Vy có dịp tái hợp với đạo diễn Victor Vũ sau hơn 10 năm kể từ lần đầu hợp tác. Nữ diễn viên chia sẻ: “Em cảm thấy rất may mắn vì từ khi còn nhỏ đã có cơ hội tham gia phim của anh Victor. Khi đó, em chỉ xuất hiện trong ba phân cảnh và đã luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó, khi trưởng thành hơn trong diễn xuất, sẽ có cơ hội quay lại hợp tác với anh khi nhìn thấy những dự án điện ảnh của anh. Sau hơn 10 năm, điều đó đã thành hiện thực và em rất hạnh phúc”.

Diễn viên Quốc Huy trong vai Thám tử Kiên

Thông qua buổi giao lưu tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam, “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” đã mang đến cơ hội để khán giả gặp gỡ những người đứng sau dự án, đồng thời khám phá thêm cách văn hóa Việt Nam được tái hiện qua ngôn ngữ điện ảnh. Với câu chuyện trinh thám đặt trong bối cảnh Việt Nam thế kỷ XIX, bộ phim tiếp tục hành trình đưa những chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Phim “Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim” dự kiến khởi chiếu tại rạp mùng 1 Tết 2027