Nữ Đại úy Công an Hà Nội hai lần chinh phục huy chương Vàng

ANTD.VN - Hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) với Võ Thị Minh Trâm, mỗi giải thưởng không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của bản thân mà còn là thành quả từ sự đồng hành, nỗ lực của cả tập thể.

Từ lần đầu lỡ hẹn...

Năm 2015, khi vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Võ Thị Minh Trâm đại diện Công an tỉnh Quảng Bình tham gia cuộc thi Phát thanh viên tại Liên hoan Phát thanh, Truyền hình CAND. Năm đó dù không có giải thưởng mang về, nhưng đó lại là dấu chỉ quan trọng để Trâm tiếp tục hoàn thiện bản thân, đúc kết kinh nghiệm cho những mùa giải sau đó....

Rồi sau này, trải qua một quá trình công tác dài, Minh Trâm dần nhận ra rằng, năng khiếu và sự tự tin chỉ là điểm khởi đầu. Để trở thành người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu, thứ cần hơn cả còn là kiến thức, tư duy báo chí, khả năng nắm bắt thực tiễn và truyền tải thông điệp thuyết phục.

Đại úy Võ Thị Minh Trâm nhận thấy, năng khiếu và sự tự tin chỉ là điểm khởi đầu.

9 năm sau, tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XIV năm 2024, Đại úy Võ Thị Minh Trâm trở lại với tâm thế khác, khi không đặt nặng thành tích mà coi đây là cơ hội giao lưu, học hỏi và thử thách bản thân.

Lần trở lại ấy, Trâm xuất sắc giành Huy chương Vàng với phần thi dẫn hiện trường về vụ cháy tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lối dẫn chân thực, giàu cảm xúc đã để lại ấn tượng với Ban Giám khảo và khán giả.

Thành công mang đến niềm vui nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ. Trước kỳ Liên hoan năm nay, Võ Thị Minh Trâm chia sẻ, rằng đã có lúc chị cân nhắc, việc tiếp tục tham gia hay không, bởi giành giải đã khó, bảo vệ thành tích còn khó hơn. Nhưng chính sự tin tưởng, động viên của lãnh đạo, chỉ huy và đồng đội đã tiếp thêm động lực để bản thân chị tiếp tục thử sức.

Không lựa chọn lặp lại thế mạnh từng giúp mình giành huy chương Vàng, Đại úy Võ Thị Minh Trâm quyết định thực hiện phần thi dẫn hiện trường trải nghiệm ứng dụng Hanoi Smart Police tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đại úy Võ Thị Minh Trâm nhận giải thưởng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026.

Khác với lối dẫn giàu cảm xúc trước đó, phần thi lần này đòi hỏi sự năng động, khả năng tương tác linh hoạt và diễn giải những nội dung công nghệ theo cách gần gũi, dễ hiểu với người dân.

Đặc biệt, trước hai tình huống bất ngờ do Ban Giám khảo đưa ra, nữ Đại úy vẫn vận dụng kinh nghiệm để xử lý, duy trì mạch dẫn và tương tác tại hiện trường.

“Thử sức ở lĩnh vực mới là cách để tự hoàn thiện, tránh lặp lại những lối dẫn quen thuộc. Người dẫn chương trình, biên tập viên của Truyền hình Vì An ninh Thủ đô không chỉ cần kiến thức, năng lượng mà còn phải linh hoạt, thích ứng với yêu cầu truyền thông hiện đại” – Minh Trâm chia sẻ.

Sự lựa chọn có phần mạo hiểm ấy tiếp tục mang đến cho Minh Trâm tấm huy chương Vàng hạng mục Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026.

MC Minh Trâm và MC Thế Cương tại Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND 2026.

Từ phần thi dẫn hiện trường đầy xúc động năm 2024 đến chương trình trải nghiệm công nghệ với không khí sôi nổi năm 2026, hai huy chương Vàng ghi dấu hành trình không ngừng làm mới bản thân, khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành trong nghề của nữ Đại úy Công an Hà Nội.

Phía sau mỗi giải thưởng là sức mạnh tập thể

Không chỉ giành huy chương Vàng ở hạng mục dành cho người dẫn chương trình, tại Liên hoan năm nay, Đại úy Võ Thị Minh Trâm còn ghi dấu ấn khi lần đầu tham gia các hạng mục tác phẩm cùng đồng nghiệp.

Hai tác phẩm có sự tham gia của Minh Trâm cùng giành huy chương Vàng gồm Podcast “Nối vòng tay, giữ bình yên tuổi thơ” và video nền tảng số “Người thức cho bình minh”. Bên cạnh đó, phóng sự phát thanh “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giữa vòng xoáy thị trường” và MV “Công an Hà Nội trong tim tôi” cũng giành huy chương Bạc.

Với tổng cộng 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc, Đại úy Võ Thị Minh Trâm trở thành cá nhân giành nhiều huy chương nhất trong đoàn Công an TP Hà Nội tại Liên hoan năm nay.

Theo Đại úy Minh Trâm, niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng mà còn ở sự ghi nhận dành cho những nỗ lực thầm lặng của đồng đội.

“Thêm một kỳ Liên hoan, với một thí sinh đã đạt giải cao từ kỳ trước, có lẽ sẽ nhận được nhiều kỳ vọng từ mọi người. Bản thân tôi cũng vô cùng áp lực, song trên con đường này, tôi luôn có lãnh đạo, chỉ huy sát cánh, nhận được những lời hỏi thăm, cổ vũ, động viên từ đồng đội” - Đại úy Võ Thị Minh Trâm vui vẻ nói.

Đằng sau mỗi sản phẩm là sự phối hợp của cả ê-kíp, từ phóng viên, quay phim, kỹ thuật viên đến lãnh đạo, chỉ huy trong định hướng nội dung và công tác tuyên truyền.

Theo Đại úy Võ Thị Minh Trâm, để có một tác phẩm phát thanh, truyền hình chất lượng, nỗ lực của riêng biên tập viên là chưa đủ. Có những khuôn hình chỉ xuất hiện vài giây trên sóng, thậm chí phải loại bỏ trong quá trình biên tập, nhưng phía sau là nhiều giờ khảo sát, ghi hình và xử lý kỹ thuật.

Đó còn là những chuyến đi cơ sở giữa nắng nóng, mưa bão hay những ngày làm việc từ sáng sớm đến tối muộn đã trở thành trải nghiệm quen thuộc của những người làm truyền thông trong lực lượng Công an.

Bởi vậy, với chị, khi tác phẩm được xướng tên tại lễ trao giải, niềm vui không chỉ thuộc về người đứng trước ống kính mà còn là sự ghi nhận dành cho những đồng đội thầm lặng phía sau máy quay, bàn dựng.

Đặc biệt, trong điều kiện cán bộ làm công tác truyền thông tại cơ sở phải đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc đầu tư xây dựng những sản phẩm chất lượng, có sức lan tỏa càng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Hành trình của Đại úy Võ Thị Minh Trâm là câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần dám thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Đối với tôi, những tác phẩm đạt giải hôm nay là sự ghi nhận đối với những người làm truyền thông bán chuyên trách tại cơ sở. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng, làm ra những tác phẩm hay hơn, chất lượng hơn, mang tính tuyên truyền cao hơn, đưa hình ảnh người chiến sĩ CAND đến gần với mọi người" - Minh Trâm tâm sự.,

Từ lần đầu dự thi với tinh thần "học hỏi lấy kinh nghiệm" cho đến hai lần liên tiếp chinh phục huy chương Vàng, hành trình của Đại úy Võ Thị Minh Trâm là câu chuyện về sự kiên trì, tinh thần dám thử thách và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt, điều đáng quý hơn những tấm huy chương chính là sự tin tưởng, đồng hành của đồng đội và cơ hội được góp sức tạo nên những tác phẩm đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô đến gần hơn với nhân dân.