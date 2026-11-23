ANTD.VN - Tùng Dương, Hương Tràm cùng nhiều nghệ sĩ tham gia tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. Không gian thư pháp và màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật tạo thêm điểm nhấn cho đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình.

Tối 22/11, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở nên sôi động với buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có Tùng Dương và Hương Tràm, cùng những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, nghệ thuật truyền thống đã hé lộ phần nào diện mạo của đêm diễn chính thức.

Tùng Dương trình diễn đầy cảm xúc trên sân khấu buổi tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam”

Tại buổi tổng duyệt, Tùng Dương gây chú ý với phong cách biểu diễn giàu năng lượng và giọng hát nội lực. Nam ca sĩ dự kiến góp mặt trong phần mở màn với ca khúc “Dòng máu Lạc Hồng”, đồng thời xuất hiện ở phần cuối chương trình qua liên khúc “Tình ca” - “Thư pháp”. Đáng chú ý, phần trình diễn có sự kết hợp với nghệ thuật thư pháp, tạo nên không gian sân khấu giàu tính tạo hình, nơi âm nhạc và những nét bút truyền thống cùng kể câu chuyện về văn hóa Việt.

Dù đang tập trung chuẩn bị cho live-concert cá nhân “Bay về phía mặt trời”, Tùng Dương vẫn dành thời gian tập luyện cho chương trình. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi được góp mặt trong một sự kiện nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa.

Hương Tràm xuất hiện trong buổi tổng duyệt, góp thêm sắc màu cho sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”

Ca sĩ Hương Tràm cũng có mặt trong buổi tổng duyệt. Sự tham gia của cô cùng nhiều giọng ca thuộc các thế hệ khác nhau góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho chương trình. Không chỉ có những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, “Muôn sắc Việt Nam” còn huy động đông đảo diễn viên, nghệ nhân và lực lượng tham gia các màn trình diễn, tái hiện những lát cắt văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

Nghệ thuật thư pháp cũng là một trong những điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng cho sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”. Những nét bút mềm mại, hình ảnh con chữ truyền thống được đưa vào không gian trình diễn hiện đại, gợi nhắc vẻ đẹp văn hóa và tinh thần hiếu học của người Việt. Sự kết hợp giữa thư pháp với âm nhạc, ánh sáng góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật giàu bản sắc trong đêm diễn.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm tổng duyệt là màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật thắp sáng bầu trời Mỹ Đình. Phần trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun và ống hỏa thuật, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đây là màn thử nghiệm trước khi chương trình chính thức diễn ra; theo kế hoạch, đêm diễn ngày 24/11 sẽ có màn pháo hoa kết hợp hỏa thuật kéo dài khoảng 17 phút.

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Mỹ Đình trong buổi tổng duyệt chương trình

Mang chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, “Muôn sắc Việt Nam” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với sáng tạo đương đại. Chương trình gồm ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”, tái hiện câu chuyện nguồn cội, những giá trị di sản và sức sống văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay. Đáng chú ý, sân khấu hướng tới tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, chương trình quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến đón khoảng 50.000 khán giả. Bên cạnh Tùng Dương, Hương Tràm, đêm diễn còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như: Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi cùng các Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Thu Hiền, Thanh Hoa, Tự Long, Tấn Minh...

“Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chào mừng "Ngày Văn hóa Việt Nam", đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt chương trình: