ANTD.VN - Cuộc hội ngộ của bộ ba "Diva" NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần cùng ca sĩ Ngọc Anh (3A) trên cùng sân khấu đã dệt nên một "Ký ức Hà Nội đầy" cảm xúc. Qua những giọng hát mang màu sắc riêng, những màn song ca giàu sức gợi và các giai điệu thân thuộc, Hà Nội hiện lên vừa kiêu hãnh, hào hoa, vừa dịu dàng, sâu lắng, chạm đến miền thương nhớ của mỗi người.

Hai đêm diễn "Ký ức Hà Nội" tại Cung Hữu nghị Việt Xô vừa khép lại, nhưng những thanh âm đẹp đẽ vẫn còn đọng lại trong lòng người yêu nhạc. Cuộc hội ngộ của NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh (3A) không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, mà còn tạo nên sự giao thoa thú vị giữa bốn cá tính âm nhạc, cùng kể câu chuyện về một thành phố vừa hào hoa, kiêu hãnh, vừa dịu dàng và sâu lắng.

Bốn giọng ca, bốn sắc thái Hà Nội

Điều thú vị ở "Ký ức Hà Nội" là bốn giọng ca không cùng kể về thành phố bằng một ngôn ngữ âm nhạc. Thay vào đó, mỗi người mang theo một cá tính, một cách cảm nhận và biểu đạt riêng. Nếu như Thanh Lam đại diện cho nguồn năng lượng mãnh liệt, Ngọc Anh nghiêng về sự nồng nàn, sâu lắng thì Mỹ Linh lại có nét tinh tế, sang trọng, còn Hà Trần lại phóng khoáng, giàu ngẫu hứng. Đặt cạnh nhau, những sắc thái tưởng chừng khác biệt ấy lại bổ sung cho nhau, tạo nên một Hà Nội nhiều chiều, không bị giới hạn trong vẻ đẹp hoài cổ hay những xúc cảm lãng mạn quen thuộc.

Đó cũng là dụng ý đáng chú ý trong cấu trúc âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Huyền Trung. Ở đó, hai mảng "Hà Nội xanh" và "Hà Nội hồng" không đơn thuần phân chia các ca khúc theo chủ đề, mà tạo ra sự chuyển dịch giữa ký ức cộng đồng và những hoài niệm riêng tư. Hà Nội trong "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi, "Tiến về Hà Nội" của Văn Cao hay "Hà Nội mùa Thu" của Vũ Thanh mang âm hưởng hào sảng, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử và khí chất Thủ đô. Nhưng thành phố cũng có một đời sống khác, mềm mại và riêng tư hơn, được lưu giữ trong những mối tình, những mùa hoa, những cuộc chia xa. Sự chuyển dịch ấy giúp chương trình tránh được cảm giác một chiều khi khai thác đề tài Hà Nội vốn dĩ đã rất quen thuộc.

NSND Thanh Lam với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, mang đến những sắc thái mãnh liệt cho "Ký ức Hà Nội"

Trong bức tranh ấy, Thanh Lam là một trong những nhân tố tạo nên sức bật mạnh mẽ. Trên sân khấu "Ký ức Hà Nội", nữ ca sĩ không chỉ gợi nhắc thành phố bằng những hoài niệm dịu dàng, mà còn thổi vào âm nhạc nguồn năng lượng dữ dội, nồng nhiệt với "Hoa sữa", "Tình yêu Hà Nội" và "Đêm hồ Gươm". Chất giọng đầy nội lực cùng lối biểu đạt giàu cảm xúc của cô khiến những giai điệu trữ tình trở nên mãnh liệt, phóng khoáng và đầy đam mê.

Sự kết hợp với Ngọc Anh trong liên khúc "Một thoáng Tây Hồ – Chiều phủ Tây Hồ" mang đến một điểm nhấn thú vị cho chương trình. Trên sân khấu, Thanh Lam vẫn giữ được nguồn năng lượng mạnh mẽ, giàu sức biểu cảm, trong khi Ngọc Anh chinh phục người nghe bằng chất giọng nồng nàn, đằm sâu và lối thể hiện tinh tế. Hai giọng hát không hòa lẫn vào nhau mà tìm thấy sự ăn ý trong chính những khác biệt, khi cùng nâng đỡ, tung hứng và tạo không gian để cá tính riêng được bộc lộ. Nhờ vậy, màn song ca vừa có sức cuốn hút, vừa giữ được nét duyên riêng của mỗi người. Sự gặp gỡ ấy cũng đem lại một trải nghiệm đáng nhớ, khi những giọng ca vốn đã thân thuộc với công chúng lại mở ra những sắc thái biểu cảm mới.

N

Mỗi giọng hát mang đến một sắc thái riêng, nhưng khi cùng gặp nhau trong tình yêu dành cho Hà Nội, những khác biệt ấy lại tạo nên sự cộng hưởng thú vị. Không cần những màn hòa giọng cầu kỳ, chính sự đồng điệu trong cảm xúc và cách mỗi nghệ sĩ gửi gắm tình yêu với thành phố đã làm nên nét đẹp của cuộc hội ngộ. Đó cũng là điều khiến "Ký ức Hà Nội" không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc quy tụ những giọng ca nổi tiếng, mà còn để lại những dư vị riêng trong lòng người nghe.

Ngọc Anh (3A) thể hiện những ca khúc về Hà Nội bằng sự từng trải, da diết và giàu chất tự sự

Ngọc Anh có lẽ là người mang đến nhiều dư vị hoài niệm nhất trong cuộc hội ngộ này. Với những ca khúc gắn liền cùng âm nhạc Phú Quang như "Tôi muốn mang hồ Gươm đi", "Hà Nội và tôi", "Khúc mùa Thu", nữ ca sĩ như tìm thấy sự đồng điệu với một Hà Nội đầy thương nhớ, nơi tình yêu thành phố dường như cũng chính là một mối tình. Điểm đáng quý trong cách hát của Ngọc Anh là khả năng giữ cảm xúc ở độ vừa đủ, không quá phô trương kỹ thuật, không cố tạo những cao trào bằng mọi giá, mà để sự từng trải và chất tự sự dẫn dắt người nghe. Đặc biệt, "Khúc mùa Thu" trở thành khoảng lặng giàu sức gợi, khi giọng hát được đặt ở vị trí trung tâm và những rung động được gửi gắm một cách dung dị, tự nhiên.

Mỹ Linh và Hà Trần trong màn kết hợp Ngẫu hứng sông Hồng, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai cá tính âm nhạc

Ở một sắc thái khác, Mỹ Linh và Hà Trần tạo nên hai điểm tựa nghệ thuật có nhiều nét tương phản. Trong khi Mỹ Linh chinh phục khán giả bằng giọng hát chuẩn mực, tinh tế và khả năng xử lý giàu kỹ thuật thì Hà Trần luôn có xu hướng phá vỡ những giới hạn quen thuộc bằng cách hát phóng khoáng, biến hóa và không thiếu những bất ngờ. Nếu "Hà Nội đêm trở gió", "Hương ngọc lan" qua tiếng hát Mỹ Linh gợi lên vẻ thanh lịch, dịu dàng thì "Phố nghèo", "Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội" qua cách thể hiện của Hà Trần lại mở ra một thành phố nhiều suy tư, có chút ngang tàng, có chút hoài niệm nhưng không cũ kỹ.

Đáng chú ý, màn song ca "Ngẫu hứng sông Hồng" của nhạc sĩ Trần Tiến trở thành cuộc gặp gỡ thú vị giữa bộ đôi "Diva". Sự tinh tế, chỉn chu của Mỹ Linh hòa quyện cùng chất phiêu linh, ngẫu hứng của Hà Trần, tạo nên một màn kết hợp vừa ăn ý, vừa giàu cảm xúc.

Một Hà Nội ở lại trong thanh âm

Những màn kết hợp, hòa âm và phối khí được sắp xếp có chủ ý, tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt cho chương trình

Sức hấp dẫn của "Ký ức Hà Nội" không chỉ đến từ cuộc hội ngộ của bốn giọng ca nữ, mà còn nằm ở cách những cá tính âm nhạc được đặt trong một tổng thể có sự kết nối. Dưới sự định hướng của nhạc sĩ Vũ Huyền Trung, các tác phẩm được lựa chọn và sắp xếp theo một đường dây cảm xúc, tạo nên sự chuyển tiếp giữa Hà Nội của lịch sử, niềm tự hào và Hà Nội của tình yêu, hoài niệm. Hòa âm, phối khí có sự làm mới vừa phải, không làm mất đi tinh thần vốn có của những ca khúc quen thuộc, đồng thời mở ra không gian để mỗi nghệ sĩ thể hiện thế mạnh riêng. Sự đan xen giữa những màn trình diễn cá nhân, song ca, tiếng violin và phần hòa tấu của dàn nhạc giúp chương trình có nhịp điệu, có điểm nhấn và những khoảng lặng cần thiết.

Đáng chú ý, các màn kết hợp không tạo cảm giác ghép nối đơn thuần để tăng sức hút cho chương trình. Sự gặp gỡ giữa Thanh Lam – Ngọc Anh hay Mỹ Linh – Hà Trần đều có lý do riêng trong cấu trúc âm nhạc này, qua đó khai thác được sự tương đồng nhưng cũng làm nổi bật những khác biệt trong phong cách biểu diễn của từng nghệ sĩ. Đó là cách để những giọng hát vốn đã quen thuộc với công chúng có thêm cơ hội đối thoại, tạo nên những sắc thái mới trên nền những tác phẩm đã in dấu trong lòng nhiều thế hệ.

Điều còn lại sau hai đêm diễn không chỉ là những màn trình diễn ấn tượng hay cuộc hội ngộ hiếm có của bốn giọng ca, mà còn là một Hà Nội rất đỗi thân thương trong tâm trí mỗi người. Một thành phố hiện lên qua tiếng hát, qua những mùa hoa, những con phố cũ, những cuộc tình và cả những nỗi nhớ không dễ gọi tên. Khi ánh đèn sân khấu đã tắt, những giai điệu ấy vẫn có thể ngân lên trong lòng người nghe, như một lời nhắc dịu dàng về tình yêu dành cho Hà Nội.

Khoảnh khắc bốn giọng ca nữ cùng hòa giọng trên sân khấu để lại dấu ấn đẹp về "Ký ức Hà Nội" của Thăng Long Show

Phần kết với liên khúc "Trăng chiều – Nhớ về Hà Nội" khi Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh cùng hòa giọng bên dàn nhạc, mang đến một khoảnh khắc hội tụ giàu cảm xúc. Sau hành trình đi qua những cá tính và miền ký ức riêng, bốn giọng hát cùng trở về với tình yêu dành cho thành phố. Sự hòa quyện ấy không chỉ khép lại chương trình về mặt âm nhạc, mà còn gợi nhắc tinh thần xuyên suốt của đêm diễn: Hà Nội có thể được cảm nhận theo nhiều cách, nhưng luôn là miền thương nhớ chung của những người gắn bó với mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Sự đón nhận của khán giả qua hai đêm diễn một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc viết về Hà Nội. Dẫu đã quen thuộc qua nhiều thế hệ, mỗi lần được cất lên trong một không gian âm nhạc mới, qua những giọng hát mang dấu ấn riêng, các giai điệu ấy lại gợi mở những cảm xúc khác. "Ký ức Hà Nội" không tìm cách khoác lên những ca khúc cũ một diện mạo xa lạ, mà nhẹ nhàng đánh thức vẻ đẹp vốn có của từng tác phẩm để rồi giữa những thanh âm thân quen, người nghe bắt gặp ký ức của riêng mình và cả những rung động tưởng chừng vừa mới hôm qua.

Một số hình ảnh ấn tượng trong "Ký ức Hà Nội":