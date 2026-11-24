ANTD.VN - Theo Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 21/11 (giờ địa phương), tại nhà thi đấu Honda Center (California, Hoa Kỳ), đại nhạc hội V-Beyond Concert đã thu hút khoảng 8.000 khán giả, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn.

Đại nhạc hội V-Beyond Concert diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đánh dấu nỗ lực đưa âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Với tinh thần đưa văn hóa Việt Nam vượt ra ngoài biên giới, chương trình trở thành một trong những sự kiện biểu diễn đáng chú ý của cộng đồng yêu nhạc tại khu vực Nam California.

Honda Center là một trong những địa điểm từng đón tiếp nhiều nghệ sĩ quốc tế. Việc một chương trình do ê-kíp và nghệ sĩ Việt Nam thực hiện được tổ chức tại Honda Center cho thấy bước tiến trong nỗ lực đưa sản phẩm nghệ thuật Việt Nam tham gia vào thị trường biểu diễn chuyên nghiệp ở nước ngoài. Đặc biệt, chương trình có sự phối hợp của các đơn vị quốc tế như iMe Entertainment Group. Đây là đơn vị có kinh nghiệm tổ chức và điều phối lưu diễn cho nhiều nghệ sĩ châu Á, cùng AlphaZ.

Đại nhạc hội V-Beyond Concert diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đánh dấu nỗ lực đưa âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế

Sự hợp tác này mở ra hướng tiếp cận rộng hơn cho các sản phẩm âm nhạc Việt Nam. Qua đó, không đơn thuần là một đêm nhạc phục vụ khán giả Việt Nam ở nước ngoài, V-Beyond Concert hướng tới việc giới thiệu diện mạo của V-Pop trong môi trường giải trí toàn cầu.

Xuyên suốt 32 tiết mục được sắp xếp theo hành trình 4 hồi, V-Beyond Concert tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi kỳ cựu đến các gương mặt nghệ sĩ trẻ. Trong đó có những nghệ sĩ trưởng thành từ các chương trình giải trí như “Chị đẹp đạp gió”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Tân binh toàn năng” cùng nhóm nhạc UPRIZE.

Xuyên suốt 32 tiết mục được sắp xếp theo hành trình 4 hồi, V-Beyond Concert tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi kỳ cựu đến các gương mặt nghệ sĩ trẻ

Điểm nhấn của chương trình nằm ở cách kết hợp ngôn ngữ biểu diễn hiện đại với những chất liệu văn hóa truyền thống. Các dòng nhạc Pop, R&B, Hip-Hop được đặt trong không gian sân khấu đa tầng, kết hợp hệ thống LED, công nghệ 3D và thời trang đương đại. Trên nền tảng đó, những yếu tố văn hóa Việt Nam được khai thác như một phần xuyên suốt trong cấu trúc nghệ thuật, tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình.

Sự kiện thu hút khoảng 8.000 khán giả



Việc đưa những hình ảnh, âm thanh bình dị của đời sống Việt Nam lên sân khấu quốc tế tạo nên sự kết nối giữa bản sắc văn hóa bản địa và ngôn ngữ giải trí hiện đại. Đây cũng là cách tiếp cận cho thấy nỗ lực làm mới các giá trị truyền thống, giúp văn hóa Việt Nam có cơ hội được quảng bá rộng rãi trong những sản phẩm nghệ thuật hướng tới công chúng quốc tế.

V-Beyond Concert thu hút sự quan tâm của nhiều nhà sản xuất và chuyên gia âm nhạc quốc tế. Tham dự chương trình, ông Charles W. Simmons, nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng YayWay, thành viên Ban giám khảo Giải thưởng Âm nhạc Mỹ Grammy, đánh giá đây là bước tiến đáng ghi nhận của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ.

Trước đó, ông Brian Chow, CEO iMe Entertainment Group cũng đánh giá V-Pop sở hữu bản sắc văn hóa riêng cùng năng lực sáng tạo ngày càng hoàn thiện, có khả năng tiếp cận các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Sự quan tâm của giới chuyên môn quốc tế diễn ra trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và âm nhạc đại chúng Việt Nam ngày càng nhận được sự chú ý từ truyền thông nước ngoài. Tháng 6/2026, tạp chí Fortune (Mỹ) nhận định chính sách phát triển công nghiệp văn hóa cùng sự xuất hiện của thế hệ sáng tạo trẻ đang tạo động lực để Việt Nam trở thành điểm sáng văn hóa mới tại châu Á.

Nikkei Asia (Nhật Bản) ghi nhận nỗ lực đưa nghệ sĩ Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua các liên minh chiến lược, trong đó có hợp tác giữa YeaH1 và Sony Music Entertainment. Business Times (Singapore) đề cập sức phát triển của V-Pop qua những đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả và lượng tương tác lớn trên các nền tảng số. Gần đây, tạp chí Variety (Mỹ) cũng giới thiệu UPRIZE như một nhóm nhạc nam thần tượng tiên phong theo mô hình K-Pop tại Việt Nam, với sự hậu thuẫn của liên doanh quốc tế giữa YeaH1 và Sony Music (SYE).

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, V-Beyond Concert góp thêm một dấu ấn trong hành trình quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật biểu diễn. Đây cũng là cơ hội để âm nhạc đương đại trở thành cầu nối lan tỏa bản sắc Việt Nam, góp phần mở rộng không gian phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trong bối cảnh hội nhập.