ANTD.VN - Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại của Hà Nội, những nghề thủ công từng làm nên bản sắc Thăng Long – Kẻ Chợ vẫn âm thầm tồn tại qua nhiều thế hệ. Không chỉ tái hiện những kỹ nghệ xưa, triển lãm “Nghề qua phố” còn đặt ra câu chuyện về cách gìn giữ và đưa di sản nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Từ làng nghề truyền thống đến không gian phố thị

Hà Nội vốn được biết đến là vùng đất hội tụ của nhiều làng nghề truyền thống. Từ những sản phẩm bạc tinh xảo, chiếc quạt giấy Chàng Sơn, tranh dân gian, đồ sơn mài đến những món đồ chơi tò he rực rỡ sắc màu, mỗi sản phẩm đều mang trong mình một câu chuyện về con người, vùng đất và quá trình lao động được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Thế nhưng, trong sự phát triển nhanh chóng của đời sống đô thị, không ít nghề truyền thống đang phải đối mặt với những thách thức về thị trường, nhân lực và khả năng tiếp nối.

Làm thế nào để một nghề không chỉ tồn tại trong ký ức mà còn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay? Đó cũng là câu hỏi được gợi mở tại chùm triển lãm “Nghề qua phố”.

Du khách đến tham quan, ngắm nhìn và ghi lại những hiện vật tại triển lãm.

Diễn ra từ ngày 13/11/2026 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (số 47 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm), triển lãm là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Chương trình gồm ba không gian chính: “Kết duyên sáng tạo”, “Lưu dấu thủ mộc” và “Con đường Sơn mài Việt – Nhật”.

Điểm đáng chú ý của triển lãm không nằm đơn thuần ở việc giới thiệu những sản phẩm thủ công đẹp mắt. Điều ban tổ chức hướng tới là kể lại hành trình của nghề truyền thống bằng một cách tiếp cận mới, nơi nghệ nhân, nhà thiết kế và nghệ sĩ cùng tham gia vào quá trình sáng tạo.

Khi đôi bàn tay người thợ gặp tư duy sáng tạo mới

Bước vào không gian “Kết duyên sáng tạo”, người xem có cơ hội tìm hiểu những sản phẩm được hình thành từ sự hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề và các nhà sáng tạo đương đại.

Ở đó, kỹ thuật thủ công vốn được gìn giữ qua nhiều thế hệ không bị đặt riêng trong khuôn khổ của những giá trị cũ, mà trở thành chất liệu để phát triển những ý tưởng mới.

Không gian trưng bày “Tò he phố nghệ” tại triển lãm “Kết duyên sáng tạo”.

Từ nghề làm quạt Chàng Sơn, chạm bạc Đồng Xâm, sơn mài Hạ Thái đến khảm trai Chuyên Mỹ, mỗi không gian trưng bày lại mở ra một câu chuyện riêng.

Có những sản phẩm vẫn giữ nguyên tinh thần của nghề truyền thống, nhưng cũng có những tác phẩm được biến đổi về hình thức, công năng và cách thể hiện để phù hợp hơn với nhu cầu đương đại.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại triển lãm.

Đằng sau mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân và cách nhìn mới của người làm sáng tạo. Nghệ nhân không chỉ truyền đạt kỹ thuật, mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm. Ngược lại, các nhà thiết kế mang đến những ý tưởng và phương pháp thể hiện khác biệt.

Những chiếc quạt của làng nghề làm quạt Chàng Sơn.

Sự gặp gỡ ấy cho thấy bảo tồn không nhất thiết đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ như ban đầu. Một nghề truyền thống vẫn có thể phát triển nếu những giá trị cốt lõi được tôn trọng, đồng thời được trao thêm cơ hội để thích nghi với đời sống mới.

Các nhân vật tò he được sắp xếp trong không gian sinh hoạt.

Lưu giữ dấu ấn từ những vật liệu bình dị

Nếu “Kết duyên sáng tạo” tập trung vào sự hợp tác giữa nghệ nhân và nhà thiết kế thì “Lưu dấu thủ mộc” lại đưa người xem đến gần hơn với những dấu ấn của kỹ nghệ thủ công. Ở đây, vật liệu, kỹ thuật và quá trình tạo tác trở thành những yếu tố quan trọng để kể câu chuyện về nghề.

Gỗ, giấy, kim loại, sợi và những chất liệu quen thuộc qua bàn tay người thợ có thể mang những hình hài khác nhau. Đằng sau một sản phẩm hoàn thiện là quá trình lựa chọn nguyên liệu, xử lý chất liệu và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Đó là những công việc không phải lúc nào người sử dụng sản phẩm cũng có cơ hội nhìn thấy.

Điều đáng suy ngẫm là giá trị của một sản phẩm thủ công không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài hay công năng sử dụng. Nó còn được tạo nên từ kinh nghiệm, kỹ năng và thời gian mà người thợ dành cho công việc của mình. Một đường chạm, một nét khắc hay một lớp hoàn thiện đôi khi là kết quả của nhiều năm học nghề và thực hành.

Các nhân vật tò he được sắp xếp trong không gian sinh hoạt.

Bởi vậy, việc đưa những câu chuyện về chất liệu và kỹ thuật đến với công chúng cũng là cách để người xem hiểu hơn về công sức phía sau mỗi sản phẩm. Khi hiểu được quá trình tạo ra một món đồ, người ta sẽ có thêm lý do để trân trọng giá trị của nó.

Các bước thực hiện Cá sơn mài trên cốt gốm.

Con đường sơn mài nối dài câu chuyện văn hóa Việt – Nhật

Một điểm nhấn khác của chùm triển lãm là “Con đường Sơn mài Việt – Nhật”, nơi nghệ thuật sơn mài trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các sản phẩm thủ công truyền thống.

Không chỉ giới thiệu những sáng tác mới trong giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Nhật Bản, không gian này còn đưa người xem tìm hiểu về di sản sơn mài Wajima của Nhật Bản và hành trình phục hồi nghề sau thiên tai.

Sách giới thiệu về con đường Sơn mài Việt - Nhật

Bên cạnh đó, những thử nghiệm ứng dụng công nghệ và số hóa sản phẩm sơn mài thành mô hình 3D cũng mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý. Từ một nghề thủ công đòi hỏi nhiều công đoạn và kinh nghiệm, sơn mài được giới thiệu bằng những phương thức thể hiện mới, giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận với loại hình nghệ thuật này.

Sự tương đồng và khác biệt trong kỹ thuật, chất liệu cũng như cách bảo tồn nghề giữa Việt Nam và Nhật Bản gợi ra nhiều suy nghĩ. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, việc gìn giữ một nghề truyền thống đều cần sự kiên trì của nghệ nhân, sự quan tâm của cộng đồng và những phương thức phát triển phù hợp với thời đại.

Những bức ảnh chụp nghệ nhân và các tác phẩm sơn mài được trưng bày tại không gian “Con đường sơn mài Việt - Nhật”.

Giữ nghề không chỉ là giữ lại những sản phẩm cũ

Nhìn từ nhiều không gian trưng bày, có thể thấy “Nghề qua phố” không đơn thuần là một cuộc giới thiệu các sản phẩm thủ công. Triển lãm còn đặt ra vấn đề rộng hơn: làm thế nào để những giá trị được hình thành từ quá khứ tiếp tục có chỗ đứng trong cuộc sống hiện tại?

Thực tế, một sản phẩm truyền thống muốn tồn tại lâu dài không thể chỉ dựa vào sự hoài niệm. Nghề cần có người tiếp nối, sản phẩm cần tìm được người sử dụng và kỹ thuật cần có môi trường để được thực hành. Nếu chỉ dừng lại ở việc trưng bày, những giá trị ấy khó có thể tự mình duy trì sức sống.

Bởi vậy, sự kết nối giữa nghệ nhân với nhà thiết kế, giữa kỹ thuật thủ công với công nghệ và giữa văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khác là những hướng đi đáng quan tâm. Quan trọng hơn, người trẻ cần có cơ hội tiếp xúc với nghề, hiểu về nghề và nhìn thấy khả năng phát triển của nghề trong tương lai.

Rời không gian triển lãm, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh của những sản phẩm được chế tác công phu, mà còn là câu chuyện về những con người đang ngày ngày gìn giữ kỹ nghệ của cha ông. Mỗi sản phẩm có thể mang một hình dáng khác nhau, nhưng phía sau đều là dấu ấn của lao động, sự sáng tạo và cả một quá trình truyền nghề bền bỉ.

“Nghề qua phố” vì thế mang đến một cách nhìn khác về di sản thủ công. Nghề truyền thống không nhất thiết phải đứng yên trong quá khứ. Nghề có thể bước ra khỏi không gian làng quê, hiện diện giữa phố thị và tìm thấy những hình thức tồn tại mới. Miễn là trong quá trình thay đổi ấy, những giá trị cốt lõi vẫn được gìn giữ.

Có lẽ, đó cũng là cách để những câu chuyện của làng nghề tiếp tục được kể, không chỉ bằng ký ức của những thế hệ đi trước mà còn bằng bàn tay và sự sáng tạo của những người đang sống trong hiện tại.