Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc anh hát lời xin chào bằng 12 thứ tiếng, gửi lời mời bạn bè quốc tế đến thăm Việt Nam. Đây cũng là sân khấu cuối cùng của anh tại chương trình, sau 9 đêm thi mang đến nhiều sắc màu âm nhạc khác nhau. Đăng Khôi đã có một hành trình rất tuyệt vời tại Silk Way Star 2026 - đang là cuộc thi âm nhạc quốc tế với quy mô lớn nhất của Trung Quốc - xứ tỷ dân tại thời điểm hiện tại. Từ vị trí áp chót, cuối bảng, anh đã vươn lên, đạt thành tích 8 nút vàng Ngôi sao tỏa sáng và được đánh giá là thí sinh mạnh, ưu tú trong cuộc thi.

Đăng Khôi và trang phục ấn tượng được thiết kế cho đêm chung kết Silk Way Star 2026

Nói về cảm xúc khi bước vào đêm cuối, Đăng Khôi cho biết anh vừa buồn, vừa vui. Vui vì anh và các nghệ sĩ đã đi đến chặng cuối của một hành trình đầy đam mê, như một hành trình trong mơ; buồn vì hành trình sắp kết thúc và chỉ còn một sân khấu cuối cùng. “Chúng tôi đã cống hiến và sáng tạo hết mình đến kiệt sức để có những tác phẩm thực sự để đời trên Silk Way Star” anh chia sẻ.

Đăng Khôi chọn ca khúc “Một vòng Việt Nam” để biểu diễn trong đêm chung kết, Đăng Khôi xem đây là món quà dành cho các khán giả quốc tế, khán giả Việt Nam và cho chính bản thân anh. Và đây cũng là lời mời chân thành tới tất cả mọi người trên khắp thế giới hãy đến du lịch, thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Đăng Khôi nhận 8 nút Vàng Ngôi sao tỏa sáng

Trong đêm chung kết, sân khấu của tiết mục “Một vòng Việt Nam” được dàn dựng đậm màu sắc Việt Nam, với tông đỏ chủ đạo và khung vòng tròn nạm đèn làm điểm nhấn trung tâm, xung quanh là những chiếc quạt đỏ, nón lá, hoa sen, chiếc thuyền gỗ, đèn lồng cùng các ô cửa gỗ chạm hoa văn truyền thống. Ở phần cuối tiết mục, màn hình LED vòng tròn hiện lời chào của các ngôn ngữ tương ứng với 12 quốc gia tham gia.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, Đăng Khôi cho biết Silk Way Star đã giúp anh hoàn thành sứ mệnh và ước mơ của mình: mang âm nhạc của mình ra thế giới và đến với khán giả Trung Quốc, đồng thời giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa, âm nhạc truyền thống, đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

“Tôi biết ơn hành trình này rất nhiều. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình là góp phần lan tỏa âm nhạc, văn hóa và tinh thần người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Điều tôi nhận được sau mỗi sân khấu là sự công nhận của giám khảo quốc tế, sự yêu thích của các nghệ sĩ cùng tham dự cũng như các khán giả Trung Quốc và quốc tế. Họ hát theo tôi, hòa mình vào âm nhạc của quê hương chúng ta, điều đó làm tôi vô cùng tự hào” anh nói.

Cuối chương trình, anh cũng tự tay chuẩn bị những món quà đặc sản của Việt Nam cùng tấm thiệp viết tay gửi tới giám khảo và các nghệ sĩ trong chương trình.

Đăng Khôi khép lại hành trình tại Silk Way Star 2026 sau hơn 2 tháng

Đăng Khôi chia sẻ: “Chúng tôi đến từ 12 quốc gia khác nhau, trải qua hơn 2 tháng thi đấu cùng nhau, chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn quốc tế, đó cũng là giá trị mà chương trình mang lại: Con đường tơ lụa đã kết nối âm nhạc và văn hoá của tất cả các quốc gia với nhau. Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn chân thành từ trái tim mình tới tất cả các khán giả Việt Nam, những người đã và đang dõi theo hành trình này và ủng hộ tôi. Nhờ có sự yêu thương của các khán giả mà tôi có động lực vượt qua chính mình, để lại dấu ấn đẹp về tinh thần của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hành trình này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc của tôi và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên!”.