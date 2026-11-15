Vì sao ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam?

ANTD.VN - Tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Ngày 24/4/2026, với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, quy định nguồn lực phát triển văn hóa, cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá...

Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh. Đồng thời, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Ngày 24/11 gắn với một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa dân tộc. Ảnh Internet

Ngày 24/11 gắn với một dấu mốc đặc biệt của đời sống văn hóa dân tộc. Đó là ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn cùng hơn 200 đại biểu là các nhà văn hóa trên toàn quốc tham dự Hội nghị.

Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.