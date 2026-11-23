ANTD.VN - Từ Kẻ Chợ sầm uất với những phố hàng, đình tổ nghề, bến sông và dòng người giao thương, Hà Nội hôm nay đang tìm kiếm một diện mạo mới cho nền kinh tế sáng tạo trên chính những lớp trầm tích văn hóa của mình. “Thăng Long Kẻ Nghệ” – tên gọi được lựa chọn cho tinh thần của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 – không đơn thuần là một cách chơi chữ, hay sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đằng sau tên gọi ấy là một cách nhìn mới về Hà Nội: nơi di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn có thể trở thành chất liệu, nguồn lực và động lực tạo ra những giá trị kinh tế, văn hóa mới.

Định danh năng lực sáng tạo của Thăng Long

Trong lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long – Hà Nội, Kẻ Chợ là một tên gọi quen thuộc, gắn với hình ảnh một đô thị giao thương sầm uất, nơi hàng hóa từ khắp các vùng miền hội tụ, nơi những phố nghề hình thành và phát triển, nơi người thợ, thương nhân và cư dân cùng tạo nên nhịp sống đặc trưng của kinh thành. Nhưng nếu chỉ hiểu Kẻ Chợ là một không gian buôn bán, trao đổi hàng hóa thì chưa đủ để nhận diện đầy đủ sức sống của đô thị này.

Lấy dòng nước làm mạch dẫn, chương trình nghệ thuật Thăng Long Kẻ Nghệ đưa khán giả từ làn điệu và nhịp sống Kẻ Chợ đến câu chuyện của những người làm nghề ở Hà Nội hôm nay

Bởi phía sau mỗi sản phẩm được bày bán ở Kẻ Chợ là cả một hệ thống tri thức và kỹ năng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đó là kinh nghiệm lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế tác, sự tinh tế trong thẩm mỹ, khả năng sáng tạo của người thợ và những quy ước nghề nghiệp được cộng đồng gìn giữ. Phố Hàng Bạc không chỉ là nơi trao đổi vàng bạc, mà còn là không gian lưu giữ kỹ nghệ kim hoàn. Phố Hàng Thiếc, Hàng Đồng, Hàng Mã... không chỉ được nhận diện bởi tên gọi, mà còn bởi những nghề nghiệp, kỹ thuật và cộng đồng người làm nghề đã tạo nên bản sắc riêng.

Chính từ cách nhìn đó, Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đã lựa chọn tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” như một sự tiếp nối và phát triển từ tinh thần Kẻ Chợ.

Trình diễn thời trang "Lụa đào nhuộm dáng" trên phố đi bộ Tràng Tiền

Nếu "Kẻ Chợ" là ký ức về một đô thị giao thương, thì "Kẻ Nghệ" là cách mà Ban tổ chức muốn nhấn mạnh đến năng lực sáng tạo đã làm nên giá trị của những sản phẩm ấy, đó còn như một lời gợi mở về một đô thị sáng tạo. Ở đó, nghệ nhân có thể gặp gỡ nghệ sĩ, với nhà thiết kế, kỹ thuật truyền thống kết nối với công nghệ hiện đại, còn những giá trị văn hóa truyền thống được tiếp tục chuyển hóa thành sản phẩm, tác phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới.

Trình diễn thời trang "Lụa đào nhuộm dáng" trên phố đi bộ Tràng Tiền

Điều đáng chú ý là chữ “nghệ” trong "Kẻ Nghệ" không đơn thuần là nghệ thuật, cũng không phải phép cộng cơ học giữa nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế hay những ngành công nghiệp sáng tạo. Đó là một trạng thái văn hóa, khi nghề được thực hành đến độ tinh luyện, khi kỹ năng trở thành ngôn ngữ thẩm mỹ, vật dụng trở thành sản phẩm văn hóa và người làm nghề được nhìn nhận như một chủ thể sáng tạo.

Trình diễn nghệ thuật tại Tháp nước Hàng Đậu

Ở đây, “nghệ” không tách rời “nghề”. Trái lại, nghệ được kết tinh từ nghề, kỹ nghệ, mỹ cảm và năng lực sáng tạo được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Một sản phẩm thủ công có giá trị không chỉ bởi công năng sử dụng, mà còn bởi câu chuyện văn hóa, tri thức bản địa và dấu ấn thẩm mỹ được gửi gắm trong đó.

Vì vậy, “Thăng Long Kẻ Nghệ” không phải là sự hoài niệm về một Hà Nội đã qua, mà là cách nhìn lại những năng lực từng làm nên sức sống của Thăng Long để tìm kiếm khả năng phát triển trong hiện tại và tương lai. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Hồ Gương

Ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh - Cố vấn chiến lược Lễ hội thiết kế sáng tạo và giám tuyển chương trình nghệ thuật liên ngành quốc tế "Hà Nội sáng đèn" cho rằng, tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” gợi mở rất nhiều sự hứng thú và ấn tượng về sự kiện của Lễ hội thiết kế sáng tạo 2026.

"Cá nhân tôi thấy, tên gọi này như một cách tự nhận diện đương đại của Hà Nội trong thời điểm lễ hội diễn ra, nó được gợi mở từ ký ức Thăng Long - Kẻ Chợ. “Kẻ Nghệ” hướng sự chú ý đến tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Ở đó, chữ “nghệ” gợi cả nghề nghiệp, kỹ nghệ và nghệ thuật; gợi sự thành thạo được rèn luyện, cũng như khả năng tìm ra một cách làm mới.

Trình diễn nghệ thuật tại Tháp nước Hàng Đậu

"Từ mối liên tưởng với Kẻ Chợ, tôi thấy một câu chuyện kinh tế rất đáng suy ngẫm. Một đô thị giao thương phát triển nhờ sản phẩm có chất lượng, người thợ có tay nghề, người bán giữ chữ tín và những mạng lưới đưa hàng hóa đến người cần. Trong kinh tế sáng tạo hôm nay, nhiều nguyên tắc ấy vẫn có ý nghĩa: tài năng cần được kết nối với năng lực tổ chức, quyền lợi cần rõ ràng, sản phẩm cần tìm được công chúng và các bên cần xây dựng lòng tin để cùng đi đường dài"- Nguyễn Quốc Hoàng Anh nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến tên gọi " Thăng Long Kẻ Chợ", Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Nghệ thuật Heritage Art lý giải thêm, những cách tiếp cận mới đối với di sản, kể cả việc đặt ra những tên gọi mới như "Thăng Long Kẻ Nghệ", cũng đã khiến một số người tò mò, nảy sinh thắc mắc. Tuy nhiên, Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn cho đó là điều bình thường trong quá trình đổi mới. Chính đời sống xã hội sẽ là bộ lọc để quyết định giá trị nào có khả năng tồn tại và phát triển.

Chợ Đồng Xuân không chỉ là một địa điểm giao thương, mà trở thành không gian để nghệ thuật đối thoại với đời sống thường nhật. Những âm thanh, hình ảnh, nhịp điệu buôn bán, ký ức của tiểu thương và người lao động được nghiên cứu, ghi nhận, chuyển hóa thành các tác phẩm nghệ thuật



"Không nên áp đặt những định nghĩa hay khuôn mẫu cứng nhắc đối với sự phát triển của di sản, mà cần tạo không gian để các giá trị văn hóa được thử nghiệm, tiếp nhận và phát triển một cách tự nhiên trong đời sống đương đại"- Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn nói.

Nhà văn - Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến giải thích thêm, tên gọi Kẻ Chợ của Thăng Long xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 15, bởi chỉ có Thăng Long mới có chợ lớn và giao thương nước ngoài. Thăng Long cũng là đất "trăm nghề", đặc biệt là nghề thủ công truyền thống. Sự phát triển và mở rộng sản xuất của các phố nghề Thăng Long thu hút được những thợ thủ công tài hoa, sản phẩm đều ở mức tinh tế.

Nhà văn Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến khẳng định, đối với một Lễ hội như Tuần lễ Kinh tế sáng tạo 2026, việc lựa chọn tên gọi "Thăng Long - Kẻ Nghệ" cũng là cách hay và mới mẻ. "Tôi hiểu từ này theo nghĩa, nghề đạt đến độ tinh hoa, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".

Từ bảo tồn di sản đến tư duy biến di sản thành nguồn lực phát triển

Trong một thời gian dài, khi nhắc đến bảo tồn di sản đô thị, người ta thường nghĩ trước hết đến việc gìn giữ nguyên trạng các công trình kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, trùng tu di tích, lưu giữ hiện vật và phục hồi những giá trị văn hóa truyền thống. Đây là những công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu không có bảo tồn, những lớp ký ức làm nên bản sắc Hà Nội sẽ dần mai một trước sức ép đô thị hóa và những biến đổi của đời sống hiện đại.

Tuy nhiên, bảo tồn nếu chỉ dừng lại ở việc giữ gìn, trưng bày và giới thiệu di sản thì chưa thể khai thác hết tiềm năng mà di sản mang lại. Một ngôi đình được trùng tu khang trang nhưng thiếu những hoạt động gắn với cộng đồng; một phố nghề được giới thiệu trong các ấn phẩm du lịch nhưng thiếu cơ hội để người thợ tiếp tục hành nghề và sáng tạo; một không gian kiến trúc cổ chỉ được nhìn ngắm từ bên ngoài mà không có thêm những trải nghiệm văn hóa phù hợp... sẽ khó phát huy đầy đủ sức sống trong đời sống đương đại.

Điều mà Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 gợi mở chính là sự chuyển đổi trong tư duy: từ bảo tồn di sản như một đối tượng cần gìn giữ sang nhìn nhận di sản như một nguồn lực có thể tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Đây không phải là sự thay thế mục tiêu bảo tồn bằng mục tiêu thương mại hóa. Ngược lại, bảo tồn và phát triển cần được đặt trong một mối quan hệ tương hỗ. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng tiếp tục sử dụng, thực hành, sáng tạo và truyền lại. Còn phát triển kinh tế từ di sản phải dựa trên nền tảng tôn trọng giá trị gốc, không làm biến dạng bản sắc, không biến những không gian văn hóa thành sản phẩm khai thác đơn thuần.

Nhìn vào cấu trúc hoạt động của lễ hội năm nay có thể thấy khá rõ cách tiếp cận đó. Những không gian vốn quen thuộc trong đời sống Hà Nội được đặt vào những mối quan hệ mới với nghệ thuật, thiết kế, công nghệ và thị trường.

Chợ Đồng Xuân không chỉ là một địa điểm giao thương, mà trở thành không gian để nghệ thuật đối thoại với đời sống thường nhật. Những âm thanh, hình ảnh, nhịp điệu buôn bán, ký ức của tiểu thương và người lao động được nghiên cứu, ghi nhận, chuyển hóa thành các tác phẩm nghệ thuật. Qua đó, một khu chợ vẫn đang vận hành được nhìn nhận như một kho tư liệu sống về văn hóa đô thị, có khả năng tạo nên những trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

Sáng 22/11, khu vực Hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trình diễn trang phục truyền thống sôi động với ngày hội Bách Hoa Bộ Hành mùa đông 2026 trong chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Những ngôi đình trong phố cổ cũng được tiếp cận theo cách tương tự. Đình Kim Ngân, đình Tú Thị, đình Hà Vĩ, đình Vũ Thạch... không chỉ là những công trình tín ngưỡng hay địa điểm thờ tổ nghề, mà còn lưu giữ ký ức về những cộng đồng thợ thủ công từ các làng nghề đến kinh thành lập nghiệp. Khi được kết nối với nghệ thuật đương đại, triển lãm, hoạt động giáo dục và các tour trải nghiệm, những không gian ấy có thêm cơ hội để kể câu chuyện về lịch sử nghề nghiệp, tín ngưỡng và đời sống đô thị.

Đặc biệt, dự án “Nghề qua Phố” mở ra một hướng tiếp cận trực tiếp hơn với nguồn lực sáng tạo từ các làng nghề. Những tri thức của nghệ nhân về lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế tác, công năng và thẩm mỹ được đặt trong cuộc đối thoại với nhà thiết kế. Từ đó, sản phẩm truyền thống có cơ hội được phát triển thành những mẫu mã mới, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng đương đại.

Ở đây, giá trị kinh tế không chỉ nằm ở việc bán thêm một sản phẩm thủ công. Quan trọng hơn, đó là khả năng tạo ra một chuỗi giá trị mới: nghệ nhân có thêm cơ hội làm nghề, người thiết kế có thêm chất liệu sáng tạo, người trẻ có cơ hội tiếp cận nghề truyền thống, còn sản phẩm có khả năng tìm được thị trường và nhóm khách hàng mới.

Tương tự, dự án “Hà Nội sáng đèn” hướng đến việc đánh thức đời sống biểu diễn về đêm, kết nối nhà hát, rạp hát, di tích, quán và không gian công cộng thành một mạng lưới thưởng thức văn hóa. Một đêm diễn không chỉ dừng lại ở thời lượng của chương trình nghệ thuật, mà có thể nối tiếp bằng hành trình đi bộ, thưởng thức ẩm thực, khám phá di sản và sử dụng các dịch vụ tại chỗ. Nghệ thuật vì thế có thể trở thành một mắt xích của kinh tế đêm, tạo thêm việc làm và sinh kế cho nhiều nhóm lao động.

Hay với “Ngỡ Ngàng Hà Nội”, những bức tường khu tập thể, trạm biến áp, khoảng không dưới cầu vượt – vốn ít được chú ý – có thể trở thành địa điểm nghệ thuật thông qua tranh tường, sắp đặt, nội dung QR và công nghệ thực tế tăng cường. Cư dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn tham gia kể chuyện, đóng góp ký ức và cùng định hình sự thay đổi của không gian mình đang sống.

Những ví dụ này cho thấy một quan niệm quan trọng: di sản không chỉ nằm trong những công trình được xếp hạng hay những hiện vật được bảo quản trong bảo tàng. Di sản còn hiện diện trong kỹ năng của người thợ, câu chuyện của phố nghề, ký ức cộng đồng, nhịp sinh hoạt của khu chợ, những tập quán và không gian công cộng của thành phố.

Sáng 22/11, khu vực Hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trình diễn trang phục truyền thống sôi động với ngày hội Bách Hoa Bộ Hành mùa đông 2026 trong chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Khi được kết nối với thiết kế, nghệ thuật, công nghệ và các mô hình kinh doanh phù hợp, những nguồn lực ấy có thể tạo ra giá trị mới mà vẫn duy trì được mối liên hệ với bản sắc ban đầu. Đó chính là bước chuyển từ tư duy bảo tồn tĩnh sang bảo tồn động; từ gìn giữ những gì đã có sang tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục vận động, sinh sôi trong đời sống hiện đại.

Cơ chế kích hoạt nguồn lực sáng tạo

Một trong những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế sáng tạo là làm thế nào để kết nối những nguồn lực vốn đang tồn tại rời rạc trong đời sống đô thị. Hà Nội có hệ thống di sản phong phú, nhiều làng nghề, phố nghề, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, các không gian văn hóa và cộng đồng sáng tạo. Tuy nhiên, sự hiện diện của những nguồn lực này chưa đồng nghĩa với việc chúng đã được kết nối thành một hệ sinh thái có khả năng tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Trong bối cảnh đó, các tuần lễ văn hóa, lễ hội thiết kế và những sự kiện sáng tạo có vai trò vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình biểu diễn hay hoạt động quảng bá thông thường. Đây có thể được xem như những điểm hội tụ, nơi các chủ thể văn hóa gặp gỡ, trao đổi, thử nghiệm và hình thành những mối liên kết mới.

Với Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, điều này thể hiện khá rõ qua việc kết nối nhiều không gian khác nhau, từ Chợ Đồng Xuân, Phố cổ, hồ Hoàn Kiếm đến Công viên Thống Nhất và các điểm hưởng ứng trên toàn thành phố. Hành trình của lễ hội không đơn thuần là sự phân bổ các địa điểm tổ chức sự kiện, mà là cách thiết lập một bản đồ trải nghiệm văn hóa – sáng tạo, đưa công chúng đi qua nhiều lớp ký ức và đời sống của Hà Nội.

Ở đó, mỗi không gian đảm nhận một vai trò riêng. Chợ Đồng Xuân gợi mở câu chuyện về giao thương và đời sống đô thị. Phố cổ là kho lưu trữ sống của nghề, đình, phố hàng và cộng đồng cư dân. Hồ Hoàn Kiếm và các quảng trường sáng tạo trở thành nơi tác phẩm, sản phẩm gặp gỡ công chúng và thị trường. Công viên Thống Nhất lại mở ra không gian thử nghiệm cho các ý tưởng mới, đặc biệt là sự tham gia của giới trẻ và những cộng đồng sáng tạo.

Sự kết nối này tạo ra một chuỗi hoạt động có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Một sản phẩm được hình thành từ sự hợp tác giữa nghệ nhân và nhà thiết kế có thể được giới thiệu tại hội chợ. Một tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ ký ức đô thị có thể trở thành điểm đến trong hành trình khám phá thành phố. Một ngôi đình có thể trở thành không gian tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm nghề và đối thoại nghệ thuật. Một nhà hát có thể kết nối với các dịch vụ du lịch, ẩm thực và kinh tế ban đêm.

Quan trọng hơn, các tuần lễ văn hóa tạo ra cơ hội để thử nghiệm những mô hình hoạt động mới trước khi chúng được phát triển thành những sản phẩm thường xuyên. Một hội chợ nghệ thuật có thể mở ra mạng lưới giữa nghệ sĩ, gallery, nhà sưu tập và doanh nghiệp. Một workshop làng nghề có thể trở thành chương trình giáo dục trải nghiệm. Một triển lãm tại đình phố có thể gợi mở những tour văn hóa chuyên đề. Một chương trình nghệ thuật đêm có thể tạo tiền đề cho các hoạt động biểu diễn định kỳ.

Concert Trôi

Như vậy, giá trị của một tuần lễ văn hóa không chỉ nằm ở số lượng sự kiện, tác phẩm hay người tham dự trong những ngày diễn ra. Điều đáng quan tâm hơn là sau sự kiện, những kết nối nào được duy trì, những sản phẩm nào tiếp tục được phát triển, không gian nào có thể vận hành thường xuyên và cộng đồng sáng tạo nào được hình thành.

Nếu chỉ tổ chức một sự kiện đông vui rồi khép lại, hiệu quả sẽ chủ yếu dừng ở quảng bá và truyền thông. Nhưng nếu sự kiện trở thành điểm khởi đầu cho những hợp tác dài hạn, những mô hình kinh doanh văn hóa và những sản phẩm có khả năng lưu hành trên thị trường, đó mới là đóng góp thực chất cho kinh tế sáng tạo.

Bởi vậy, những tuần lễ văn hóa cần được nhìn nhận như một phương thức tổ chức và kích hoạt nguồn lực đô thị, chứ không đơn thuần là những hoạt động mang tính thời điểm.